اعلام اسامی کارگران محبوس در یک بلوکِ معدن طبس

به گزارش «تابناک» به نقل از ایلنا، منابع کارگری در استان خراسان جنوبی اسامی ۱۴ نفر از کارگران محبوس زیر آوار بلوک c را اعلام کردند.



از قرار جستجو برای بیرون آوردن کارگران محبوس در بلوک C معدنجوی طبس ادامه دارد؛ در کل ۲۲ کارگر در بلوک C معدنجو مشغول به کار بودند که این حادثه اتفاق افتاد؛ تاکنون پیکر ۸ کارگر بیرون آورده شده؛ در نتیجه ۱۴پیکر دیگر در زیر آوار باقی مانده که باید بیرون آورده شود.



اسامی ۱۴ محبوسی معدن طبس؛



۱- فرهاد پیرزاد



۲- سیدعلی عرب



۳- علی‌محمد رجبیان



۴- جواد بهمدی



۵- ناصر علی‌نیا



۶- محمدجواد بهشتی‌زاده



۷- محمد کیانی



۸- محمود توکانلو



۹- عباس همت‌آبادی



۱۰- مصطفی حسن‌زاده



۱۱- احسان دهشیبی



۱۲- غلامرضا پروین



۱۳- مهدی حسینان



۱۴- حسن پیرزاد