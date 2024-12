آزادی واتس آپ مبارک شوهرعمه ها! /چه فسق و فجوری در گوگل پلی کنیم!/از این سکو‌ به آن سکو فرج است!/ سه روز عزای عمومی در ایتا!

"تابناک" گلچینی از بازتاب های متنوع فضای مجازی کاربران مشهور و عادی اینترنت ایرانی نسبت به این اتفاق را منتشر می کند:

-- امروز گام اول رفع محدودیت از اینترنت را با همدلی و وفاق برداشتیم. از پیگیری رییس‌جمهور و همراهی رسانه‌ها و فعالان ممنونم و بیش از پیش به این همراهی و همدلی نیازمندیم.این مسیر ادامه دارد…/ستار هاشمی/وزیر ارتباطات

-رفع فیلتر واتس‌آپ چه دردی از ما دوا می‌کنه آخه. تلگرام عزیز رو به ما برگردونید./فاطمه رایگانی

چیستان:آن چیست که اگر یوتیوب نشانش دهد حرام است، اما واتساپ نشان دهد حلال؟

-ولی میزان توییتر است!#فیلترینگ/شهریوری

--مگه شهید هنیه را با استفاده از واتساپ ردیابی و ترور نکردن؟!الان چرا رفع فیلتر شد دقیقا ؟!!/بهاره

--به حامیان وفاق تبریک میگم! میتونن بدون فیلتر به گوگل پلی بروند و با حسرت به آیکون اینستاگرام و تلگرام نگاه کنند/ع.مهدوی

-از این سکو‌ به آن سکو فرج است/ حسام الدین آشنا

--ای کاش مذاکرات امروز جلسه شورای عالی فضای مجازی به صورت علنی منتشر شود.این حق اکثریتی است که منتظر رفع فیلتر هستند.ما هم از دلایل و اسامی طرفداران قدرتمند و بی نام ونشان فیلتر مطلع بشیم.یادتان هست یک بازپرسی که بعدا به جرم فسادمالی دستگیر شد در یک لحظه تلگرام را فیلتر کرد/محمدعلی ابطحی



-نهایتا فیلترینگ هم رفع میشود و روسیاهی به مدافعین و ساکتین می ماند/شیخ فرهاد فتحی

-فیلترشکن‌ها کماکان در گوشی‌های مردم، مهمان است.هزینه گزافی به سبد معیشت مردم افزوده شده است.به عنوان قدم اول، رفع فیلتر از دو سکو، ارزشمند است، اما اتفاق جدیدی را در نتیجه رقم نزد و هزینه کماکان تحمیل است. قانون‌مندی و قاعده‌مندی اقتضائات متنوعی دارد/سکینه سادات پاد

--تجزیه‌طلب‌های محیط رایان را با اسم رمز فیلترینگ بشناسیم؛ رباط‌ستیزها.../محمدمهدی فاطمی صدر

-رفع فیلتر واتساپ و گوگل پلی، دو معنای مهم دارد؛ هم موجب تقویت سیاست طلبان می شود. بدین معنی که بازگشت به سیاست از مسیر انتخابات حاوی نتیجه است. و هم موجب تقویت توافق گرایی به جای تضاد محوری می شود. با تفاهم ، نتیجه و خروجی ممکن تر است. خوشبختانه سیاست همچنان کار می کند./سعید آچورلو

--صداقت دولت، انتشار کامل مصوبات جلسه امروز شورای عالی فضای مجازی است.انتشار گزینشی بخشی از مصوبات و سانسور بخش دیگری از مصوبات که احتمالا با خواست عمومی کاربران در تضاد است، معنایی غیر از ترس و یا فریبکاری ندارد.بدیهیات: قانون و مصوبات ملحقه نمی‌تواند «محرمانه» باشد !/رضا مهدوی

- رفع فیلتر واتساپ یه چیز تو مایه های رفع توقیف روزنامه کیهان است. نمیدونم چطور بگم متوجه بشید! /زهیر موسوی

هنوز مدیران پلتفرم‌های داخلی نگفتن با رفع فیلتر پلتفرم‌های خارجی، هزاران کارگر ما بیکار میشن و شرمنده زن و بچشون میشن؟

- بنویسیم «ساماندهی اینترنت اقشار» بخوانیم «محدود کردن اینترنت رعیت»/ وحید فرید

-- آیا دست‌اندرکاران فیلترینگ برای رفع فیلتر واتساپ و گوگل پلی در ساعات غیر اداری، اضافه کار می‌گیرند؟/خیزران

-- تنها کشوری که ۶ شبکه اجتماعی و پیام‌رسان رو فیلتر کرده ایران است/قاسم محمدی

- رفع فیلترینگ واتزاپ و گوگل پلی تصمیم شورای سران قوا بود نه شورای فجازی.۲- یوتیوب از سکوی داخلی ارائه خواهد شد یعنی هر چیزی اینها دوست نداشتند شما به آن دسترسی نخواهید داشت.۳- توییتر؟ همه در آن هستند حتی رهبری!! ولی رفع فیلتر نمی شود/فرشته صادقی

-- شروع اصلاح روند محدود کردن فیلترینگ فله‌ای نشانه‌ی مثبتی در مورد بهبود اوضاع و‌تعهد پزشکیان به وعده‌هایش است/حمزه غالبی

-- حواستون هست که مهمتر از رفع فیلتر، داشتن اینترنته دیگه؟یه عکس ساده رو هم به زور میتونیم دانلود کنیم!/ امید نریمانی

--حجت‌الاسلام قمی عضو شورای عالی فضای مجازی، مصوبه امروز را نه تنها مصوبه رفع فیلتر واتس‌اپ و گوگل‌پلی، که یک مصوبه ۳۲ بندی می‌داند.

آقایان که پیشتر آنرا برای نظرات کارشناسی منتشر نکردند، حالا که مصوب شده لااقل منتشر کنند/محمد کشوری

- اقشار در ترکیب اینترنت اقشار همان «رعیت» است/شیخ عباس

-- چرا جلسه شورای عالی فضای مجازی که ظاهراً می‌خواهد برای دسترسی ده‌ها میلیون ایرانی به اینترنت تکلیف تعیین کند، نباید زنده از تلویزیون پخش شود؟/سعید ارکان زاده

غمگینم همچون تلگرام در بندی که بعد از این همه سرویس و خدمات صادقانه، شاهد آزادی بی‌قید و شرط واتس‌اپ باشد

-واتس‌آپ رو رفع فیلتر کردن تا قدر فيلترينگ رو بدونیم!/محمد اکبر زاده

--واقعا باید ذوق مرگ شد؟!کاربران عادی جای خود ولی مقامات سابق و لاحق چطور؟ بد نیست؟!/سعید آلادپوش

- واتساپ و گوگل‌پلی، با اجماع رای مثبت اعضای شورای عالی مجازی رفع فیلتر شد. خبر جهت اطلاع رسانی هستش وگرنه ذوقی برای مردم نداره. ملت کارشونو با فیلترشکن درمیارن/اهورا فرزاد

-این مصداق «کوه موش زایید» نبود؟/بهرام گور

-رفع فیلتر تلگرام رو گذاشتن برای دلار ۱۰۰ تومنی/سعید

--اگر مسیر رفع فیلترینگ محدود به همین باشد و سکوهای دیگری مثل تلگرام و اینستاگرام و توییتر و یوتیوب رفع فیلتر نشوند و سرعت اینترنت بهبود نیابد دولت پزشکیان بیش از آنکه راهگشا باشد متهم به شیره مالیدن به سر ملت بی نوا خواهد شد/محمدعلی آهنگران

-همین که اومدن فیلتر واتس آپ رو برداشتن نشون میده واتس آپ چقدر مزخرفه!/مهدی شمس

--رفع فیلترینگ واتساپ و گوگل پلی هر چند کم اما نشان از تغییر دست فرمان بگیر و ببند است. همین که از طرح صیانت به رفع فیلتر گام به گام رسیدیم یعنی درست انتخاب کردیم/سالار احمدی

- گیرم که گوگل پلی رو رفع فیلتر کردیم، با تحریم های خود گوگل پلی چه کنیم؟!This item isn't available in your County/ خدابخشی

-- در موضوع رفع فیلترینگ جای دردناکش اینجاست: ۵۰ میلیارد تومن به عنوان حق سکوت از مالیات ملت بیچاره دادن به پیام رسان های داخلی بعد گوگل پلی رو رفع فیلتر کردن که ملت راحت فیلتر شکن پولی دانلود کنن/ مجتبی

واتس اپ و گوگل‌پلی رفع فیلتر شد؛ فقط! فعلا باید به شوهر عمه‌ها تبریک گفت. دیگه نمی‌تونیم بگیم VPn قطع بود، صبح بخیرتون توی گروه فامیل رو ندیدیم! گویا یه‌عده اینگونه محاسبه می‌کنند: قانون حجاب که ابلاغ نشد، فیلتر هم اگه یهو رفع شه، زیادی‌شون میشه؛ پس سفت وایسیم!

- حس می‌کنم دارم گولِ دولت رو می‌خورم!/آریون

- واتساپ همان برنامه‌ای نیست که می‌گفتند احتمالا در ترور اسماعیل هنیه نقش داشته؟ واتساپ آمریکایی را آزاد می‌کنید تلگرام روسی را نه؟/حسین درودیان

- فوری درود بر #پزشکیان. رفع فیلتر واتساپ و گوگل‌پلی. واتساپ و گوگل‌پلی، با اجماع رای مثبت اعضای شورای عالی مجازی رفع فیلتر شد. این اقدام گام اول طرح رفع محدودیت و فیلترینگ در دولت چهاردهم است. /پارسیس

-واتس اپ (لعنت‌الله) و گوگل پلی قرار شد رفع فیلتر بشند. گام بسیار بسیار کوچیک و حداقلی ولی امیدوارم زمینه ساز رفع فیلتر بقیه پلتفرم‌ها شه. انشالله آزادی تلگرام و بقیه حبسیا. /مرد تنها

- با نظر اجماع فعلا واتس آپ و گوگل پلی رفع فیلتر شده... تبریک به من ! تبریک به تو ! تبریک به همه! فقط چیزی که امروز تو ذهنم بود این بود که قیمت دلار هر روز میره بالا ... ولی فکر نمیکنم موضوع مهمی باشه ، پیش به سوی رفع فیلترینگ اینستا و تلگرام /فاطمه لواسانی

-الان وقتشه گوگل تحریم‌مون کنه؛ یه تنوعی می‌شه/جلال سمیعی

-خلاصه جلسه شورای عالی فضای مجازی به زبان ساده: پول، امتیاز، انحصار بیشتر برای سرویس‌های ابر داخلی و برنامه‌های بومی. رفع فیلتر شایدی واتساپ و گوگل‌پلی. راه‌اندازی اینترنت طبقاتی با نام جدید. محدودیت بیشتر روی پروتکل‌های شبکه.نظارت شدید روی محتواهای منتشر شده در اینترنت./سروش احمدی

--تا حالا دیدید که دولت عقب نشینی کنه؟رفع #فیلترینگ #واتساپ اولین بوده هرچند به مصلحت/تخریبچی

--همونطور که با ممنوعیت واردات لوازم خانگی، نه کیفیت تولیدات داخلی افزایش و نه قیمت اونها کاهش پیدا کرد بلکه بالعکس با فیلترینگ هم پلتفرم های داخلی همین است و همین است و همین است!/ مجتبی

-دیوار فیلترینگ سوراخ شد؛ رفع فیلتر واتس آپ و گوگل پلی، اتفاق خوب و یک گام به جلو است، امید به ادامه رفع فیلتر در گام های بعدی؛توانایی دریافت رفع فیلتر از جمع ضد ارتباط، موفقیت مهمی است، رای به پزشکیان ارزشش را داشت/ رضا غبیشاوی

-واتساپ رفع فیلتر شد؟ بهترین زمان برای پاک کردنش... :)/ زینب کریمیان

-ملت چه فسق و فجوری بکنن تو گوگل پلی /صابر نیکو

فکر کنم یک عده بازنشسته درخواست رفع فیلتر واتساپ را کرده بودند. همان‌ها که هر صبح استوس «صبح به‌خیر» می‌گذارند و ایموجی «روز خوبی برایت از پرودرگار عالم خواستارم» ارسال می‌کنند

-رفع فیلتر، گام به گام و قطره‌چکانی.بهبود اقتصاد، شوک درمانی و جراحی دردناک/علی نصراللهی

--مهم‌ترین ویژگی‌پلتفرم‌های رفع فیلتر شده عدم امکان بسیج کنندگی است؛ هر چند این اتفاق هیچ نسبتی با وعده‌ها و انتظارات ندارد اما یک تغییر مسیر جدی و مهم است؛ در زمانه‌ای که هر سال آجری به دیوار فیلترینگ گذاشته میشد ترک خوردن دیوار جهل، اتفاق مهمتری از مصادیق رفع فیلتر شده است/ محمدرضا اصنافی

--اولین دولتی که توانست چیزی را رفع فیلتر کند؛ این افتخار بماند برای پزشکیان که بی هیاهو، همراهی دیگر تصمیم‌گیران را به نفع مردم جلب کرد:- جمع شدن گشت ارشاد/- بازگشت حذفی‌ها به دانشگاه/مدرسه/- انتخاب استاندار کرد، عرب، بلوچ و اهل سنت/ علی اصغر شفیعیان

-سطح حفاظت از ایتا کاهش یافت/ حسنین حداد

--اصلاحات گام به گام یه امر تدریجی هست :) تا ۱۰ سال دیگه اینستا و ۲۰ سال دیگه تلگرام رفع فیلتر میشه البته به شرط بقا/ بهروز ساندرز

-تنها فایده رفع فیلتر واتساپ اینه پروکسی رو بجای جیمیل با واتساپ می‌بریم تلگرام دسکتاپ/ هادی

-مافیای فیلتر شکن فروش ها نشون دادن کت تن کیه!/ حسین سلاح ورزی

کجای دنیا مخابرات که یک نهاد امنیتی‌ست را به یک شرکت آمریکایی(واتس آپ) واگذار می‌کنند؟

--تنها قابلیت آزاد شدن واتساپ اینه که به دوستت راحت پیام بدی بگی بیا تلگرام !/حسین خزلی

--واتس‌اپ؟نه مرسی با فیلترشکن میرم همون تلگرام/بهنام

--اینترنت اقشار یک تبعیض سیستماتیک و در تضاد با اصل «بی‌طرفی شبکه» است/پوریا آستراکی

--در پیام رسان داخلی "ایتا" سه روز عزای عمومی اعلام شد/ وحید حاجی پور

-اگر نمی‌دانید سکوی داخلی چیست، یک چیزی در مایه‌های عروسک‌های ملی سارا و داراست/جلال سمیعی

-بعد پنج ماه بالا و پایین بالاخره واتساپ و گوگل پلی رفع فیلتر شد... دم دولت گرم ولی اگه بخواید از این قضیه دستاوردسازی کنید ... واقعاً. دستاورد یعنی رفع فیلتر تلگرام، اینستاگرام، توییتر، یوتیوب و... پس خودتونو گول نزنید و مثل بچه با یه قاقا لیلی خوشحال نشید!/میرحسن انصاری



دیدید وقتی کودکی به زمین می افتد به او می گویند بیا بوسش کنیم تا خوب شه؟! رفع فیلترینگ واتسآپ در برابر کل چیزهایی که باید رفع فیلتر شود هم همین است

-واتساپ و گوگل‌پلی، با اجماع رای مثبت اعضای شورای عالی مجازی رفع فیلتر شد. بریم تلگرام هامون رو از گوگل پلی سریع آپدیت کنیم یه وقتی پشمون نشن. - فیفتی

-واتساپ همون "زشت خوش شانس" است/شوکت خانم

-واتس‌اپ پس‌از ایمیل چند سالی است تبدیل به یکی‌از ابزارهای مهم تجارت و بازرگانی در دنیا شده‌است. تحقق وعده رییس‌جمهور پزشکیان در رفع فيلترينگ واتس‌اپ آغاز راه طولانی بازگشت ایران به زنجیره تامین و ارزش جهانی است. "وفاق" یک شعار نیست؛ کلید گشایش قفل‌های زنگار زده توسعه ایران است/احسان مازندرانی

--اگر فیلترینگ برای مقابله با نفوذ امنیتی دولت‌های بیگانه به واسطهٔ شبکه‌های مجازی بوده که خب به هر حال این نفوذ وجود داره و باختید. اگر هم صرفاً مسئله براتون مذهبی و فرهنگیه که اونم باختید. بنابراین اگر اقتصاد سیاسی فیلترشکن فروشی بهتون اجازه بده/علیرضا خیراللهی

--دوستان یه سوالی ذهن من رو درگیر کرده: دلیل فیلتر شدن گوگل پلی چی بود؟/اسماغیل

--واتس اپ آخه؟ گشتن ببینن ملت از کدوم اپ بدشون میاد دقیقا همونو رفع فیلتر کردن/علی

نظر شما چیست؟ آیا رفع فیلتر گوگل پلی و واتس آپ کافی بود؟