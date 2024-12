جستجو در دنیای وب با ChatGPT؛ انقلابی در تجربه کاربری OpenAI

به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک؛ قبل از این تغییر، ChatGPT تنها بر اساس داده‌هایی که در هنگام آموزش آن وجود داشت، پاسخ می‌داد. اما با افزودن این قابلیت، مدل اکنون قادر است به‌طور زنده به اینترنت متصل شده و پاسخ‌هایی با اطلاعات به‌روزتر و مرتبط‌تر ارائه دهد. این امر به ویژه برای کاربرانی که به دنبال اطلاعات دقیق و فوری در زمینه‌هایی مانند اخبار، وضعیت بازار، تغییرات علمی یا فرهنگی و سایر موضوعات به‌روز هستند، بسیار مفید خواهد بود.

این قابلیت جدید نه تنها موجب ارتقاء تجربه کاربری می‌شود، بلکه به کاربران این امکان را می‌دهد که بدون نیاز به جستجو در موتورهای جستجو، سریع‌ترین و معتبرترین اطلاعات را دریافت کنند. کاربران می‌توانند از طریق آیکون جدید «Search» در رابط کاربری ChatGPT، سوالات خود را مطرح کرده و پاسخ‌های مرتبط را از وب دریافت کنند.

OpenAI اعلام کرده است که ویژگی جدید "ChatGPT Search" با همکاری سازمان‌های خبری معتبر مانند Associated Press، Reuters، Financial Times، Le Monde، News Corp و The Atlantic طراحی شده است تا اطلاعات دقیقی را برای کاربران فراهم کند. این همکاری‌ها به ChatGPT امکان می‌دهند تا پاسخ‌های به‌روز و مرتبطی ارائه دهد و لینک‌های منابع اصلی را در پاسخ‌ها نمایش دهد