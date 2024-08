وس بال قرار است یک اقتباس از بازی Ruiner از استودیو رایکون را برای یونیورسال پیکچرز کارگردانی کند و مایکل آرلن راس نیز قرار است فیلمنامه آن را بنویسد. یونیورسال پیکچرز توانسته حق اقتباس سینمایی این بازی تیراندازی و اکشن را به‌دست آورد و وس بال را که برای آثاری مانند Kingdom of the Planet of the Apes و سه‌گانه Maze Runner شناخته می‌شود برای کارگردانی آن انتخاب کرده است.

بازی Ruiner در سال ۲۰۹۱ و در سایبر کلان‌شهر رنگکوک اتفاق میفتد و داستان یک روان‌پریش به‌شدت وابسته به تکنولوژی را دنبال می‌کند که به مبارزه علیه یک سیستم فاسد می‌پردازد تا حقیقت را کشف کرده و برادر ربوده‌شده‌اش را نجات دهد. مبارزات این بازی با سبک تیراندازی و اکشن در دنیایی خشن و تکنولوژی‌های پیشرفته با راهنمایی یک هکر مرموز پیش می‌رود و به تدریج به رازهای تاریک مخفی شده در خیابان‌های نورانی شده با چراغ‌های نئونی شهر نزدیک‌تر می‌شود.

وس بال برنامه کاری شلوغی دارد. علاوه‌بر احتمال ساخت فیلم دیگری از مجموعه سیاره میمون‌ها، او برای کارگردانی اقتباس سینمایی بازی افسانه زلدا برای نینتندو و سونی نیز انتخاب شده است. یونیورسال پیکچرز تجربه موفقی در اقتباس از بازی‌های ویدیویی داشته و با فیلم‌هایی چون برادران سوپر ماریو و پنج شب در خانه فردی در گیشه موفق بوده است. کلی مک‌کورمیک و دیوید لیچ، کارگردان فیلم‌های قطار سریع‌السیر و فال گای قرار است به‌عنوان تهیه‌کننده در فیلم Ruiner حضور داشته باشند.

دمیتری ام. جانسون، مایک گلدبرگ، بال و جو هارتویک جونیور دیگر تهیه‌کنندگان این فیلم هستند و تیموتی آی. استیونسون، دن جوونز، مارک روفلر، مگدالنا تومکوویچ و جیکوب استیلینسکی نیز به‌عنوان تهیه‌کنندگان اجرایی در این فیلم فعالیت می‌کنند. رایان جونز، معاون ارشد توسعه تولید در یونیورسال پیکچرز و ژاکلین گارل، مدیر اجرایی خلاقیت در توسعه تولید، ناظران این پروژه برای یونیورسال هستند.