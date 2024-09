ثبت نام در سامانه ثنا/ سامانه احراز هویت قضایی آنلاین

به گزارش تابناک، از جمله تدابیر قضایی برای کاهش برخی مشکلات این حوزه در کشور، راه اندازی سامانه ثنا بوده است؛ «سامانه ثبت نام الکترونیک» که مخفف آن «ثنا» می‌شود و به سامانه ثنا مشهور است.

سامانه ثنا چیست؟

ثنا، سامانه آنلاین قضایی است که در آدرس اینترنتی sana.adliran.ir در دسترس کاربران قرار دارد و با کمک آن می‌توان برخی امور قضایی از جمله احراز هویت قضایی، دریافت ابلاغیه، دریافت گواهی عدم سوء پیشینه و... را انجام داد.

سایت ثنا که بعضا با نام سامانه ثنای دادگستری هم شناخته می‌شود، محصول مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، در زیر مجموعه معاونت خدمات الکترونیک قضایی است که از سال ۱۳۹۵ و با اهداف مختلفی دایر شد که از جمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• امکان افشای اطلاعات و شکسته شدن حریم خصوصی افراد، در سامانه ثنا دادگستری، به صفر رسیده است.

• کاهش در هزینه‌های دستگاه قضایی و هزینه‌های مراجعین به این دستگاه.

• ارائه خدمات قضایی به کاربران، در هر ساعت از شبانه روز و بدون نیاز به مراجعه حضوری.

• افزایش سرعت روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی.

• کاهش اتلاف وقت و انرژی افراد، با حذف مراجعه حضوری.

پیش از ثبت نام در ثنا بخوانید

قبل از ثبت نام در ثنا، دقت کنید که این سامانه به دلایل زیاد اهمیت زیادی دارد و پرکاربرد است و در نتیجه بسیاری از سودجویان و کلاهبرداران می‌کوشند به اطلاعات کاربران در سامانه ثنا دسترسی پیدا کنند یا با استفاده از روش‌های مختلف کلاهبرداری از جمله فیشینگ، از ثبت نام در ثنا سودجویی کنند.

با یادآوری این نکته مهم، دقت کنید که بهترین راه ورود و ثبت نام در سامانه ثنا (که بعضا به اشتباه سامانه سنا و حتی در مواردی سامانه صنا! نامیده می‌شود)، تایپ کردن آدرس این سامانه یعنی sana.adliran.ir در مرورگر اینترنتی و پرهیز از جستجوی سامانه ثنا در گوگل یا دیگر موتور‌های جست و جوی اینترنتی است.

آدرس اصلی سامانه ثنا

اگر از داخل ایران، ثبت نام می‌کنید وارد «درگاه خدمات الکترونیک قضایی» یا سایت عدل ایران به آدرس adliran.ir شوید و گزینه ثنا را انتخاب کنید یا مستقیما sana.adliran.ir (ثنا دات عدلیران دات آی آر) را در مرورگر تایپ کرده و روی دکمه جستجو یا اینتر بزنید.

البته با مراجعه به درگاه ملی قضایی به آدرس eadl.ir هم، راه‌های غیرمستقیم، اما امن و مطمئن ورود به ثنا در اختیار مراجعان قرار دارد، اما به صورت کلی بهتر است از آدرس ویژه سامانه (sana.adliran.ir) و یا ورود به سایت عدل ایران و رفتن به صفحه ثنا (adliran.ir/Sana) استفاده کنید.

در صورتی‌که از خارج از ایران، ثبت نام می‌کنید وارد سایت international.adliran.ir شوید. این آدرس برای کاربرانی است که در خارج از کشور زندگی می‌کنند و امکان دریافت خدمات قضایی به صورت حضوری را ندارد.

پیغام خطا در ورود به ثنا

البته تفاوتی ندارد که از چه بروزری استفاده می‌کنید (کروم، موزیلا فایرفاکس، سافاری، مایکروسافت اج، اوپرا یا هر بروزر دیگری) و همچنین فرقی ندارد برای این کار از تلفن همراه و گوشی استفاده می‌کنید یا رایانه یا لپتاپ، اما توصیه می‌شود که از آخرین نسخه (نسخه بروزرسانی شده) مرورگر گوگل کروم (google chrome) استفاده کنید.

در صورتی که با پیغام خطایی با عنوان Your connection is not private مواجه شدید، ابتدا بر روی گزینه Advanced کلیک کرده و سپس در صفحه باز شده، گزینه Proceed to international.adliran.ir (Unsafe) و یا گزینه Visit site anyway را انتخاب کنید تا وارد سایت شوید.

چگونه در ثنا ثبت نام کنیم؟

آیا می‌توان به صورت حضوری در ثنا ثبت نام کرد؟ پاسخ این سوال تقریبا مثبت است، چون با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی می‌توان با پرداخت مبلغی، در سامانه ثنا ثبت نام کرد، همان گونه که می‌توان به کافی نت‌ها مراجعه کرد و به کمک آن‌ها و با پرداخت وجه، در ثنا ثبت نام نمود، اما دقت کنید که اپراتور دفتر خدمات قضایی و کافی نت هم به همین روشی که شرح داده شده، شما را در ثنا ثبت نام می‌کنند!

برای ثبت نام در ثنا، بعد از ورود به سایت ثنا، باید گزینه «ثبت نام جدید برخط» را انتخاب کنید که با رنگ قرمز مشخص شده است تا به صفحه تازه‌ای هدایت شوید که در آن از شما شماره ملی، تاریخ تولد و شماره سریال شناسنامه را می‌خواهد.

ثبت نام ثنا براساس «تاریخ تولد مندرج در شناسنامه» و برای این اشخاص الزامی است: دختـر بالای ۹ سال و پسـر بالای ۱۵ سال.

لازمه ثبت نام ثنای برخط (غیرحضوری)، داشتن کارت ملی هوشمند و دریافت تصویر شخص در پاسخ استعلام از سازمان ثبت احوال کشور است. در صورت نمایش پیغام"تصویر شخص یافت نشد"، امکان ثبت نام بر خط (غیرحضوری) وجود ندارد و باید خود شخص، حضورا ً به همراه کارت ملی و شناسنامه، به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در سراسر کشور مراجعه نماید.

ثبت نام حضوری در سامانه ثنا، فقط و فقط با حضور خود شخص امکان پذیر است و اعطای وکالت (قضایی و مدنی) به اشخاص دیگر جهت ثبت نام ثنا، امکان پذیر نیست.

با وارد کردن اطلاعات فوق، «توافق نامه دریافت حساب کاربری اشخاص حقیقی» به صورت پنجره پاپ آپ باز می‌شود. باید این توافقنامه را مطالعه کرده و ضمن موافقت، بر روی دکمه تأیید کلیک کنید.

در صفحه «مشخصات شناسنامه‌ای»، بخشی از اطلاعات هویتی و شناسنامه‌ای افراد متقاضی نمایش داده می‌شود و بخش دیگری از اطلاعات از جمله محل تولد، محل صدور شناسنامه، دین، تابعیت و وضعیت تاهل بایستی وارد شود و در پایان باید روی گزینه «مرحله‌ی بعدی» در پایین صفحه، سمت چپ کلیک کنید.

در سربرگ «اطلاعات تماس» باید شماره تلفن ثابت و شماره تلفن همراه را وارد نمایید. دقت کنید که اگر با شماره موبایل تان در پیام رسان‌های داخلی فعال هستید، تیک گزینه پیام رسان را بزنید و نوع پیام رسان (مثلا پیام رسان گپ یا آی گپ) را انتخاب کنید تا کد ورود به اپلیکیشن مربوطه ارسال شود.

در این بخش امکان درج رایانامه (همان پست الکترونیک یا ایمیل) هم وجود دارد. در صورت وارد کردن ایمیل، امکان دریافت پیام‌های اطلاع رسانی ADLIRAN از این طریق هم فراهم است.

در صفحه بعد و در سربرگ «اقامتگاه» باید آدرس را به صورت صحیح و کامل وارد کنید. دقت کنید که وارد کردن کد پستی ضروری و الزامی است.

در آخرین سربرگ، یعنی در سربرگ «سایر اطلاعات» باید تحصیلات و شغل را وارد کنید. در این بخش می‌توانید نام مستعار را هم وارد کنید.

پس از ثبت اولیه اطلاعات، پیامک (SMS) حاوی کد فعال سازی ثبت نام قوه قضائیه، به شماره تلفن همراه اعالمی پیامک و یا در پیامرسان گپ یا آیگپ ارسال می‌شود که باید آن کد امنیتی چندرقمی را در کادر مربوطه وارد کرد تا فرایند احراز شماره همراه انجام شود.

با ثبت موفقت آمیز اطلاعات اولیه، جهت تکمیل ثبت نام و احراز هویت غیرحضوری، باید یکی از کارگزاران را انتخاب کرده و بر روی گزینه «پرداخت هزینه» کلیک کنید تا به صفحه پرداخت هدایت شوید.

در بالای صفحه پرداخت، شماره دریافت وجه و مبلغ قابل پرداخت نمایش داده می‌شود که می‌توانید با انتخاب یکی از گزینه‌ها از جمله گزینه پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی (با استفاده از کارت بانکی عضو شتاب و با استفاده از رمز دوم) نسبت به پرداخت وجه اقدام کنید.

ایرانیان خارج از کشور می‌توانند با استفاده از شماره پرداخت ۱۸ رقمی، مبلغ را پرداخت نمایند.

پس از واریز مبلغ و اتمام فرایند پرداخت، به صفحه ثبت نام ثنا بازگردانده می‌شوید تا فرایند احراز هویت آنلاین آغاز شود. برای احراز هویت در سامانه ثنا باید روی گزینه «شروع احراز هویت غیرحضوری» کلیک کنید.

توجه:

۱- چون روند احراز هویت آنلاین قضایی نیازمند ارسال عکس و فیلم است، بهتر است این فرایند با گوشی تلفن همراه انجام شود تا بتوان به کمک دوربین (دوربین سلفی یا دوربین جلوی موبایل) این کار را انجام داد.

۲- در مرحله احراز هویت، در صورتیکه در مراحل ثبت نام با پیغام اعطای مجوز دسترسی به دوربین و میکروفن مواجه شدید، گزینه Allow و یا مجاز است را انتخاب نمایید.

راهنمای تصویری احراز هویت قضایی با گوشی

در قدم اول باید وارد درگاه خدمات الکترونیک قضایی به آدرس اینترنتی adliran.ir (در خارج از کشور: international.adliran.ir) شده و سامانه احراز هویت برخط را انتخاب کنید.

در صفحه سامانه ثبت نام الکترونیک قضایی، گزینه ثبت نام برخط (ثبت نام شخص حقیقی) را انتخاب کنید.

پس از درج اطلاعات مورد نیاز و ورود به سامانه ثبت نام برخط، گزینه شروع احراز هویت غیرحضوری را انتخاب کنید.

نمونه امضای خود را در کادر مربوطه وارد کرده و گزینه «مرحله بعد» را انتخاب کنید.

با کلیک بر روی دکمه دوربین، بصورت تمام رخ از چهره خود عکس بگیرید و گزینه «مرحله بعد» را انتخاب کنید.

در این مرحله، پس از فشاردادن دکمه ضبط و پایان شمارش معکوس، یک جمله تصادفی نمایش داده می‌شود که باید آن را در محیطی آرام، به صورت شمرده و با صدای بلند بخوانید و سپس روی گزینه «مرحله بعد» بزنید.

با انجام این مراحل و درصورت رعایت ضوابط و الزامات اعلام شده، درخواست احراز هویت شما، با موفقیت ارسال می‌شود.

پس از تأیید احراز هویت غیرحضوری، یک پیامک از سرشماره ADLIRAN به تلفن همراه شما ارسال می‌شود که حاوی رمز شخصی شما (یک عدد ۱۰ رقمی) است.

دقت کنید که رمز شخصی، یک عدد ثابت است که مدت زمان و تاریخ انقضاء ندارد، اما می‌توانید از طریق «ویرایش سامانه ثنا» آن را عوض کرده و تغییر دهید.

پشتیبانی سامانه ثنا

شماره تلفن ۵۷۷۹۸۰۰۰ (با پیش شماره تهران؛ ۰۲۱) مرکز تماس پشتیبانی قوه قضاییه است. با تماس با این شماره می‌توانید در خصوص ثنا، سامانه ابلاغیه الکترونیکی و دیگر سامانه‌ها و خدمات برخط دستگاه قضایی، راهنمایی بگیرید.

نحوه ورود به سامانه ثنا

برای ورود به سامانه خدمات قضایی من، باید به آدرس اینترنتی my.adliran.ir بروید و کد ملی و سپس رمز شخصی خود را وارد نمایید.

در ادامه، یک رمز موقت (عدد ۶ رقمی) به شماره تلفن همراه ثبت شده در سامانه ثنا، ارسال می‌شود که باید آن را در کادر مربوطه وارد نمایید. دقت کنید که این رمز به مدت یک شبانه روز (۲۴ ساعت) اعتبار دارد و بعد از آن منقضی می‌شود.