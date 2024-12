این میوه‌ها ممکن است نیاز به مکمل ویتامین C را از بین ببرند. کیوی سبز همان نمونه ای است که در بازار ایران نیز وجود دارد. کیوی سان گلد در قسمت داخلی به جای رنگ سبز به طلایی و زرد نزدیک است.

تأمین نیاز روزانه به ویتامین C با دو عدد از این میوه

کیوی‌ ها منبع عالی ویتامین C هستند، یک آنتی‌اکسیدان که از عملکرد سیستم ایمنی، بهبود زخم‌ها و جذب آهن حمایت می‌کند.

به گزارش «تابناک»، دو عدد کیوی سبز یا یک عدد کیوی سان‌گلد به تنهایی برای تأمین نیاز روزانه ویتامین C برای بیشتر بزرگسالان کافی است.

به گفته یک مطالعه کوچک منتشر شده در مجله Foods، خوردن کیوی‌ها هر روز بی‌خطر است و این میوه‌ها ممکن است نیاز به مکمل ویتامین C را از بین ببرند. کیوی سبز همان نمونه ای است که در بازار ایران نیز وجود دارد. کیوی سان گلد در قسمت داخلی به جای رنگ سبز به طلایی و زرد نزدیک است.

محققان دریافته‌اند که قند طبیعی موجود در میوه آنقدر زیاد نیست که خطرات سلامتی طولانی‌مدت ایجاد کند.

اما لینگ دکترای تغذیه و مدیر بخش تغذیه در دانشگاه جورجیا می گوید: اگر مردم طعم کیوی‌ها را دوست دارند یا کنجکاو هستند که آن‌ها را در رژیم غذایی خود بگنجانند، نباید در خوردن مرتب آن‌ها تردید کنند، مگر اینکه به آن‌ها حساسیت داشته باشند.

توصیه‌های ویتامین C

مردان (بالای ۱۹ سال) به ۹۰ میلی‌گرم ویتامین C در روز نیاز دارند و زنان (بالای ۱۹ سال) به ۷۵ میلی‌گرم. این توصیه‌ها برای افرادی که باردار، شیرده یا سیگاری هستند افزایش می‌یابد.

خوردن کیوی احتمالاً بهتر از مصرف مکمل ویتامین C است

مکمل‌های ویتامین C به عنوان تقویت‌کننده‌های سیستم ایمنی تبلیغ می‌شوند، اما شواهد زیادی وجود ندارد که نشان دهد مردم با مصرف روزانه ویتامین C از آن بهره‌مند شوند.

یک بررسی در سال ۲۰۱۶ نشان داد که دوز‌های روزانه ۲۰۰ میلی‌گرم ویتامین C می‌تواند "شدت و مدت زمان سرماخوردگی‌ها" را کاهش دهد، اما این مقدار تاثیری در کاهش احتمال ابتلا به سرماخوردگی ندارد.

حتی اگر روزانه ویتامین C مصرف کنید، سلول‌های شما این ویتامین را ذخیره نمی‌کنند و جذب آن کاهش می‌یابد زمانی که بافت‌های شما اشباع می‌شوند. مصرف بیش از ۱,۰۰۰ میلی‌گرم ویتامین C در روز باعث می‌شود که نرخ جذب آن به ۵۰% کاهش یابد.

لینگ ادامه می‌دهد: کلیه‌ها کار می‌کنند تا هر مقدار اضافی ویتامین C که توسط سلول‌ها استفاده نمی‌شود را از طریق ادرار دفع کنند». «مصرف یک مکمل روزانه ویتامین C بیش از نیاز بدن شما هیچ فایده‌ای ندارد، چون هر چیز اضافی بلااستفاده می‌ماند و عملاً از طریق توالت دفع می‌شود.

مصرف دوز‌های بالای ویتامین C برای اکثر افراد خطرناک نیست، اما دوز‌های بالاتر از ۲,۰۰۰ میلی‌گرم می‌تواند باعث مشکلات گوارشی، اسهال یا گرفتگی شکمی شود.

بدن ویتامین C را به همان روش جذب می‌کند، چه از طریق مکمل یا کیوی، اما بیشتر کارشناسان تغذیه توصیه می‌کنند که ویتامین‌ها و مواد معدنی از منابع غذایی دریافت شوند تا از مکمل‌ها.

چرا خوردن کیوی می‌تواند به بهبود سلامت شما کمک کند؟

از آنجا که کیوی‌ها مواد مغذی دیگری علاوه بر ویتامین C دارند، خوردن این میوه‌ها همچنین فوایدی را به همراه دارد که تنها از طریق مکمل‌ها قابل دستیابی نیست. یک مطالعه منتشر شده در سال گذشته نشان داد که خوردن دو عدد کیوی در روز می‌تواند به درمان یبوست کمک کند، احتمالاً به دلیل محتوای فیبر این میوه.

کیوی‌ها مقدار زیادی ویتامین C و سایر ترکیبات مفید دارند که هیچ مکملی نمی‌تواند با آنها رقابت کند، مانند سایر آنتی‌اکسیدان‌ها، پتاسیم و فیبر.

داون ارنستی، دکترای تغذیه و متخصص ارشد تغذیه در دانشگاه ایالتی میشیگان می‌گوید: اطمینان از اینکه شما به مقدار توصیه‌شده روزانه ویتامین C دست می‌یابید می‌تواند از سیستم ایمنی حمایت کند، به ویژه در ماه‌های زمستان که ویروس‌ها راحت‌تر منتشر می‌شوند.

یک کیوی از نظر وزن بیشتر از یک پرتقال ویتامین C دارد. دو عدد کیوی حدود ۱۲۰ میلی‌گرم ویتامین C دارند که بیشتر از میزان توصیه‌شده روزانه است. خوردن کیوی‌ها می‌تواند روشی برای افزایش مصرف ویتامین C باشد، اما خوردن کیوی به تنهایی کافی نیست تا از بیماری پیشگیری کند.

کیوی در مقایسه با پرتغال ویتامین سی بیشتری دارد

«سطح فعالیت بدنی، میزان آب مصرفی، سطح استرس و سایر عوامل نیز بر سیستم ایمنی ما تاثیر می‌گذارند». علاوه بر رژیم غذایی، ورزش منظم و خواب کافی نیز برای تقویت سیستم ایمنی و کاهش التهاب بسیار مهم هستند.