اشتباهی که براجعه را از پرسپولیس دور می‌کند

یعقوب براجعه که در چند روز اخیر شایعاتی درباره ناراحتی‌اش از نیمکت نشینی و رقم قراردادش مطرح شده، با یک اشتباه می‌تواند خودش را از پرسپولیس دور کند.
اگر براجعه در ۱۹ سالگی از نیمکت‌نشینی ناراحت شده باشد و به همین دلیل در تمرینات غیبت کرده، به نظر می‌رسد که او در حال تیشه زدن به ریشه خودش است و آینده‌اش را تباه می‌کند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، غیبت‌های یعقوب براجعه، بازیکن جوان پرسپولیس در تمرینات پس از دیدار با سپاهان آغاز شد و کمی بیشتر از آن چیزی که باید طول کشید؛ این اتفاق تعمدی به نظر می‌رسد و گویا در تمرینات پیش از بازی با سپاهان او در جمع نفرات اصلی قرار نگرفته و سپس به کادر پزشکی اعلام کرده مصدوم است تا هاشمیان هم این بازیکن را از لیست نفرات تیم برای سفر به اصفهان خط بزند.

پس از بازی با سپاهان هم، براجعه به بهانه امتحانات دانشگاهی در تمرینات حاضر نشد و این روند به نظر می‌رسد ادامه‌دار شد. تا جایی که رسانه‌ها در چند مورد اشاره کردند که براجعه از نیمکت‌نشینی و حتی از رقم قراردادش ناراحت است. این خبر هم آمد که او درخواست کرده که قراردادش به یک باره افزایش پیدا کند.

البته غیبت طولانی براجعه موضوعی نبوده که کادرفنی و باشگاه به سادگی از آن عبور کند و گویا باشگاه پرسپولیس در حال بررسی غیبت‌های این بازیکن است. او برای بازگشت به تمرینات، ابتدا باید توضیحات لازم را ارائه کند و باید غیبت‌هایش موجه باشد که بدون مشکل در تمرینات شرکت کند. آن هم در شرایطی که پرسپولیس به دلیل مصدومیت اوریه و حضور سهیل صحرایی در اردوی تیم ملی امید، با کمبود گزینه در پست دفاع راست مواجه شده است.

اگر براجعه در ۱۹ سالگی از نیمکت‌نشینی ناراحت شده باشد و به همین دلیل در تمرینات غیبت کرده، به نظر می‌رسد که او در حال تیشه زدن به ریشه خودش است و آینده‌اش را تباه می‌کند. حالا در صورتی که وضعیت غیبت‌های این بازیکن جوان هم غیرموجه تلقی شود، احتمالاً او با جریمه‌های سنگینی هم روبه‌رو می‌شود.

پرسپولیس وحید هاشمیان سرژ اوریه سهیل صحرایی یعقوب براجعه
