تبریز میزبان انتخابی تیم ملی فیتنس با جوایز دلاری

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، هفتمین دوره مسابقات فیتنس قهرمانی باشگاه‌های کشور روز جمعه ۱۴ شهریور در سالن خاوران تبریز برگزار می‌شود. این رقابت‌ها که به عنوان انتخابی تیم ملی در رشته فیت‌مدل برای اعزام به مسابقات امارات محسوب می‌شود، با حضور بهترین ورزشکاران کشور و داوران بین‌المللی پیگیری خواهد شد.

برای قهرمانان هر دسته ۲۵۰ دلار جایزه نقدی در نظر گرفته شده است و یک میلیارد هم ارزش جوایز غیرنقدی مسابقات است.

فیتنس یکی از شاخه‌های نوین بدنسازی است که بر تناسب اندام، ترکیب فیزیکی و اجرای صحیح حرکات تمرکزدارد و در سال‌های اخیر توانسته جایگاه ویژه‌ای بین جوانان پیدا کند.