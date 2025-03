نوروز ۱۴۰۴ از راه رسیده و بهترین فرصت برای تماشا یا باز تماشای فیلم و سریال‌های متعدد است. این مقاله سه بخشی خواهد بود و در آن تلاش شده بهترین سریال‌های هر ژانر معرفی شود.

به گزاش تابناک؛ در پارت اول به معرفی بهترین سریال‌های جنایی و معمایی و سریال‌های فانتزی و علمی‌تخیلی پرداخته و در پارت‌ دوم بهترین سریال‌های ترسناک و رازآلود و سریال‌های کمدی و طنز و در پارت سوم بهترین سریال‌های اکشن و ماجراجویی و سریال‌های تاریخی و مستندگونه را معرفی می‌کنم. امید است از دیدن آن‌ها لذت ببرید.

۱. Breaking Bad

ژانر: جنایی، درام، هیجان‌انگیز

سال انتشار: 2008 – ۲۰۱۳

سازنده: وینس گیلیگان

بازیگران: برایان کرانستون، آرون پال، آنا گان، دین نوریس، باب اودنکرک

Breaking Bad یکی از ماندگارترین سریال‌های تاریخ تلویزیون است که داستان والتر وایت، معلم شیمی مبتلا به سرطان ریه را روایت می‌کند. وایت برای تأمین آینده خانواده‌اش، همراه با دانش‌آموز سابقش، جسی پینکمن، وارد دنیای تولید و فروش مواد مخدر می‌شود. این مسیر پرخطر، والتر را از یک مرد آرام و شکست‌خورده به یکی از قدرتمندترین و بی‌رحم‌ترین خلافکاران تبدیل می‌کند.

این سریال به لطف داستان قوی‌، شخصیت‌پردازی بی‌نظیر، دیالوگ‌های ماندگار و تحول تدریجی شخصیت‌ها مورد تحسین گسترده قرار گرفته است. Breaking Bad با روایت عمیق و پرتعلیق خود، تماشاگران را درگیر دنیایی تاریک، پرتنش و نفس‌گیر می‌کند. اگر به دنبال سریالی با داستانی پیچیده و جذاب هستید که هر قسمت آن شما را غافلگیر کند، Breaking Bad یکی از بهترین گزینه‌هاست!

۲. Better Call Saul



ژانر: درام، جنایی

سال انتشار: 2015 – ۲۰۲۲

سازنده: وینس گیلیگان، پیتر گولد

بازیگران: باب اودنکرک، جاناتان بنکس، ریا سیهورن، پاتریک فابیان، مایکل ماندو، جیانکارلو اسپوزیتو

Better Call Saul پیش‌درآمدی بر سریال محبوب Breaking Bad است که داستان جیمی مک‌گیل، وکیلی باهوش و زیرک را روایت می‌کند که به‌تدریج به شخصیت بدنام «ساول گودمن» تبدیل می‌شود. سریال به بررسی چالش‌های اخلاقی، روابط پیچیده و مسیر پرپیچ‌وخم جیمی از یک وکیل خوش‌نیت اما ناموفق به فردی فریبکار و فرصت‌طلب می‌پردازد. در این میان، داستان شخصیت‌هایی مانند مایک ارمنتراوت و تعاملاتشان با دنیای خلافکاران نیز به زیبایی روایت می‌شود.

Better Call Saul نه تنها دنیای Breaking Bad را بسط می‌دهد، بلکه به تنهایی نیز یک شاهکار تلویزیونی محسوب می‌شود. این سریال با شخصیت‌پردازی دقیق، دیالوگ‌های هنرمندانه و روایت پرتنش، موفق شده است تحسین منتقدان و مخاطبان را جلب کند.

۳. Peaky Blinders



ژانر: درام، جنایی، تاریخی

سال انتشار: 2013 – ۲۰۲۲

سازنده: استیون نایت

بازیگران: کیلین مورفی، پل اندرسون، سوفی راندل، تام هاردی، هلن مک‌کروری، جو کول، سام نیل

Peaky Blinders سریالی تاریخی و جنایی است که داستان خانواده شلبی را پس از جنگ جهانی اول در بیرمنگام انگلستان روایت می‌کند. این خانواده، که رهبری آن را توماس شلبی (با بازی بی‌نظیر کیلین مورفی) بر عهده دارد، یکی از خطرناک‌ترین گروه‌های خلافکار در آن دوره محسوب می‌شوند. توماس، فردی باهوش و جاه‌طلب، به دنبال گسترش قدرت و نفوذ خود است، اما در این مسیر با دشمنان خطرناک، رقبا و چالش‌های خانوادگی مواجه می‌شود.

Peaky Blinders با داستانی پرکشش، شخصیت‌پردازی فوق‌العاده، دیالوگ‌های ماندگار و فضاسازی بی‌نظیر، یکی از برترین سریال‌های جنایی و تاریخی محسوب می‌شود. موسیقی متن فوق‌العاده، بازی‌های درخشان و سکانس‌های نفس‌گیر، این سریال را به یک تجربه منحصر‌به‌فرد تبدیل کرده است.

۴. Mindhunter



ژانر: جنایی، درام، روانشناختی

سال انتشار: 2017 – ۲۰۱۹

سازنده: جو پنهال (با تهیه‌کنندگی دیوید فینچر)

بازیگران: جاناتان گروف، هولت مک‌کالانی، آنا تورو، کامرون بریتون

Mindhunter بر اساس رویدادهای واقعی ساخته شده و به روزهای اولیه روانشناسی جنایی و تحلیل پروفایل قاتلان زنجیره‌ای می‌پردازد. داستان در دهه ۱۹۷۰ جریان دارد و ماجراهای دو مأمور FBI، هولدن فورد و بیل تنچ را دنبال می‌کند که با همکاری یک روانشناس، برای درک ذهن قاتلان سریالی به گفتگو و مصاحبه با آن‌ها می‌پردازند. این تحقیقات به پایه‌گذاری واحد تحلیل رفتاری FBI منجر می‌شود.

Mindhunter، به کارگردانی و تهیه‌کنندگی دیوید فینچر، فضایی تاریک، دیالوگ‌های عمیق و شخصیت‌پردازی درخشانی دارد. سریال به جای اکشن‌های کلیشه‌ای، بر تحلیل روانی و گفتگوهای دلهره‌آور تمرکز دارد و به بیننده اجازه می‌دهد تا در ذهن پیچیده‌ترین مجرمان تاریخ نفوذ کند. اگر به داستان‌های جنایی واقعی، روانشناسی جرم و کارهای دیوید فینچر علاقه دارید، این سریال را از دست ندهید!

۵. Sherlock



ژانر: معمایی، جنایی، درام

سال انتشار: 2010 – ۲۰۱۷

سازندگان: استیون موفات، مارک گیتیس

بازیگران: بندیکت کامبربچ، مارتین فریمن، اندرو اسکات، مارک گیتیس، آماندا ابینگتون

Sherlock برداشتی مدرن از داستان‌های کلاسیک شرلوک هلمز نوشته سر آرتور کانن دویل است. این سریال شرلوک هلمز (با بازی بندیکت کامبربچ) را به لندن قرن ۲۱ می‌آورد، جایی که با کمک دکتر جان واتسون به حل پرونده‌های پیچیده جنایی می‌پردازد. هوش فوق‌العاده شرلوک، سبک زندگی عجیب او و دشمنان قدرتمندی مانند جیم موریارتی، داستان را به یکی از جذاب‌ترین سریال‌های معمایی تبدیل کرده است.

Sherlock با فیلمنامه‌ای هوشمندانه، شخصیت‌پردازی قوی، بازی‌های فوق‌العاده و کارگردانی هنرمندانه، یکی از بهترین اقتباس‌های مدرن از داستان‌های شرلوک هلمز محسوب می‌شود. سبک کارآگاهی خاص، دیالوگ‌های تند و تیز و صحنه‌های تعلیق‌آمیز، این سریال را به اثری فراموش‌نشدنی برای علاقه‌مندان به معماهای جنایی تبدیل کرده است.

۶. Banshee



ژانر: اکشن، جنایی، درام

سال انتشار: 2013 – ۲۰۱۶

سازندگان: جاناتان تروپر، دیوید شیکلر

بازیگران: آنتونی استار، ایوانا میلیچویچ، اولریش تامسن، فرانکی فیسون، روس بلک‌ول

Banshee داستان سارقی حرفه‌ای را روایت می‌کند که پس از آزادی از زندان، به شهری کوچک به نام بنشی در پنسیلوانیا می‌رود و هویت کلانتر جدید شهر را سرقت می‌کند. او در حالی که با گذشته خطرناک خود دست‌وپنجه نرم می‌کند، وارد دنیای جرم و جنایت شهر شده و با دشمنان سرسخت، از جمله یک خلافکار قدرتمند به نام کای پراکتور، روبه‌رو می‌شود. این سریال پر از صحنه‌های اکشن نفس‌گیر، تعلیق و درگیری‌های خشونت‌آمیز است.

Banshee با ترکیب داستانی پرهیجان، مبارزات بی‌رحمانه، شخصیت‌های کاریزماتیک و فضاسازی خشن، یکی از سریال‌های کمتر شناخته‌شده اما بسیار جذاب است. اگر به سریال‌هایی با اکشن فراوان، داستانی پرکشش و شخصیت‌هایی با گذشته مرموز علاقه دارید، Banshee را از دست ندهید!

۷. The Wire



ژانر: جنایی، درام، اجتماعی

سال انتشار: 2002 – ۲۰۰۸

سازنده: دیوید سایمون

بازیگران: دومینیک وست، ادریس البا، وندل پیرس، مایکل کی. ویلیامز، سونجا سون

The Wire یکی از واقع‌گرایانه‌ترین و تحسین‌شده‌ترین سریال‌های جنایی تاریخ است که نگاهی عمیق و بی‌پرده به شهر بالتیمور و ساختارهای جرم، سیاست، رسانه و آموزش دارد. داستان از دیدگاه پلیس، خلافکاران، سیاستمداران، خبرنگاران و دانش‌آموزان روایت می‌شود و به‌جای تمرکز بر یک شخصیت خاص، به بررسی سیستماتیک فساد، فقر و نابرابری در جامعه می‌پردازد. هر فصل از سریال روی یک جنبه از این شهر تمرکز دارد، از قاچاق مواد مخدر گرفته تا سیاست‌های دولتی و آموزش‌ و پرورش.

The Wire شاهکار تلویزیونی است که با روایت پیچیده، شخصیت‌های عمیق و دیالوگ‌های بی‌نقص، تصویری واقع‌گرایانه از دنیای جرم و قانون ارائه می‌دهد. این سریال به جای کلیشه‌های معمول، به تحلیل ساختارهای اجتماعی و تأثیر آن‌ها بر زندگی مردم می‌پردازد.

سریال‌های فانتزی و علمی‌تخیلی



۱. Game of Thrones



ژانر: فانتزی، درام، ماجراجویی

سال انتشار: 2011 – ۲۰۱۹

سازندگان: دیوید بنیاف، دی. بی. وایس (بر اساس کتاب‌های نغمه‌ی یخ و آتش نوشته جرج آر. آر. مارتین)

بازیگران: کیت هرینگتون، امیلیا کلارک، پیتر دینکلیج، لنا هدی، نیکولای کاستر-والدو، میسی ویلیامز، سوفی ترنر

Game of Thrones یکی از پرطرفدارترین سریال‌های تاریخ تلویزیون است که در دنیای خیالی وستروس جریان دارد؛ سرزمینی که هفت خاندان اشرافی برای به دست آوردن تخت آهنین و فرمانروایی بر آن مبارزه می‌کنند. در این میان، خطر بزرگ‌تری از آن‌سوی دیوار شمالی در حال شکل‌گیری است: ارتشی از مردگان به رهبری «پادشاه شب». این سریال با داستان‌های پیچیده، شخصیت‌های چندوجهی، خیانت‌ها، جنگ‌ها و اژدهایان، روایتی حماسی و نفس‌گیر را ارائه می‌دهد.

Game of Thrones با ترکیب سیاست، نبردهای حماسی، توطئه‌های درباری و شخصیت‌های پیچیده، تجربه‌ای کم‌نظیر را در دنیای تلویزیون خلق کرده است. طراحی صحنه، جلوه‌های ویژه، موسیقی متن و دیالوگ‌های قدرتمند، آن را به یکی از موفق‌ترین سریال‌های تاریخ تبدیل کرده است. اگر به دنیای فانتزی تاریک، نبردهای هیجان‌انگیز و داستان‌های غیرقابل‌پیش‌بینی علاقه دارید، این سریال برای شماست!

۲. Stranger Things



ژانر: علمی‌تخیلی، ترسناک، درام

سال انتشار: 2016 – ادامه دارد

سازندگان: برادران دافر (مت و راس دافر)

بازیگران: وینونا رایدر، دیوید هاربر، فین ولفهارد، میلی بابی براون، گیتن ماتارازو، کالِب مک‌لافلین

Stranger Things در دهه ۱۹۸۰ در شهر کوچکی به نام هاوکینز اتفاق می‌افتد، جایی که ناپدید شدن یک پسر نوجوان به نام ویل بایرز، مجموعه‌ای از اتفاقات عجیب و ترسناک را به دنبال دارد. در این میان، گروهی از دوستان ویل با دختری مرموز به نام اِلِوِن آشنا می‌شوند که دارای قدرت‌های ماورایی است. به تدریج، آن‌ها با دنیایی تاریک و موجوداتی وحشتناک روبه‌رو می‌شوند که ارتباط مستقیمی با یک آزمایشگاه مخفی دولتی دارد.

Stranger Things با ترکیب نوستالژی دهه ۸۰، داستانی پرتعلیق، شخصیت‌های دوست‌داشتنی و فضایی ترسناک، یکی از محبوب‌ترین سریال‌های نتفلیکس شده است. این سریال برای علاقه‌مندان به آثار علمی‌تخیلی، ماجراجویی‌های نوجوانانه و داستان‌های پررمز و راز، تجربه‌ای هیجان‌انگیز و اعتیادآور خواهد بود. اگر به ترکیب E.T., The Goonies و Silent Hill علاقه دارید، این سریال را از دست ندهید!

۳. Westworld



ژانر: علمی‌تخیلی، درام، معمایی

سال انتشار: 2016 – ادامه دارد

سازندگان: جاناتان نولان، لیسا جوی

بازیگران: ایوان ریشچل، آنتونیو بندراس، هالی هانت، جفری رایت، اد هریس، تسا تامپسون

Westworld داستانی پیچیده و فلسفی را در دنیایی تخیلی و آینده‌نگر روایت می‌کند. این سریال در یک پارک تفریحی واقع در آینده جریان دارد که در آن انسان‌ها می‌توانند به طور کامل در دنیای غرب وحشی و مصنوعی غوطه‌ور شوند. در این پارک، ربات‌هایی با هوش مصنوعی به نام “میزبان” برای سرگرم کردن بازدیدکنندگان طراحی شده‌اند، اما با گذشت زمان، برخی از این میزبان‌ها شروع به یادآوری تجربیات خود و آگاهی از وضعیت خود می‌کنند. این سریال به بررسی مفاهیم آگاهی، آزادی اراده و مرز بین انسان و ماشین می‌پردازد.

Westworld یک اثر پیچیده و پرتنش است که با طراحی خاص و مفاهیم عمیق فلسفی، شما را به چالش می‌کشد. این سریال با استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته، فضاسازی‌های شگفت‌انگیز و شخصیت‌های چندلایه، داستانی غیرقابل‌پیش‌بینی و هیجان‌انگیز ارائه می‌دهد. اگر به داستان‌های علمی‌تخیلی با موضوعاتی همچون هوش مصنوعی، آگاهی و واقعیت علاقه دارید، Westworld تجربه‌ای جذاب و فکری خواهد بود.

۴. Doctor Who



ژانر: علمی‌تخیلی، درام، ماجراجویی

سال انتشار: 1963 – ادامه دارد

سازندگان: سیدنی نیومن، سی. ای. تایر، دونالد ویلسون

بازیگران: ویل اسمیت، پیتر کاپالدی، مت اسمیت، دیوید تنانت، جودی ویتاکر (در نقش دکتر)، همراهان مختلف در طول سال‌ها

Doctor Who یکی از قدیمی‌ترین و محبوب‌ترین سریال‌های علمی‌تخیلی تلویزیون است که داستان یک موجود بیگانه به نام “دکتر” را روایت می‌کند. دکتر یک «تایم لرد» از سیاره گالافری است که قادر است در زمان و فضا سفر کند و با استفاده از «تاردیس»، سفینه‌ای که از بیرون شبیه یک کابین پلیس است، به دنیای مختلف سفر می‌کند. دکتر در طول سریال، همراهانی انسانی دارد که در هر دوره به او کمک می‌کنند تا با تهدیدات و دشمنان مختلف، از جمله دالک‌ها و سایبرمن‌ها، مقابله کند. ویژگی خاص دکتر این است که هر چند وقت یک‌بار بدن او به طور کامل تغییر می‌کند (فرآیندی به نام «تغییر چهره») و بنابراین هر بازیگر جدیدی که در این نقش بازی می‌کند، ویژگی‌های خاص خود را به شخصیت می‌آورد.

Doctor Who با دنیای گسترده، داستان‌های نوآورانه و مفاهیم عمیق علمی‌تخیلی، از جمله موضوعاتی چون سفر در زمان و اخلاقیات، یکی از مهم‌ترین سریال‌های علمی‌تخیلی تاریخ تلویزیون است. توانایی تغییر شخصیت اصلی و وارد کردن دنیای جدید در هر دوره، این سریال را همیشه تازه و هیجان‌انگیز نگه داشته است.

۵. House of the Dragon



ژانر: فانتزی، درام، حماسی

سال انتشار: 2022 – ادامه دارد

سازندگان: جرج آر. آر. مارتین، رایان کوندال (بر اساس کتاب آتش و خون نوشته جرج آر. آر. مارتین)

بازیگران: پدی کانسیداین، مات اسمیت، اولیویا کوک، ایو بستن، اما دارسی، استیو توسان

House of the Dragon پیش‌درآمد سریال معروف Game of Thrones است که داستان خاندان تارگرین‌ها را در دوران اوج قدرتشان روایت می‌کند. این سریال به بررسی جنگ داخلی معروف به «رقابت برای تخت آهنین» می‌پردازد که در آن اعضای خاندان تارگرین بر سر به دست آوردن سلطنت با یکدیگر مبارزه می‌کنند. داستان در حدود ۲۰۰ سال پیش از وقایع Game of Thrones اتفاق می‌افتد و نشان می‌دهد که چگونه خانواده تارگرین‌ها به یکپارچگی و دسیسه‌های درون‌خانواده‌ای رسیدند، از جمله داستان جنگ‌های خونین و درگیری‌های سیاسی که در نهایت به سقوط این خاندان منتهی شد.

House of the Dragon با طراحی حماسی، شخصیت‌های پیچیده، و داستانی پر از دسیسه‌ها، جنگ‌ها و تراژدی‌های خانوادگی، یکی از جذاب‌ترین پیش‌درآمدهای تلویزیونی است. اگر عاشق دنیای Game of Thrones و تاریخ تارگرین‌ها هستید، این سریال با فضای شبیه به آن، شما را به دنیای خونین و پرفراز و نشیب وستروس بازمی‌گرداند. مبارزات قدرتی، درگیری‌های خانوادگی و اژدهایان همیشه جذاب و تماشایی‌اند!

۶. The Lord of the Rings: The Rings of Power



ژانر: فانتزی، درام، ماجراجویی

سال انتشار: 2022 – ادامه دارد

سازندگان: جان پیترسون، جافری بیرو، گرگیا هاوکینز

بازیگران: مورفید کلارک، رابرت آرماگو، شارلوت لی، بنجامین واکر، سارا زوانی، هوبرت مین‌سای

The Lord of the Rings: The Rings of Power پیش‌درآمدی بر وقایع The Lord of the Rings نوشته جی. آر. آر. تالکین است و داستان‌های دوران دوم سرزمین میانه را روایت می‌کند. این سریال به خلق و توزیع انگشترهای قدرت و چگونگی ظهور سائورون و تهدیدات بزرگ دیگر در سرزمین میانه می‌پردازد. شخصیت‌های مختلفی از نژادهای مختلف مانند اِلف‌ها، انسان‌ها، کوتوله‌ها و هابیت‌ها در این دوران درگیر نبردها، خیانت‌ها و اتحادهایی می‌شوند که آینده سرزمین میانه را شکل می‌دهند.

The Rings of Power با فضاسازی شگفت‌انگیز، دنیای فانتزی پرجزئیات و روایت‌هایی که به دوران‌های قدیمی‌تر تاریخ سرزمین میانه برمی‌گردند، تجربه‌ای جدید از دنیای تالکین ارائه می‌دهد. اگر به داستان‌های فانتزی حماسی، موجودات افسانه‌ای، و نبردهای بزرگ و پیچیده علاقه دارید، این سریال برای شماست. The Rings of Power با گرافیک دیدنی، داستان‌های غنی و شخصیتی جذاب، به طرفداران The Lord of the Rings و دنیای تالکین وعده یک سفر پرماجرا می‌دهد!

۷. Silo

ژانر: علمی‌تخیلی، درام، معمایی

سال انتشار: 2023 – ادامه دارد

سازندگان: گریا هال، دانا مک‌گی (بر اساس کتاب Wool نوشته هیو هاوی)

بازیگران: ربکا فرگوسن، تام باردیا، هارور فان داون، رابرت گانت

Silo داستان دنیای پساآخرالزمانی را روایت می‌کند که در آن، گروهی از انسان‌ها در یک سوله عظیم و مرموز زیر زمین زندگی می‌کنند. آن‌ها هیچ‌گونه اطلاعی از دنیای بیرون ندارند و به شدت تحت نظارت قرار دارند. قوانین سفت و سختی در این سوله وجود دارد که مردم را مجبور به رعایت آن‌ها می‌کند تا از بروز بحران جلوگیری کنند. اما با کشف رازهایی از گذشته و به وجود آمدن سوالات جدید، یکی از کاراکترهای اصلی به نام جولیا شروع به پرسش و جست‌وجو در مورد حقیقت دنیای خود می‌کند.

Silo با فضاسازی منحصر به فرد و داستانی پر از معما و پیچیدگی، شما را در دنیای تاریک و به‌ دور از دانایی قرار می‌دهد. این سریال با ترکیب مفاهیم علمی‌تخیلی و درام روانشناختی، نگاهی عمیق به جامعه و پرسش‌های اخلاقی و فلسفی می‌اندازد. اگر به داستان‌های رازآلود با تِم‌های اجتماعی و علمی‌تخیلی علاقه دارید، Silo تجربه‌ای جذاب خواهد بود!