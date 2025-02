به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، One UI ۷ یکی از بزرگ‌ترین به‌روزرسانی‌های نرم‌افزاری سامسونگ در سال‌های اخیر است که همراه سری گلگسی S۲۵ در رویداد گلکسی آنپکد ۲۰۲۵ معرفی شد. این نسخه جدید مجموعه‌ای از امکانات جذاب، ازجمله چندین ویژگی هوش مصنوعی مانند Now Bar، Now Brief و موارد دیگر را به همراه دارد. به نظر می‌رسد حداقل بخشی از این قابلیت‌ها برای دستگاه‌های قدیمی‌تر عرضه نخواهند شد.

به نقل از دیجیاتو، این‌طور به نظر می‌رسد که برخی قابلیت‌های هوش مصنوعی One UI ۷.۰ ممکن است انحصاری برای سری گلگسی S۲۵ باقی بمانند و برای مدل‌های قدیمی عرضه نشود.

هوش مصنوعی سامسونگ به سخت‌افزار قوی نیاز دارد

«سالی جونگ»، معاون اجرایی و رئیس بخش تحقیق و توسعه فریم‌ورک سامسونگ MX، در مصاحبه‌ای که اخیراً سامسونگ اندونزی منتشر کرد، اطلاعات جالبی درباره One UI ۷ ارائه داد. او توضیح داد که فقط مرحله برنامه‌ریزی این نسخه بیش از ۲ سال طول کشیده و این یکی از دلایل اصلی تأخیر انتشار One UI ۷ است.

در این مصاحبه، از سالی درباره نقش NPU و GPU در اجرای ویژگی‌های جدید هوش مصنوعی در گلگسی S۲۵ سؤال شد و پاسخ او تاحدودی غافلگیرکننده بود. او توضیح داد ویژگی‌های هوش مصنوعی سامسونگ به ۲ دسته تقسیم می‌شوند؛ ویژگی‌هایی که به سخت‌افزار داخلی دستگاه متکی‌اند و ویژگی‌هایی که از پردازش ابری استفاده می‌کنند. به گفته سالی، «موتور داده‌های شخصی» (Personal Data Engine) در One UI ۷ که قابلیت‌هایی مانند Now Brief ارائه می‌دهد، به تراشه‌های پیشرفته و سخت‌افزار قدرتمندی مانند اسنپدراگون ۸ الیت سری گلکسی S۲۵ نیاز دارد.

از سوی دیگر، ویژگی‌های مبتنی‌بر پردازش ابری، مانند Circle to Search، به‌راحتی برای مدل‌های بیشتری از گوشی‌های گلکسی ارائه می‌شوند. اما تجربه کامل هوش مصنوعی روی دستگاه، نیاز به سخت‌افزار قوی دارد؛ بنابراین برخی قابلیت‌های پیشرفته Galaxy AI ممکن است در گوشی‌های قدیمی‌تر، حتی پس از نصب One UI ۷، در دسترس نباشند.

سامسونگ هنوز مشخص نکرده دقیقاً کدام ویژگی‌های Galaxy AI برای مدل‌های قدیمی‌تر ارائه نخواهند شد و اطلاعاتی درباره دستگاه‌های ناسازگار ارائه نداده است، اما براساس گزارش «Android Police»، قابلیت Now Brief در نسخه‌های بتای One UI ۷ برای سری گلکسی S۲۴ دیده نشده که احتمال عرضه نشدن آن برای مدل‌های قدیمی‌تر را تقویت می‌کند.

درحال‌حاضر، تاریخ رسمی انتشار One UI ۷ برای دستگاه‌های قدیمی‌تر مشخص نشده و این فرایند تأخیر زیادی داشته است. نباید انتظار داشته باشیم این به‌روزرسانی قبل از آوریل منتشر شود.