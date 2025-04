آخرین اخبار مذاکرات ایران و آمریکا در سایت انگلیسی تابناک

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، دور سوم گفت‌و‌گو‌های ایران و آمریکا امروز شنبه ششم اردیبهشت در مسقط عمان دنبال می‌شود و در ابتدا گفت‌و‌گو‌های فنی برگزار خواهد شد.

ریاست تیم کارشناسی و فنی آمریکا در این مذاکرات بر عهده «مایکل آنتون» یکی از مشاوران ارشد «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکاست.

