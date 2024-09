مستند نقطه عطف: یازده سپتامبر و نبرد با تروریسم | Turning Point: 9/11 and the War on Terror به کارگردانی برایان نپنبرگر محصول سال 2021، یک مجموعه مستند درباره حملات یازده سپتامبر 2001 به آمریکا است که به طور مفصل از ابتدای حادثه تا حمله به افغانستان و چالش‌هایی که آنها پس از حمله به این کشور با آن درگیر بودند را روایت می‌کند. در این مستند علاوه بر تصاویر فوق العاده، روایت‌های از بازماندگان حوادث یازده سپتامبر، مقامات دولتی، اعضای سابق سیا، کهنه سربازان ایالات متحده، سربازان ارتش ملی افغانستان، فرماندهان طالبان، مقامات دولت افغانستان، جنگ سالاران افغان و غیرنظامیان افغان در کنار هم قرار گرفته و تصویری قابل تامل را ارائه می‌دهد. مجموعه این مستند فوق العاده 257 دقیقه‌ای را یک‌جا در تابناک تماشا می‌کنید.