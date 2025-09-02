رئیس کمیته ملی پارالمپیک با مرور دستاوردهای دو سال اخیر گفت: سه راهبرد برای کاروان آینده تعریف شده که شامل حضور حداکثری، آموزش و پرورش ورزشکاران و توجه به مباحث فرهنگی و اخلاقی است.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، غفور کارگری رئیس کمیته ملی پارالمپیک در نشست خبری صبح روز سهشنبه برگزار شد که در ابتدای صحبتهای خود اظهار داشت: رسانهها یکی از ارکان اصلی پیشرفت ورزش، بهویژه در حوزه پارالمپیک محسوب میشوند و اگر تلاش آنها نبود، ملیپوشان پارالمپیکی که جایگاه بزرگی دارند، کمتر مورد توجه قرار میگرفتند. به واقع، نقش رسانه در دیدهشدن این ورزشکاران بسیار پررنگ است. همین افتخاراتی هم که در پارالمپیک پاریس به دست آمد، با همراهی رسانهها بهتر منعکس شد.
«با لطف خدا، تلاش ورزشکاران و حمایت مسئولان در کنار فعالیت رسانهها، در دو سال اخیر به دستاوردهای ارزشمندی رسیدیم.» وی با بیان این جمله خاطرنشان کرد: از زمان شکلگیری ورزش جانبازان و پارالمپیک بعد از انقلاب، همواره شاهد درخشش ورزشکاران بودیم. دو سال پیش نیز مقام بینظیر دومی در هانگژو نصیب کاروان ایران شد. همچنین هادی رضایی، ساره جوانمردی و زهرا نعمتی عناوین افتخارآمیزی را از مجامع بینالمللی به دست آوردند؛ رضایی به تالار مشاهیر والیبال راه یافت، جوانمردی لقب ملکه تپانچه را از آن خود کرد و نعمتی به دلیل چهار سال عضویت در کمیسیون کمیته بینالمللی پارالمپیک، بهعنوان مدیر نمونه آسیا معرفی شد.
رئیس کمیته ملی پارالمپیک یادآور شد: در همین دو سال اخیر کرسیهای متعددی به ایران تعلق گرفت. کشورمان طی یک سال گذشته بهعنوان برترین کشور در توسعه ورزش پارالمپیکی بانوان شناخته شد که افتخار بزرگی به شمار میرود؛ بهویژه در شرایطی که برخی مخالفان تلاش میکنند نقش ایران در توجه به زنان را زیر سؤال ببرند. علاوه بر این، ایران بهعنوان قطب علمی آسیا برگزیده شد و تفاهمنامهای با کمیته پارالمپیک آسیا نیز به امضا رسید.
کارگری با بیان اینکه دو موضوع اصلی پیشروی ما قرار دارد، ادامه داد: نخست برگزاری بازیهای پاراآسیایی جوانان در آذرماه و دوم هفته پارالمپیک در مهرماه. اهمیت بازیهای پاراآسیایی جوانان از دو جنبه است؛ هم باعث تشویق توانیابان جوان به ورود به ورزش میشود و هم عزت و سربلندی کشور را به همراه دارد. بر همین اساس، این رقابتها را یک رویداد راهبردی تعریف کردهایم. برای بازیهای دبی، سرپرستان هر رشته تعیین شدهاند. خود من نیز به اردوها سرکشی میکنم تا مسائل موجود بررسی و برطرف شود.
رئیس کمیته ملی پارالمپیک با اشاره به اهداف کاروان اعزامی اظهار داشت: هدف ما این است که از میان این کاروان، ورزشکارانی برای پاراآسیایی ناگویا و پارالمپیک لسآنجلس انتخاب شوند تا به نوعی پشتوانهسازی صورت بگیرد. سه راهبرد اصلی برای این کاروان در نظر گرفته شده است؛ نخست حضور حداکثری است که بر همین اساس درخواست اعزام ۲۰۵ ورزشکار را دادهایم. جالب آنکه ازبکستان بهعنوان رقیب جدید ما همین تعداد ورزشکار را تقاضا کرده و علاوه بر آن، چین، ژاپن و قزاقستان نیز در این رقابتها حضور خواهند داشت. راهبرد دوم به دلیل جوان بودن ترکیب کاروان، بر آموزش و پرورش ورزشکاران و مربیان متمرکز است. در کنار آن، توجه به مباحث فرهنگی و اخلاقی نیز بهعنوان سومین راهبرد دنبال میشود.
وی درباره هفته پارالمپیک نیز توضیح داد: تغییراتی در نحوه برگزاری این رویداد نسبت به سال گذشته اعمال شده است. پیشتر تنها ۶۰ تا ۷۰ نفر گرد هم میآمدند و برنامهها اجرا میشد، اما اکنون مسیر متفاوتی را پیش گرفتهایم. سال گذشته جشنوارهای با حضور دو هزار ورزشکار و با رویکرد استعدادیابی برگزار کردیم و امسال نیز همان مسیر دنبال خواهد شد، با این تفاوت که بر نیاز به همفکری جمعی بیشتر تأکید داریم.
«رئیس کمیته بینالمللی پارالمپیک در این مراسم حضور خواهد داشت.» رئیس کمیته ملی پارالمپیک با اعلام این خبر افزود: برنامهها بهطور همزمان در ۱۷۵۰ مدرسه استثنایی و ۷۵۰ آسایشگاه اجرا میشود. همچنین هماهنگیهایی انجام شده تا ایرانیان مقیم امارات نیز در این رویداد همراه باشند. روز ملی پارالمپیک با عنوان «جشن ارادههای بزرگ» نامگذاری شده و نامگذاری روزهای مختلف هفته پارالمپیک نیز بهطور کامل انجام گرفته است.
کارگری در پاسخ به پرسشی درباره مسائل مالی کمیته پارالمپیک و اختصاص بودجه اظهار داشت: رویدادهای پیشِرو تحت تأثیر مشکلات مالی قرار نمیگیرند. از مجموع ۳۸۰ میلیارد تومان بودجه مصوب، تاکنون حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ میلیارد دریافت کردهایم. در کنار آن، وزارت ورزش نیز حمایتهای بیشتری از فدراسیونهای پارالمپیکی به عمل آورده است. امیدواریم همکاری سازمان برنامه و بودجه تداوم داشته باشد تا ورزشکاران بتوانند برای مسابقات پیشِرو و اعزامهای بینالمللی با کمترین دغدغه آماده شوند. افزون بر این، چهار رویداد جهانی در رشتههای مختلف در پیش داریم که باید با شرایط مناسب در آنها حضور پیدا کنیم.
رئیس کمیته ملی پارالمپیک در پاسخ به پرسش دیگری درباره طرح راهاندازی فدراسیون پارادوومیدانی از سوی وزیر ورزش و اجرایی شدن این طرح گفت: این طرح خوبی بود؛ ۵۰ درصد مدالهای ما به طور معمول از پارادوومیدانی است و طبیعتاً راهاندازی فدراسیونی مستقل که بتواند بودجه جداگانه داشته باشد و فردی به صورت تمام وقت، به عنوان رئیس امورات پارادوومیدانی را پیگیری کند، موجب رشد و پیشرفت خواهد شد. این نشان میدهد که اهمیت دوومیدانی در ساختار پارالمپیک بیش از گذشته خواهد شد و بازدهی بیشتری به همراه دارد. بنابراین من هم با این ایده وزیر برای راهاندازی فدراسیون جداگانه پارادوومیدانی موافقم.
وی در توضیح اقدامات مربوط به اخذ ویزا برای رویدادهای مختلف و همچنین ارزیابی بازیهای پاراآسیایی ناگویا اظهار داشت: برای چهار مسابقه جهانی پیشِرو نگرانی خاصی در زمینه ویزا وجود ندارد و اردوهای تیمها نیز طبق برنامه در حال برگزاری است. درباره ناگویا هم پیشتر اشاره کرده بودم که با نگاهی ساختارمند، سه رویداد اصلی را در امتداد یکدیگر میبینیم. اکنون که اردوهای ناگویا در حال برگزاری است، توجه ما به پشتوانهسازی از جوانان هم معطوف است. راهبرد ما در این رقابتها «کیفیگرایی» خواهد بود و باید با ژاپن بهعنوان میزبان، یک رقابت جدی داشته باشیم. البته آنها برخی رشتههای مدالآور ایران از جمله شطرنج و کانو را حذف کردهاند، اما تلاش میکنیم تمرکز بیشتری روی رشتههایی مانند پاراشنا و پارادوومیدانی داشته باشیم که میتوانند نقطه ضعف رقبا باشند. هدف ما این است که در ناگویا نتایج ارزشمندی کسب کنیم. به جز ژاپن، پیشبینی ما این است که کرهجنوبی و ازبکستان نسبت به دوره قبل قدرتمندتر ظاهر شوند. هند هم در حال تقویت است، اما ما با شناسایی شرایط رقبا به دنبال رفع نقاط ضعف خود هستیم. امیدواریم بتوانیم همان نتایج گذشته را تکرار کنیم یا در بین سه تیم برتر قرار بگیریم.
کارگری همچنین در خصوص نشست اخیر کمیته پارالمپیک آسیا گفت: ما روی دیپلماسی ورزشی سرمایهگذاری جدی کردهایم و طی دو سال اخیر بیش از ۱۰ کرسی جدید به دست آوردهایم. در این نشست تفاهمنامه راهاندازی مرکز تعالی و توسعه تمرینات پارالمپیک آسیا به امضا رسید. این مرکز قرار است در حوزه آموزش تخصصی و برگزاری تمرینات مشترک برای کشورهای آسیایی فعالیت کند و در زمینههایی مانند مدیریت ورزش و کلاسبندی هم خدمات ارائه دهد. ایران نیز برای برگزاری کلاسهای پاراوالیبال اعلام آمادگی کرده است. پارسونز، رئیس IPC، میزبانی این مرکز را افتخاری برای ایران دانست و تأکید کرد که امکان دعوت از کشورهای غیرآسیایی هم وجود خواهد داشت. علاوه بر این، با هند توافق کردیم همکاریهای دوجانبه انجام شود و با چین و کرهجنوبی نیز مذاکرات مثبتی داشتیم. در مجموع با بیش از ۱۰ کشور گفتوگو صورت گرفت.
وی درباره شرایط والیبال نشسته و نگرانیها نسبت به فاصله کم با بوسنی بهعنوان جدیترین رقیب ایران گفت: اختلاف سطح ما با بوسنی از سالها پیش کم بوده و این موضوع نگرانکننده نیست، اما نیازمند تحلیل دقیق رقبا و شرایط بازیهای آینده هستیم. وقتی از راهبرد صحبت میکنیم، همه جزئیات را از فدراسیونها و انجمنها پیگیری میکنیم. پیشتر محل تمرین مستقل برای پارادوومیدانی نداشتیم، اما اکنون چنین مکانی فراهم شده است، زیرا هدف ما ثبت اتفاقی بینظیر در پارالمپیک لسآنجلس است. همچنین وزیر ورزش دستور ساخت استخر استاندارد ۵۰ متر برای پاراشنا را صادر کرده است. این برنامهها و راهبردها ما را به اهدافمان میرساند.
رئیس کمیته ملی پارالمپیک درباره وضعیت پارالمپیکیها پس از دوران قهرمانی توضیح داد: نشست خوبی با صندوق حمایت داشتیم و مهمتر از آن، برای پیگیری این موضوع یک اداره به نام «اداره حمایت اجتماعی از ورزشکاران و پیشکسوتان» راهاندازی خواهیم کرد.
کارگری درباره طرح تحول راهبردی تصریح کرد: این طرح تا زمانی که من در مسئولیت هستم، پابرجا خواهد بود. این دستورالعمل حاصل کار بزرگ یک تیم فکری قوی است و در دستور اصلی فعالیتهای ما قرار دارد. در جلسه هیئت اجرایی با حضور وزیر ورزش نیز اعلام کردم که این طرح حدود ۱۵ درصد پیشرفت داشته است.
وی درباره ورزشکاران شاخص و برند در حوزه پارالمپیک گفت: باید بهصورت ویژه روی این موضوع تمرکز کنیم. سیاستهای ما معطوف به ورزشکاران طلایی است و سه نهاد اصلی ورزش کشور نیز هدفشان کسب مدال طلا در بازیهای اصلی است. قرار است بهصورت مستقل برندسازی ورزشکاران شاخص انجام شود.
رئیس کمیته ملی پارالمپیک در خصوص انتصاب مریم کاظمیپور بهعنوان سرپرست بازیهای پاراآسیایی جوانان و زیربناهای این تصمیمگیری توضیح داد: توجه به زنان یکی از محورهای اصلی ماست. با رویکرد کیفیگرایی، ضوابط مشخصی برای انتصابات داریم و در مجامع بینالمللی نشان میدهیم که ایران نه تنها به برابری جنسیتی پایبند است، بلکه فراتر از آن عمل میکند. در اغلب بازیهای پارالمپیک، زنان پرچمداران تیم هستند. خانم کاظمیپور همچنین رئیس آکادمی پارالمپیک است و ما سعی داریم زمینه حضور زنان را در مدیریت، آموزش و مربیگری بیش از پیش فراهم کنیم. نگاه ما به زنان ویژه و خاص است.
کارگری درباره تجهیزات بهروز برای ورزشکاران پاراتیراندازی و هزینههای سنگین خرید این تجهیزات، همچنین ساخت کمپ برای تیمهای ملی این رشته توضیح داد: برای تأمین تجهیزات، چارهای جز جذب اسپانسر نداریم و در حال رایزنی با آنها هستیم. مشکلات تیمهای ملی را بررسی کرده و در حال رفع آنها هستیم و امیدواریم با همکاری اسپانسرها، این مسائل برطرف شود.
رئیس کمیته ملی پارالمپیک در خصوص ساخت کمپ گفت: یکی از مشکلات اصلی ما نبود یک کمپ جامع و کامل برای جمعآوری تیمهای ملی است. دکتر پزشکیان به نامه ما پاسخ مثبت داد و به سازمان برنامه دستور پیگیری صادر کرد. چند مکان برای راهاندازی کمپ بررسی شده، اما این پروژه کمی زمانبر خواهد بود.
وی در مورد حضور مجید کیهانی در فدراسیون پارادوومیدانی در شرایطی که او در فدراسیون دوومیدانی رئیس ناموفقی بود، گفت: ما او را بر اساس اطلاعات موجود، یک رئیس فدراسیون موفق میدانیم. در دوره مدیریتش ورزشکاران خوبی تربیت شدند و او فردی برنامهریز است که از این ظرفیت استفاده خواهیم کرد. علاوه بر این، توانایی او در جذب اسپانسر نیز میتواند به توسعه پارادوومیدانی کمک کند.
کارگری درباره پیشبینیها از بازیهای پاراآسیایی جوانان خاطرنشان کرد: در جوانان برخلاف بازیهای پاراآسیایی بزرگسالان، نمیتوان خیلی برآورد داشت، چون هیچ شناختی از رقبا نداریم و بر همین اساس برآورد تعداد مدال نمیکنیم. دلیل اینکه گفتم ورزشکاران پس از دوره قبلی در بحرین رها شدند، به صورت کامل نبود، چون شش نفر از آنها در هانگژو مدال گرفتند. به هر حال میخواهیم با تیمهای امید را تشکیل دهیم تا این نفرات جوان حفظ شوند.
کارگری درباره سیاست کسب مدال طلا در رویدادهای بزرگ توضیح داد: نمیتوانیم برای تمام گروههای سنی یک نسخه واحد داشته باشیم. در بازیهای جوانان نگاه ما کمی و بر حضور حداکثری تمرکز دارد. نکته دیگر اینکه پروندهای که برای پارالمپیک تعریف میکنیم، با پاراآسیایی متفاوت است. برای پارالمپیک، افرادی که به حد نصاب فنی نرسیدهاند، امکان اعزام ندارند، اما در پاراآسیایی بزرگسالان شرایط فرق میکند. اعزام صرفاً براساس کسب سهمیه یا ایستادن در رده دوازدهم، تصمیم مناسبی نیست؛ هدف ما ایجاد رقابت است تا نفرات اعزامی در بهترین وضعیت فنی حضور پیدا کنند.
وی در ادامه درباره برنامهها برای جلوگیری از دوپینگ در ورزش توانیابان و اعزامها گفت: بازدارندگی مؤثر در حوزه دوپینگ ضروری است. این موضوع در طرح تحول ما نیز گنجانده شده است و تأکید داریم روشهای بازدارندگی باید عملی و موثر باشند. ورزشکار، مربی و فدراسیون موظف به ارائه ضمانت در این زمینه هستند و این صرفاً یک شعار نیست. نگاه ویژهای به این مسئله داریم تا میزان تخلفات دوپینگ کاهش پیدا کند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید