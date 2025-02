با این میوه زمستانی وزن کم کنید

در پزشکی سنتی ایرانی طبع میوه نارنگی را سرد وتر می‌دانند و برای آن خواصی، چون «مفرح قلب، رافع خفقان، صفرابُر و فرونشاننده لهیب معده و کبد» نام می‌برند.

به گزارش «تابناک»، این میوه دارای مقدار زیادی منیزیم است و از این طریق در فعالیت ماهیچه‌ها، دستگاه گوارش و دستگاه عصبی مؤثر است. می‌توانید نارنگی را به عنوان یک میان‌وعده مصرف کنید، یا در آب‌میوه و اسموتی از آن استفاده نمایید. حتی می‌توان از نارنگی برای تهیه مربا یا تزئین سالاد استفاده کرد.

مضاف بر این، در این مطلب سه مزیت شگفت‌انگیز نارنگی برای سلامتی ذکر شده است

۱. تقویت سیستم ایمنی

ویتامین C موجود در نارنگی قادر است با تأثیر بر سلول‌های T (که نوعی گلبول سفید در خون است و از بدن شما مراقبت می‌کند)، از سیستم ایمنی بدن در برابر ویروس‌ها و باکتری‌ها محافظت کند. تحقیقات نشان می‌دهد که این ویتامین در رشد و عملکرد سلول‌های T مؤثر است و مسیرهایی را که منجر به مرگ و نابودی آنها می‌شود مسدود می‌کند. در نتیجه، مصرف نارنگی به شما کمک می‌کند تا سطح سالم این سلول‌ها را برای مقابله با عفونت‌ها حفظ کنید.

مطالعات، دریافت ۱-۲ گرم ویتامین C در روز را با کاهش شدت و مدت سرماخوردگی مرتبط کرده است.

۲. حفظ و ارتقای سلامت پوست

افزودن نارنگی به رژیم غذایی به‌دلیل ویتامین C موجود در آن فرایند کلاژن‌سازی را تسریع می‌کند که این امر موجب طراوت و شادابی پوست می‌شود. با افزایش سن، میزان کلاژن بدن کاهش می‌یابد. با این حال، ویتامین C باعث سنتز کلاژن می‌شود که زخم را بهبود می‌بخشد و علائم پیری مانند چین و چروک را کاهش می‌دهد. علاوه بر این، خواص آنتی‌اکسیدانی ویتامین C سبب می‌شود آسیب‌های پوستی ناشی از تجمع رادیکال‌های آزاد با سرعت کمتری پیشرفت کنند و این مسئله در کاهش علائم پیری تأثیر بسزایی دارد.

۳. کاهش وزن سالم

نارنگی با افزایش مصرف فیبر روزانه به کاهش وزن کمک می‌کند. فیبر موجود در مرکبات با کند کردن انتقال غذا از طریق دستگاه گوارش، احساس سیری را افزایش می‌دهد که این مسئله به نوبه خود به تنظیم اشتهای شما کمک می‌کند و به‌مرور باعث کاهش وزنتان می‌شود. علاوه بر این، تحقیقات نشان می‌دهد افرادی که از فیبر بیشتری استفاده می‌کنند در مقایسه با افرادی که فیبر کمتری مصرف می‌کنند، بهتر می‌توانند وزن متناسب بدن خود را حفظ کرده یا از افزایش وزن جلوگیری کنند.