روی ساخت قسمت جدید این مجموعه حساب نکنید

نیل دراکمن، رئیس استودیوی ناتی داگ، در جدیدترین اظهارات خود نسبت به ساخت بازی The Last of Us Part 3 ابراز تردید کرد.

اما در حالی که دراکمن پیش‌تر اشاره کرده بود که داستان‌های بیشتری برای روایت در دنیای The Last of Us وجود دارد، او اکنون اعلام کرده که ممکن است این مجموعه به پایان رسیده باشد.

طی مصاحبه‌ای با سایت Variety وقتی از دراکمن درباره‌ امکان ساخت قسمت سوم بازی پرسیده شد، او پاسخ داد: منتظر این سوال بودم. تنها چیزی که می‌توانم بگویم این است که روی ساخت قسمت جدید حساب نکنید. شاید همین پایان بازی باشد.

دراکمن با این حال در گذشته چندین بار به احتمال ساخت نسخه‌ سوم بازی اشاره کرده بود. در آوریل ۲۰۲۱، او تایید کرد که طرحی داستانی برای The Last of Us Part 3 نوشته شده، اما توسعه‌ آن آغاز نشده است.

همچنین در ژانویه ۲۰۲۳، دراکمن در مصاحبه‌ای با هالیوود ریپورتر گفت که هنوز داستانی برای روایت وجود دارد. این اظهارات، امید طرفداران را برای ادامه‌ این مجموعه زنده نگه داشت.

چند ماه بعد، در فوریه ۲۰۲۳، دراکمن بار دیگر تاکید کرد که ایده‌ای برای یک قسمت سوم در ذهن دارد و فکر می‌کند یک فصل دیگر از این داستان باقی مانده است.

او در مستند Grounded II که به روند توسعه‌ پارت دوم می‌پردازد، گفت: سال‌ها به این فکر می‌کردم که آیا نسخه‌ سوم ممکن است؟ اما هیچ ایده‌ای که من را هیجان‌زده کند، پیدا نکرده بودم، تا حالا...

او در ادامه افزود: داستانی ندارم، اما مفهومی دارم که به اندازه‌ نسخه‌ اول و دوم جذاب است. این ایده مستقل است، اما همچنان ارتباطی میان هر سه قسمت برقرار می‌کند. بنابراین، فکر می‌کنم احتمالا یک فصل دیگر برای این داستان وجود دارد.

اظهارات جدید دراکمن در حالی مطرح شده که تمرکز او و تیم ناتی داگ در حال حاضر بر روی فصل دوم سریال The Last of Us است.

این سریال، که از شبکه‌ HBO پخش می‌شود، قرار است فصل دوم خود را در ۱۳ آوریل (24 فروردین) منتشر کند. فصل اول، رویدادهای بازی اول که در سال ۲۰۱۳ برای PS3 عرضه شد را پوشش می‌داد، در حالی که فصل دوم به The Last of Us Part 2 (منتشر شده در سال ۲۰۲۰ برای PS4) می‌پردازد.

کریگ مازن، یکی از سازندگان سریال، در گفت‌وگو با Variety اعلام کرد که انتظار دارند داستان را در سه یا چهار فصل کامل کنند.

او افزود: فکر می‌کنم پس از فصل دوم، یک یا دو فصل دیگر خواهیم داشت. ساخت این سریال سخت‌تر شده است، زیرا هر قسمت بزرگ‌تر از قبل می‌شود. ما نمی‌خواهیم که طرفداران برای یک پایان ۱۷ قسمتی، چهار سال صبر کنند.

حالا با وجود اینکه دراکمن بارها از وجود ایده‌ای برای نسخه سوم بازی صحبت کرده، اما هنوز توسعه‌ رسمی آن آغاز نشده است. این احتمال وجود دارد که تمرکز استودیو روی پروژه‌های دیگر قرار گرفته باشد.