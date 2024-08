برخورد درست با کودکان بد غذا

پیش فرزندتون، مراقب حرف‌هایی که راجع به غذا می‌زنید باشه:

1. تا می‌تونید اصلا راجع به غذا پیش بچه‌ها حرف نزنید.

2. اگه لازم شد که حرف بزنید، راجع به وزن حرف نزنید.

3. غذا رو منبع لذت بدونید نه دشمن سلامتی!

4. همیشه درباره غذا حرف‌های مثبت بزنید.

5. به جای اینکه بعضی از غذاها رو به شکل اغراق‌آمیز ستایش و برخی دیگه رو به کلی حذف کنید، رو تعادل تاکید کنید.

6. یه قانون بذارید: قبل از اینکه بگه از غذایی خوشش نمیاد باید اول امتحانش کنه، یعنی خوردن غذاهای جدید رو همیشه تشویق کنید.

7. تا می‌تونید مصرف هیچ غذایی رو منع نکنید.

8. پیش فرزندتون تبلیغ فلان رژیم‌ غذایی رو نکنید، اصلا حرفشو پیش بچه نزنید، خودتون رو به خاطر شکستن رژیم غذایی‌تون سرزنش نکنید، کسی رو به خاطر هیکلش تمجید یا تحقیر نکنید، راجع به وزن کسی نظر ندین. دم به دقیقه رو‌ ترازو یا جلو آینه نرید. بابت چاق یا لاغر بودنتون با صدای بلند پیش بچه حرف نزنید.

9. مصرف سبزیجات و ورزش نباید با هدف کاهش وزش توصیه بشه، هدف باید سلامتی باشه نه کاهش وزن!

10. ما چاق تندرست داریم، لاغر بیمارم هم داریم، پس بهشون یاد بدید از رو وزن آدم‌ها نظر ندن.

11. نگران رژیم غذایی فرزندتون نباشید، مهم اینه که بچه‌تون شاد و سالم باشه معیارتون نباید عددهای روی ترازو باشه.

12. کی باید نگران باشید؟ اگه وسواس راجع به وزن در هر سنی دیدید، اگه کاهش یا افزایش وزن زیاد در یک دوره کوتاه مدت رو متوجه شدید، اگه فرزندتون لب به غذا نمیزد، اگه دغدغه زیاد راجع وزنش داشت، اگه حرف‌های منفی راجع به بدنش میزد، اگه نظرات منفی راجع به ظاهر و عادت‌های غذایی بقیه میزد، اگه دزدکی غذا می‌خورد یا بعد خوردن غذا عذاب وجدان می‌گرفت، اونوقت باید پیگیر مساله باشید، در غیر اینصورت، ریلکس‌س‌س‌س‌س..

Reference: How to Teach Children About Healthy Eating, Without Food Shaming by Erica Sweeney