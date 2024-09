نحوه پایان دادن به رابطه سمی

نکات کلیدی پایان دادن به یک رابطه سمی یاد بگیرید که روابط سالم را از سمی تشخیص دهید. یک رابطه سالم شامل احساس پذیرش و امنیت است. یک رابطه سمی باعث آسیب مزمن عاطفی و/یا فیزیکی می‌شود. رابطه را ارزیابی کنید. اگر احساس آزاردهنده‌ای دارید که چیزی به طور جدی مختل شده است، مهم است که سرعت خود را کم کنید و به آنچه در حال وقوع است نگاه کنید. پرچم های قرمز را بشناسید. این موارد از پرخاشگری‌های کوچک گرفته تا کنترل مالی تا احمق‌انگاری و خشونت را شامل می شود. اگر نگران هستید، این سوالات را بپرسید. اگر فکر می‌کنید رابطه‌تان ممکن است سمی باشد، با پرسیدن سؤال‌هایی مانند «چه کسی در رابطه‌تان به چه چیزی «نه» می‌گوید؟» و «آیا شریک زندگی‌تان آنقدر خوب است که باورش برایتان سخت است؟». در مورد وضعیت خود کاری انجام دهید. اگر انجام این کار بی‌خطر است، به طور واضح و صادقانه در مورد نگرانی‌های خود صحبت کنید، استراتژی‌های مقابله ای را توسعه دهید و برای مقابله با احساس گناه آماده شوید. اگر نیاز به ترک رابطه دارید برای آن برنامه‌ریزی کنید. اگر شریک زندگی شما بی‌ثبات است، خطرات را جدی بگیرید و رفتن خود را با دقت برنامه‌ریزی کنید. این برنامه شامل داشتن یک مکان امن برای رفتن و اقامت است. دلایلی برای امیدواری بعد از یک رابطه سمی مشاهده‌ی درمانجویانی که بعد از ترک کردن یک رابطه سمی دچار تحول شده‌اند و روابط سالمی برقرار کرده‌اند دلیلی است که ما هنوز در شغل خود کار می‌کنیم. بیرون رفتن از یک رابطه سمی منجر به تغییرات گسترده‌ای در احساس فرد از خود می‌شود: کاهش اضطراب، شفافیت افکار، احساسات و نیازهای فرد. اعتماد به نفسی که با قرار گرفتن در یک رابطه سالم متقابل به وجود می‌آید، نوعی ارتباط و حمایت را تقویت می‌کند که قبلاً در بخش نیاز به دانستن در بالا در مورد آن صحبت کردیم. بعد از اینکه افراد یک رابطه سمی را ترک می‌کنند، مدت زیادی طول نمی‌کشد که ما شاهد بهبود حال درمانجویانمان باشیم. آنها به زودی با حس خوش‌بینی، آزادی و امید شروع به رشد می‌کنند. تغییر، کار کوچکی نیست. اغلب با احساسات ناخوشایند مانند غم و اندوه همراه است. با این حال، برای درمانجویان ما، مزایایی ترک کردن بیشتر از احساسات منفی است. پس از ترک یک رابطه سمی، از سرگیری درمان برای ادامه‌ی پردازش آنچه در رابطه اتفاق افتاده و کشف تاریخچه، نگرش‌ها و باورهای خود که ممکن است زمینه‌ساز مشکلات شده باشد، می‌تواند مفید باشد. شروع به کاوش در خود کنید. برای افزایش اعتماد به نفس و استقرار در خودتان زمان بگذارید. برای ورود به یک رابطه‌ی جدید عجله نکنید، زیرا می‌توانید الگوهایی را که در رابطه قبلی وجود داشت تکرار کنید. بیاموزید که روابط سالم چیست. یاد بگیرید چه چه کسی هستید و در تعیین مرزها تردید نکنید – این موارد برای تقویت توجه متقابل در یک رابطه بسیار مهم هستند. اگر به مرزهای شما احترام گذاشته نمی‌شود، ممکن است شما و شریک زندگیتان به زمان بیشتری برای یافتن راه‌هایی برای هدایت روابط با احترام نیاز داشته باشید. قبل از ورود به هر رابطه‌ای به خود و هر شریک بالقوه‌ی جدید فرصت دهید تا بررسی کنید که آیا می‌توانید در یک رابطه‌ی سالم باشید یا خیر. در مرحله قرار ملاقات، نحوه کار کردن با یکدیگر و اینکه آیا اعتماد می‌تواند در طول زمان وجود داشته باشد را ارزیابی کنید. اجازه‌ی بازخورد و به اشتراک‌گذاری در حلقه‌های اجتماعی خود را بدهید تا دیدگاهی بیرونی از کسانی که به آنها اعتماد دارید به دست آورید. حفظ روابط سالم پس از پایان دادن به یک رابطه سمی، ایجاد یک گروه حمایتی برای حفظ آنچه که مدل مراحل تغییر به عنوان مرحله‌ی نگهداری از آن یاد می‌کند، حیاتی است. در این مرحله احساس خود را افزایش می‌دهید، مسئولیت عاطفی را بر عهده می‌گیرید و خودکفا می‌شوید. به یاد داشته باشید، مشخص روابط سالم متقابل بودن آن است: عشق متقابل، احترام، اعتماد و آسیب‌پذیری. آنها شامل توزیع برابر کار، ارزش‌های مشترک و حضور به عنوان شاهد تغییرات زندگی یکدیگر هستند. زوج‌هایی که احساس برابری می‌کنند، سطوح بالاتری از رضایت، قابل اعتماد بودن، ارتباط عاطفی و ارتباط بازتر را گزارش می‌دهند. به عنوان یک فلسفه‌ی روابط، برای زوجین مهم است که تعادل لازم بین استقلال و ارتباط را درک کنند. شما باید بتوانید خودِ عاطفی، دوستی‌ها و سرگرمی‌های خود را خارج از رابطه، و همچنین احساس صمیمیت و معنای مشترک با شریک زندگی خود را حفظ کنید. ارتباط موثر به عنوان سنگ بنای نشان دادن محبت بین زوج‌ها عمل می‌کند. این یک عنصر ضروری برای ایجاد اتصالات قوی است. توانایی خودتنظیمی در حالی که با افکار، احساسات و نیازهای شریک زندگی خود هماهنگ می‌شوید، عنصر اصلی یک بزرگسال سالم از نظر عاطفی است. تعارض طبیعی است و در همه روابط وجود دارد. گوش دادن با همدلی و دقت به شیوه‌ای آرام و سازنده بهترین دستور برای حفظ یک رابطه است، در حالی که هنوز فضایی برای اختلاف‌نظرهای محترمانه وجود دارد. Prochaska, J.O. (2020). Transtheoretical Model of Behavior Change. In: Gellman, M.D. (eds) Encyclopedia of Behavioral Medicine. Springer, Cham.

