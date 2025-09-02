En
مهدی علی‌نژاد پس از جلسه هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک:

تاریخ مجمع کمیته ملی المپیک مشخص شد/ حذف شطرنج و اضافه شدن روئینگ

مهدی علی‌نژاد، دبیر کمیته ملی المپیک از برگزاری انتخابات کمیسیون ورزشکاران پیش از برگزاری مجمع عمومی خبر داد.
تاریخ مجمع کمیته ملی المپیک مشخص شد/ حذف شطرنج و اضافه شدن روئینگ

دبیر کمیته ملی المپیک اعلام کرد که تغییراتی در لیست اعضای مجمع این کمیته صورت گرفته است که مهم‌ترین آن حذف شطرنج و اضافه شدن فدراسیون تازه تأسیس روئینگ است.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، مهدی علی‌نژاد، دبیر کمیته ملی المپیک پس از برگزاری پنجاه و پنجمین نشست هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک در جمع خبرنگاران درباره مصوبات این جلسه صحبت کرد.

علی‌نژاد در ابتدا اعلام کرد که درباره زمان برگزاری مجمع عمومی کمیته ملی المپیک تصمیم‌گیری شده است و اظهار داشت: ۱۰ دی ماه مجمع عمومی کمیته ملی المپیک برگزار می‌شود و یک ماه قبل دستور جلسه برای اعضای مجمع ارسال می‌شود. همچنین چون ۲۱ آبان ماه چهار سال قبل انتخابات کمیسیون ورزشکاران را برگزار کردیم، باید انتخابات را سر وقت برگزار کنیم که به دلیل مسابقات کشورهای اسلامی و جوانان بحرین، ۲۸ آذرماه انتخابات کمیسیون ورزشکاران بدون دخالت ما برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: برای بازی‌های داخل سالن و هنرهای رزمی ۲۰۲۶ که آذرماه سال آینده در عربستان برگزار می‌شود، سرپرست کاروان اعزامی انتخاب شد که خانم فرهادی‌زاد به عنوان سرپرست انتخاب شدند.

دبیر کمیته ملی المپیک همچنین از تغییرات در لیست اعضای مجمع خبر داد و گفت: با توجه به ورزش‌های اعزامی به مسابقات مختلف، تغییراتی در اعضای مجمع صورت گرفت. فدراسیون جدید روئینگ که در بازی‌های آسیایی حضور خواهد داشت به عنوان عضو جدید وارد لیست مجمع شد. همچنین باتوجه به حضور MMA در بازی‌های آسیایی پیش‌رو، فدراسیون انجمن ورزش‌های رزمی در گروه دو وارد مجمع خواهد شد. فدراسیون اسکواش هم باتوجه به اضافه شدن اسکواش به المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس از گروه دوم به گروه اول مجمع آمده است. همچنین شطرنج به دلیل عدم حضور در بازی‌های آسیایی از عضویت در مجمع حذف شده است.

علی‌نژاد در واکنش به این موضوع که اداره شدن برخی فدراسیون‌ها با سرپرست و عدم برگزاری انتخابات برخی از فدراسیون‌ها آیا این موضوع روی عملکرد کاروان ایران اثرگذار نخواهد بود، گفت: دوره سرپرستی، دوره گذار و عدم ثبات است. ما روی عملکرد ورزشکاران در مسابقات مختلف از جمله ناگویا حساب باز کردیم و اگر انتخابات فدراسیون‌ها سر وقت انجام شود، بهتر است‌. به هر حال باید کمک کنیم مشکلی ایحاد نشود، چون در هر صورت احتمال آسیب وجود دارد. اگر غیر از این شود احتمال آسیب رسیدن به مدال ما در بازی‌ها وجود دارد و مطمئن هستم آقای وزیر و وزارت ورزش و جوانان با توجه به اهمیت این رویداد و تسلط روی موضوعات هر تصمیمی بخواهند بگیرند، این موضوعات را رعایت خواهند کرد.

علی‌نژاد درباره حضور هندبال در بازی‌های کشور‌های اسلامی ریاض اظهار داشت: در مسابقات بحرین رشته‌ها و اسامی مشخص و لیست نهایی ابتدای هفته ارسال شد؛ اما در مورد ریاض، به دلیل اینکه حضور تیم‌ها منوط به کسب سهمیه است، هنوز برگزارکنندگان اسامی نهایی واجدان سهمیه را اعلام نکرده‌اند. امروز جلسه‌ای آنلاین با میزبان خواهیم داشت تا درباره این موضوع و مشکلاتی که برای برنامه‌ریزی تیم‌ها ایجاد کرده، گفت‌و‌گو کنیم. پیش‌بینی من این است که حتی فهرست اولیه‌ای که قرار است طی روز‌های آینده منتشر شود، نهایی نباشد و به دلیل انصراف احتمالی برخی تیم‌ها و نفرات، تغییراتی در آن ایجاد شود. به همین دلیل از فدراسیون‌ها خواستیم لیست اولیه بدهند، اما این به معنای حضور قطعی نیست.

وی در پاسخ به پرسشی درباره جلسات با فدراسیون‌ها برای بازی‌های آسیایی ناگویا و وعده‌های مدالی آنها گفت: در جلسه‌ای که با وزیر داشتیم و فیلم آن هم منتشر شد، تأکید کردم سیاست ما در ناگویا اعزام کیفی است؛ یعنی آقایان باید برای مدال‌آوری و بانوان برای کسب رتبه‌های اول تا ششم اعزام شوند. تصمیم‌گیری ما بر اساس ارزیابی‌های خودمان خواهد بود، نه صرفاً قول‌های فدراسیون‌ها. ضمن اینکه مرکز نظارت نیز پیگیری‌های لازم را دارد.

دبیر کمیته ملی المپیک در خصوص نشست با فدراسیون‌های اعزامی به ناگویا تصریح کرد: در این مرحله صرفاً باید تعداد ورزشکاران، رشته‌ها و رویداد‌های احتمالی مشخص شود و تعیین دقیق تعداد نفرات و رشته‌ها در مراحل بعدی انجام خواهد گرفت. این جلسات فعلاً در سطح مقدماتی برگزار می‌شود و هنوز چیزی قطعی نشده است. در ۶ تا ۷ ماه آینده به سمت تصمیم‌گیری‌های نهایی و واقعی حرکت خواهیم کرد.

کمیته ملی المپیک مهدی علی‌نژاد محمود خسروی وفا بازی‌های کشورهای اسلامی
