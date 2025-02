کتاب کودکان «توت‌فرنگی کک‌ومکی» (Freckleface Strawberry) که داستانی نیمه‌زندگینامه‌ای درباره پذیرش تفاوت‌های فردی است، به گفته نویسنده آن، جولیان مور، برای کودکان نوشته شده تا به آن‌ها یادآوری کند که همه ما با چالش‌هایی روبه‌رو هستیم اما در نهایت توسط انسانیت و جامعه خود متحد می‌شویم.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، جولیان مور، بازیگر سرشناس و نویسنده این کتاب اعلام کرد که دولت ترامپ این کتاب را از مدرسه‌های تحت مدیریت وزارت دفاع ایالات متحده (DoDEA) ممنوع ککرده است. مور که این خبر را در اینستاگرام خود منتشر کرده، از این تصمیم ابراز تعجب و ناراحتی کرده و نوشته است: «ممنوعیت اولین کتابم توسط دولت ترامپ از مدرسه‌های تحت مدیریت وزارت دفاع برای من یک شوک بزرگ است.»

کتاب «توت‌فرنگی کک‌ومکی» داستان یک دختر هفت‌ساله است که از کک‌ومک‌های خود خوشش نمی‌آید اما در نهایت با پذیرش تفاوت‌های خود، متوجه می‌شود که همه افراد از جهاتی با یکدیگر متفاوت‌اند.

مور تأکید می‌کند که هدف او از نوشتن این کتاب، یادآوری این نکته به کودکان بوده که همه ما در زندگی با مشکلاتی روبه‌رو هستیم اما همین چالش‌ها ما را به هم پیوند می‌دهد.

جولین مور، که خود فارغ‌التحصیل دبیرستان فرانکفورت آمریکا (وابسته به وزارت دفاع) و دختر یکی از کهنه‌سربازان جنگ ویتنام است، به‌طور ویژه از این تصمیم متأثر شده است. او می‌گوید: «برای من بسیار ناراحت‌کننده است که کودکانی مانند خودم، کسانی که با والدینی در خدمت ارتش بزرگ می‌شوند و به مدارس تحت مدیریت وزرات دفاع می‌روند، دیگر به کتابی دسترسی نخواهند داشت که توسط فردی نوشته شده که تجربیات زندگی‌اش بسیار شبیه به آن‌هاست.»

به گزارش ورایتی، او همچنین اظهار کرد: «نمی‌توانم درک کنم که چه چیزی در این کتاب آن‌قدر بحث‌برانگیز بوده که دولت آمریکا آن را ممنوع کرده است. این موضوع برای من عمیقاً ناراحت‌کننده است و هرگز فکر نمی‌کردم که چنین چیزی را در کشوری ببینم که آزادی بیان و آزادی اندیشه در آن یک حق قانونی است.»

مور اعلام کرد که گروه غیرانتفاعی پن آمریکا که در زمینه حمایت از آزادی ادبی فعالیت دارد، او را از این ممنوعیت مطلع کرده است. این سازمان در صفحه اینستاگرام خود اشاره کرد که دو کتاب دیگر نیز در فهرست ممنوعه مدارس وزارت دفاع قرار گرفته‌اند که شامل «هیچ حقیقتی بدون روت وجود ندارد» (No Truth Without Ruth) نوشته کاتلین کرول و «نیکل شدن» (Becoming Nicole) نوشته اِمی الیس نات می‌شوند.