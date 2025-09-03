En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تبریز میزبان انتخابی تیم ملی فیتنس با جوایز دلاری

تبریز روز جمعه میزبان مهم‌ترین رویداد فیتنس کشور خواهد بود؛ جایی که هفتمین دوره قهرمانی باشگاه‌ها با جوایز دلاری و انتخاب نفرات تیم ملی برای مسابقات امارات برگزار می‌شود.
کد خبر: ۱۲۶۹۲۶۴
| |
324 بازدید

تبریز میزبان انتخابی تیم ملی فیتنس با جوایز دلاری

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، هفتمین دوره مسابقات فیتنس قهرمانی باشگاه‌های کشور روز جمعه ۱۴ شهریور در سالن خاوران تبریز برگزار می‌شود. این رقابت‌ها که به عنوان انتخابی تیم ملی در رشته فیت‌مدل برای اعزام به مسابقات امارات محسوب می‌شود، با حضور بهترین ورزشکاران کشور و داوران بین‌المللی پیگیری خواهد شد.

برای قهرمانان هر دسته ۲۵۰ دلار جایزه نقدی در نظر گرفته شده است و یک میلیارد هم ارزش جوایز غیرنقدی مسابقات است.

فیتنس یکی از شاخه‌های نوین بدنسازی است که بر تناسب اندام، ترکیب فیزیکی و اجرای صحیح حرکات تمرکزدارد و در سال‌های اخیر توانسته جایگاه ویژه‌ای بین جوانان پیدا کند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
ورزش فیتنس بدنسازی
خرید و فروش حکم نایب رئیسی در فدراسیون المپیکی/ قهر یک میلیاردی سرمربی!
شجریان‌ها و نبض سیاست ایران: از «مرغ سحر» تا کنسرت میدان آزادی
بهتر است نظری جویباری به مدیرعاملی استقلال برگردد/ تورنمنت کافا سودی برای ما ندارد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
فدراسیون بدنسازی متهم به قاچاق ارز
اقدام عجیب فدراسیون بدنسازی پس از اتهام به قاچاق ارز/ «م.ا» نماینده فدراسیون نبود؟
چرا لقب هادی چوپان، «گرگ پارسی» شد؟
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!
بین ایران، عربستان و عراق محاصره شده‌ایم!
سرهنگ آمریکایی: ایران و اسرائیل در حال تسلیح برای جنگ هستند / تنها راه پیروزی اسرائیل این است!
نفر اول کنکور تجربی دانشگاهش را انتخاب کرد
شهادت «ابوعبیده» سخنگوی نظامی حماس تایید شد
شغل والدین رتبه‌های برتر کنکور
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد
جنجال‌های اعلام برترین‌های کنکور ۱۴۰۴/ از تقلب در مشهد و اسلامشهر تا تعطیلی مدارس دولتی
اسرائیل احتمالاً در سپتامبر همزمان ایران و لبنان را می‌زند!
ارتش ایران بیانیه داد
اتمام حجت پزشکیان درباره اسنپ بک در چین
غیبت خبرساز پزشکیان در میان سران اجلاس شانگهای
واکنش آذری‌جهرمی به سرمایه‌گذاری زنجانی در تاکسی اینترنتی
به آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها گفتم که برای خلع سلاح حزب‌الله بروید سراغ ایران
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!  (۲۳۱ نظر)
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند  (۱۴۳ نظر)
تصاویر آترينا فرحمند رتبه یک کنکور + کارنامه  (۱۴۲ نظر)
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدی‌نژاد را بیامرزد  (۱۳۶ نظر)
حرف‌های فمنیستی رتبه یک کنکور جنجالی شد  (۱۲۷ نظر)
برق چشم‌ صهیونیست‌ها در تاریکی و بیخ گوش ایران/هشدار تولد اسرائیل جدید در شمال عراق  (۱۰۸ نظر)
مکانیسم ماشه را چه کشوری در برجام گنجاند؟؛ روسیه یا آمریکا؟  (۸۸ نظر)
برخورد خشن ماموران شهرداری قزوین با دست‌فروشان  (۸۲ نظر)
تصویری از ماموران شهرداری قزوین که دستگیر شدند  (۸۱ نظر)
مصاحبه توجه‌برانگیز رتبه ۶ علوم تجربی درباره مهاجرت  (۷۷ نظر)
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد  (۷۶ نظر)
جنجال‌های اعلام برترین‌های کنکور ۱۴۰۴/ از تقلب در مشهد و اسلامشهر تا تعطیلی مدارس دولتی  (۷۲ نظر)
افغانستانی‌های غیرمجاز به ایران بازمی‌گردند؟ / جدیت تهران در برابر ورود غیرقانونی  (۶۸ نظر)
گفتم به دولت «بشار اسد» پول ندهید باز دادند/ توافق هسته‌ای فدای حمایت از روسیه شد/ وارد دام نتانیاهو شدیم  (۶۸ نظر)
قابل توجه کنکوری‌ها؛ قبولی در رشته پزشکی سخت‌تر شد/ مجلس ورود می‌کند  (۵۶ نظر)
tabnak.ir/005KC0
tabnak.ir/005KC0