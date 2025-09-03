مدافع اسپانیایی پرسپولیسی نشد؛ کارلوس نوا به آلباسته پیوست

مدافع اسپانیایی که صحبت از حضورش در لیست وحید هاشمیان برای پیوستن به پرسپولیس شده بود، تیم جدید خود را در کشور خودش انتخاب کرد.

عدم جذب بازیکن مطمئن در دفاع چپ و مهاجم مکمل در کنار علی علیپور یکی از معضلات جدی برای پرسپولیس بوده که مدیران پرسپولیس هنوز موفق به حل آن نشده‌اند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، وحید هاشمیان برای تقویت تیمش به مدیران باشگاه دو بازیکن خارجی را معرفی کرده که گفته می‌شود یکی از آنها برای پست مدافع چپ و دیگری مهاجم است.

در این میان، خبر مطرح شده که گویا کارلوس نوا، مدافع فصل گذشته گرانادای اسپانیا مدنظر هاشمیان است و این بازیکن به دلیل نداشتن قرارداد می‌تواند به عنوان بازیکن آزاد به پرسپولیس ملحق شود. با این حال طی ۲۴ ساعت اخیر که خبر گزینه شدن این بازیکن ۲۹ ساله مطرح شده بود، نوا به تیم آلباسته اسپانیا پیوست.

آلباسته در حال حاضر در سطح دوم فوتبال اسپانیا یا به اصطلاح لالیگای دو حضور دارد.

مدیران پرسپولیس هنوز نتوانسته‌اند برخی خواسته‌های هاشمیان را در نقل و انتقالات فراهم کنند. در حالی که پیش از این سخنگوی باشگاه پرسپولیس اشاره کرده بود که این تیم با ترکیب کامل لیگ را شروع خواهد کرد، اما با گذشت دو هفته از شروع لیگ و یک هفته تعطیلی تا به اینجا، پرسپولیس هنوز مدافع چپ مطمئن و مهاجم تخصصی در کنار علیپور را جذب نکرده است.