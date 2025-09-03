En
ادامه نقل‌وانتقالات داغ در فوتبال عربستان/ عبدالرزاق حمدالله در آستانه جدایی از الشباب

ستاره مراکشی الشباب در آستانه جدایی از این تیم قرار دارد؛ همزمان، کارشکنی النصر باعث شد انتقال ایمریک لاپورت به اتلتیک بیلبائو در واپسین ساعات نقل‌وانتقالات نیمه‌تمام بماند.
ادامه نقل‌وانتقالات داغ در فوتبال عربستان/ عبدالرزاق حمدالله در آستانه جدایی از الشباب

نقل‌وانتقالات داغ عربستان همچنان ادامه دارد و عبدالرزاق حمدالله در آستانه جدایی از الشباب قرار گرفته و انتقال لاپورت به بیلبائو با کارشکنی النصر متوقف شده است.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، در حالی که نقل‌وانتقالات تابستانی در اروپا به پایان رسیده، بازار جابجایی‌ها در عربستان همچنان داغ است. از یک‌سو خبر‌ها حکایت از جدایی احتمالی عبدالرزاق حمدالله از الشباب دارد و از سوی دیگر، باشگاه النصر با تأخیر در صدور برگه فسخ، مانع انتقال ایمریک لاپورت به بیلبائو شد.

روزنامه «الریاضیه» عربستان گزارش داد که باشگاه الفتح مذاکرات پیشرفته‌ای با الشباب برای جذب عبدالرزاق حمدالله آغاز کرده و به نظر می‌رسد این انتقال در روز‌های آینده قطعی شود. در همین حال، التعاون نیز آماده ورود به رقابت برای جذب این مهاجم مراکشی است. مهم‌ترین چالش در این مسیر، دستمزد بالای حمدالله است که فصل گذشته حدود ۸ میلیون یورو بوده است.

از سوی دیگر، باشگاه النصر با تأخیر در ارسال مدارک مربوط به جدایی ایمریک لاپورت، مانع بازگشت او به اتلتیک بیلبائو شد. روزنامه «مارکا» نوشت این اتفاق یادآور ماجرای معروف انتقال نافرجام داوید دخه‌آ در سال ۲۰۱۵ به رئال مادرید است. حالا در صورت رد مدارک از سوی فیفا، بیلبائو باید تا ژانویه برای جذب دوباره لاپورت صبر کند.

