۴۰ سریال برتر تاریخ

۴۰. ترداستون (Treadstone)

کشور سازنده: آمریکا

شروع پخش: ۲۰۱۹

خالق: تیم کرینگ

بازیگران اصلی: جرمی ایروین، تریسی ایفیچور

وضعیت پخش: تمام‌شده

تعداد فصل تاکنون: ۱

دوبله فارسی: ندارد

امتیاز (IMDB): ۶٫۹

در این سریال اکشن جاسوسی، ماجرای یک طرح مخفی سازمان سیا را دنبال می‌کنیم که ترداستون نام دارد. اعضای این پروژه باید مأموریت‌های مرگباری را انجام دهند. سکانس‌های اکشن نفس‌گیر و روایت پرتعلیق و پیچیده این سریال نظر هر کسی را که به سریال‌های مهیج اکشن علاقه دارد به خود جلب می‌کند.

۳۹. مدافعان (The Defenders)

کشور سازنده: آمریکا

شروع پخش: ۲۰۱۷

خالقان: داگلاس پیتری، مارکو رامیرز

بازیگران اصلی: چارلی کاکس، کریستن ریتر

وضعیت پخش: تمام‌شده

تعداد فصل تاکنون: ۱

دوبله فارسی: دارد

امتیاز (IMDB): ۷٫۲

در این سریال شخصیت‌های ابرقهرمانی مارول یعنی لوک کیج، جسیکا جونز، دردویل و آیرون فیست با هم متحد می‌شوند. آن‌ها تلاش می‌کنند با سازمان تبهکاری قدرتمندی که شهر نیویورک را تهدید می‌کند مبارزه کنند. اگر به هریک از این شخصیت‌های خیالی علاقه داشته باشید، تماشای «مدافعان» شما را سرگرم می‌کند.

۳۸. وایکینگ‌ها؛ والهالا (Vikings: Valhalla)

کشور سازنده: آمریکا

شروع پخش: ۲۰۲۲

خالق: جب استوارت

بازیگران اصلی: سم کورلت، فریدا گوستاوسون

وضعیت پخش: در حال پخش

تعداد فصل تاکنون: ۲

دوبله فارسی: دارد

امتیاز (IMDB): ۷٫۳

«وایکینگ‌ها؛ والهالا» در آب‌های ناشناخته عصر وایکینگ‌ها قدم می‌زند و روایتی جذاب از ماجراجویی‌های شخصیت‌های پیچیده آن دوره است. این سریال ماجرا‌های یک قرن پس از سریال «وایکینگ‌ها» را دنبال می‌کند و هنوز به محبوبیت این سریال تحسین‌شده نرسیده است. باید دید که در فصل‌های بعدی، «وایکینگ‌ها؛ والهالا» می‌تواند یاد شخصیت‌هایی مانند راگنار و بیورن را زنده کند یا فقط در حد یک سریال نسبتا موفق نت‌فلیکس باقی می‌ماند.

۳۷. شوالیه ماه (Moon Knight)

کشور سازنده: آمریکا

شروع پخش: ۲۰۲۲

خالق: جاستین بنسون

بازیگران اصلی: اسکار آیزاک، ایثن هاوک

وضعیت پخش: تمام‌شده

تعداد فصل تاکنون: ۱

دوبله فارسی: دارد

امتیاز (IMDB): ۷٫۳

هنرمندی اسکار آیزاک در ایفای نقش مارک اسپکتور باعث شده تا «شوالیه ماه» به اقتباسی نسبتا موفق از کمیکی با همین نام از مارول تبدیل شود. در این سریال، ماجرای این مزدور سابقه‌دار را دنبال می‌کنیم که با اختلال چندشخصیتی دست‌وپنجه نرم می‌کند. «شوالیه ماه» به‌خاطر داستان‌سرایی استثنایی و بازی‌های جذاب تحسین شده است و قطعا ارزش تماشا را دارد.

۳۶. تک‌تیرانداز (Shooter)

کشور سازنده: آمریکا

شروع پخش: ۲۰۱۶

خالق: جان هلوین

بازیگران اصلی: رایان فیلیپ، شانتل وانسانتن

وضعیت پخش: تمام‌شده

تعداد فصل تاکنون: ۳

دوبله فارسی: دارد

امتیاز (IMDB): ۷٫۵

تا پیش از پخش این سریال، «تک‌تیرانداز» نام رمانی پرفروش از استیون هانتر و فیلم سال ۲۰۰۷ با بازی مارک والبرگ بود، اما این سریال اکشن هم توانست ماجرای باب لی سواگر را به‌خوبی به تصویر بکشد. این شخصیت خیالی یک تک‌تیرانداز سابق نیروی دریایی است که راز توطئه‌ای را کشف می‌کند. ماجرای این توطئه به بالاترین مقامات دولت آمریکا مربوط می‌شود. اگر از تماشای «تیرانداز» آنتوان فوکوآ لذت برده‌اید، بهتر است این سریال را هم ببینید.

۳۵. مأموران شیلد (Agents of S.H.I.E.L.D)

کشور سازنده: آمریکا

شروع پخش: ۲۰۱۳

خالقان: جاس ویدون، جد ویدون، موریسا تانکاروئن

بازیگران اصلی: کلارک گرگ، مینگ-نا ون

وضعیت پخش: تمام‌شده

تعداد فصل تاکنون: ۷

دوبله فارسی: ندارد

امتیاز (IMDB): ۷٫۵

«مأموران شیلد» سنگ‌بنای دنیای سینمایی مارول است و دنیای تاریک جاسوسی و افرادی با نیرو‌های خارق‌العاده را فراتر از فیلم‌های ابرقهرمانی به تصویر می‌کشد. این سریال شخصیت‌های متنوع و جذاب، سکانس‌های مبارزه‌ای ماهرانه طراحی‌شده و رویارویی هیجان‌انگیز با تهدیدات جهانی را همراه با توانایی‌های مافوق بشری دنیای مارول به نمایش درمی‌آورد؛ بنابراین اگر جزو طرف‌داران دنیای مارول و شخصیت‌های خیالی آن هستید، نباید از تماشای «مأموران شیلد» صرف‌نظر کنید.

۳۴. اَرو (Arrow)

کشور سازنده: آمریکا

شروع پخش: ۲۰۱۲

خالقان: گرگ برلانتی، مارک گوگنهایم، اندرو کریسبرگ

بازیگران اصلی: استیون امل، کیتی کسیدی

وضعیت پخش: تمام‌شده

تعداد فصل تاکنون: ۸

دوبله فارسی: ندارد

امتیاز (IMDB): ۷٫۵

الیور کوئین میلیاردری خوش‌گذران است که پس از ماجرایی هولناک به ابرقهرمان تبدیل می‌شود. او توانایی خاصی در تیراندازی با کمان دارد. الیور که در دنیای ابرقهرمان‌ها اَرو نامیده می‌شود، تلاش می‌کند تا دنیا را با فداکاری‌های خود از شر موجودات شرور نجات بدهد.

۳۳. فلش (The Flash)

کشور سازنده: آمریکا

شروع پخش: ۲۰۱۴

خالقان: گرگ برلانتی، اَندرو کریسبرگ، جف جانز

بازیگران اصلی: گرنت گاستین، کندیس پتن

وضعیت پخش: تمام‌شده

تعداد فصل تاکنون: ۹

دوبله فارسی: ندارد

امتیاز (IMDB): ۷٫۵

در «فلش» ماجرای زندگی بری آلن را دنبال می‌کنیم، یعنی سریع‌ترین مرد در دنیای کمیک‌ها. او که بازپرس پزشکی قانونی است، می‌تواند در عرض چند ثانیه خود را به دورترین نقاط جهان برساند. بری از قدرت جدید خود برای مبارزه با جرم و جنایت و محافظت از شهرش در برابر تهدیدات ماوراءالطبیعه استفاده می‌کند. ممکن است برخی از فصل‌های این سریال خسته‌کننده باشند، اما اگر از طرف‌داران فلش در دنیای کمیک باشید، حتما با تماشای ماجرا‌های او در این سریال سرگرم خواهید شد.

۳۲. آلیاس (Alias)

کشور سازنده: آمریکا

شروع پخش: ۲۰۰۱

خالق: جی. جی. آبرامز

بازیگران اصلی: جنیفر گارنر، ران ریفکین

وضعیت پخش: تمام‌شده

تعداد فصل تاکنون: ۵

دوبله فارسی: دارد

امتیاز (IMDB): ۷٫۶

شخصیت اصلی این سریال سیدنی بریستو با بازی جنیفر گارنر است. این مأمور حرفه‌ای سازمان سیا مأموریت‌های پرمخاطره‌ای را بر عهده می‌گیرد که هر کسی نمی‌تواند آن‌ها را به سرانجام برساند. زیرکی، توانایی جسمانی و احساسات عمیق این شخصیت خیالی شما را تا آخرین قسمت از سریال «آلیاس» به دنبال حود می‌کشند.

۳۱. ژن وی (Gen V)

کشور سازنده: آمریکا

شروع پخش: ۲۰۲۳

خالقان: کریگ روزنبرگ، اوان گلدبرگ، اریک کریپک

بازیگران اصلی: جاز سینکلر، لیز برادوی

وضعیت پخش: در حال پخش

تعداد فصل تاکنون: ۱

دوبله فارسی: ندارد

امتیاز (IMDB): ۷٫۷

در این سریال اکشن ۲۰۲۳ ماجرای زندگی ابرقهرمانان جوانی را دنبال می‌کنیم که محدودیت‌های فیزیکی، جنسی و اخلاقی خود را امتحان می‌کنند.



۳۰. نیکیتا (Nikita)

کشور سازنده: آمریکا

شروع پخش: ۲۰۱۰

خالق: کریگ سیلور

بازیگران اصلی: مگی کیو، شین وست

وضعیت پخش: تمام‌شده

تعداد فصل تاکنون: ۴

دوبله فارسی: ندارد

امتیاز (IMDB): ۷٫۷

شخصیت اصلی این سریال تلاش می‌کند سازمانی مخفی را از بین ببرد که او را به قاتلی حرفه‌ای تبدیل کرده است. در «نیکیتا» نقش‌های اصلی زن قدرتمند، تعلیق جذاب و صحنه‌های مبارزه پیچیده حرف اول را می‌زنند و داشتن این ویژگی‌ها راز جذابیت ماندگار این سریال و قهرمان حرفه‌ای و خطرناک آن است.

۲۹. گاتهام (Gotham)

کشور سازنده: آمریکا

شروع پخش: ۲۰۱۴

خالق: برونو هلر

بازیگران اصلی: دانل لوگ، بن مک کنزی

وضعیت پخش: تمام‌شده

تعداد فصل تاکنون: ۵

دوبله فارسی: دارد

امتیاز (IMDB): ۷٫۸

گاتهام شهری خیالی و زادگاه ابرقهرمان بزرگی به‌نام بتمن است. در سریال «گاتهام»، ماجرای ظهور این ابرقهرمان را دنبال می‌کنیم و با کارآگاه مشهور این دنیای خیالی جیم گوردون همراه می‌شویم. «گاتهام» در برخی از فصل‌ها کمی خسته‌کننده می‌شود، اما اگر حوصله داشته باشید، می‌توانید ماجرای ظهور جنایت‌کاران مشهور گاتهام مانند مرد پنگوئنی و فیش مونی و ابرقهرمان‌های این شهر مثل بتمن و کت‌وومن را ببینید.



۲۸. اسلحه مرگبار (Lethal Weapon)

کشور سازنده: آمریکا

شروع پخش: ۲۰۱۶

خالق:ئمت میلر

بازیگران اصلی: کلین کرافورد، دیمون وینز

وضعیت پخش: تمام‌شده

تعداد فصل تاکنون: ۳

دوبله فارسی: ندارد

امتیاز (IMDB): ۷٫۸

این سریال بازسازی مجموعه فیلم‌های «اسلحه مرگبار» است و در آن ماجرای همکاری مارتین ریگز گیبسن و راجر مرتو گلاور معروف را دنبال می‌کنیم. آن‌ها این بار برای مبارزه با جرم و جنایت در لس‌آنجلس تلاش می‌کنند.



۲۷. کربن تغییریافته (Altered Carbon)

کشور سازنده: آمریکا

شروع پخش: ۲۰۱۸

خالق: لاتا کالوگریدز

بازیگران اصلی: کریس کانر، رنی الیس گولدزبری

وضعیت پخش: تمام‌شده

تعداد فصل تاکنون: ۲

دوبله فارسی: دارد

امتیاز (IMDB): ۷٫۹

با تماشای «کربن تغییریافته» راهی سفری هیجان‌انگیز به آینده‌ای ویران‌شده می‌شوید. در این دنیا ذهن و آگاهی انسان‌ها را می‌توان ذخیره و به بدن‌های مختلف منتقل کرد. این سریال اکشن جذاب مضامینی مانند هویت، فناوری و ماهیت بشر را به چالش می‌کشد.



۲۶. گریم (Grimm)

کشور سازنده: آمریکا

شروع پخش: ۲۰۱۱

خالقان: استیفن کارپنتر، دیوید گرین والت، جیم کوف

بازیگران اصلی: راسل هورنزبی، ساشا رویز

وضعیت پخش: تمام‌شده

تعداد فصل تاکنون: ۶

دوبله فارسی: ندارد

امتیاز (IMDB): ۷٫۹

در این سریال فانتزی اکشن ماجرای نیک بورکهارت را دنبال می‌کنیم. او اتفاقی متوجه می‌شود که یک گریم است. گریم‌ها نگهبانان قسم‌خورده‌ای هستند که از بشریت در برابر موجودات فراطبیعی به‌نام وسن محافظت می‌کنند. ترکیب جذاب اکشن، معما و عناصر خارق‌العاده سبب شده که این سریال به یکی از محبوب‌ترین سریال‌های علاقه‌مندان به سریال اکشن تبدیل شود.



۲۵. لیست سیاه (The Blacklist)

کشور سازنده: آمریکا

شروع پخش: ۲۰۱۳

خالق: جان بوکنکمپ

بازیگران اصلی: جیمز اسپیدر، مگان بون

وضعیت پخش: تمام‌شده

تعداد فصل تاکنون: ۱۰

دوبله فارسی: دارد

امتیاز (IMDB): ۷٫۹

«لیست سیاه» ترکیبی مبتکرانه از ژانر هیجانی جنایی و درام جاسوسی است. در این سریال ماجرای جنایتکاری بدنام را دنبال می‌کنیم که به اف‌بی‌آی برای ازبین‌بردن سازمان‌های جنایی کمک می‌کند. داستان‌سرایی جذاب، شخصیت‌های پیچیده و سکانس‌های اکشن پرمخاطره «لیست سیاه» را به یکی از بهترین سریال‌های اکشن تاریخ تبدیل می‌کند.



۲۴. فهرست کشتار (The Terminal List)

کشور سازنده: آمریکا

شروع پخش: ۲۰۲۲

خالق: دیوید دی‌جیلیو

بازیگران اصلی: کریس پرت، تیلور کیچ

وضعیت پخش: در حال پخش

تعداد فصل تاکنون: ۱

دوبله فارسی: ندارد

امتیاز (IMDB): ۷٫۹

«فهرست کشتار» بر اساس رمان پرفروشی با همین نام از جک کار ساخته شده است. در این سریال ماجرای تکاوری از نیروی دریایی به‌اسم جیمز ریس را دنبال می‌کنیم. او متوجه توطئه‌ای گسترده در ارتباط با مأموریت خطرناک تیم خود می‌شود. در این سریال واقعیت‌های سخت جنگ مدرن و معضلات اخلاقی پیش روی سربازان بررسی و موضوعاتی مانند وفاداری، خیانت و انتقام به تصویر کشیده می‌شوند.



۲۳. ورود به سرزمین‌های بد (Into the Badlands)

کشور سازنده: آمریکا

شروع پخش: ۲۰۱۵

خالقان: مایلز میلر، آلفرد گاف

بازیگران اصلی: دانیل وو، ارلا بریدی

وضعیت پخش: تمام‌شده

تعداد فصل تاکنون: ۳

دوبله فارسی: دارد

امتیاز (IMDB): ۷٫۹

«ورود به سرزمین‌های بد» سریالی خاص است، چون در آن هنر‌های رزمی، دنیای ویران‌شده آخرالزمانی و حال‌وهوای غرب قدیم با هم تلفیق شده‌اند. در این سریال، ماجرای دنیایی پساآخرالزمانی را دنبال می‌کنیم که بارون‌های بی‌رحم و مأموران قاتل آن‌ها آن را اداره می‌کنند. این سریال هیجان‌انگیزترین سکانس‌های مبارزه‌ای در تاریخ اخیر تلویزیون را دارد و در آن هنر‌های رزمی سنتی با روش‌های مدرن مبارزه‌ای در هم آمیخته شده‌اند.



۲۲. مهره سوخته (Burn Notice)

کشور سازنده: آمریکا

شروع پخش: ۲۰۰۷

خالق: مت نیکس

بازیگران اصلی: جفری داناوان، گابریله انور

وضعیت پخش: تمام‌شده

تعداد فصل تاکنون: ۷

دوبله فارسی: دارد

امتیاز (IMDB): ۸

در این سریال ماجرای مایکل وستن را دنبال می‌کنیم. او یک مهره سوخته سازمان جاسوسی آمریکا است که حالا باید در میامی زندگی کند. مایکل برای اداره زندگی بدون پشتوانه در این شهر کارآگاه خصوصی می‌شود و مشکلات مردم عادی را حل می‌کند.



۲۱. جک رایان (Jack Ryan)

کشور سازنده: آمریکا

شروع پخش: ۲۰۱۸

خالقان: کارلتون کیوس، گراهام رونالد

بازیگران اصلی: جان کرازینسکی، وندل پیرس

وضعیت پخش: تمام‌شده

تعداد فصل تاکنون: ۴

دوبله فارسی: دارد

امتیاز (IMDB): ۸

این سریال ماجرای شخصیتی نمادین را به تصویر می‌کشد که تام کلنسی نویسنده مشهور آمریکایی او را خلق کرده است. جک رایان، تحلیلگر سازمان سیا، توطئه‌های بین‌المللی را خنثی می‌کند و با دشمنانی قدرتمند روبه‌رو می‌شود. در این سریال اکشن، دسیسه‌های سیاسی و مبارزات سریع ماهرانه به تصویر درآمده‌اند تا «جک رایان» به برداشتی هوشمندانه و جذاب از ژانر خود تبدیل شود.



۲۰. مردگان متحرک (The Walking Dead)

کشور سازنده: آمریکا

شروع پخش: ۲۰۱۰

خالق: فرانک دارابونت

بازیگران اصلی: اندرو لینکلن، جان برنثال

وضعیت پخش: تمام‌شده

تعداد فصل تاکنون: ۱۱

دوبله فارسی: دارد

امتیاز (IMDB): ۸٫۱

در «مردگان متحرک»، ماجرای گروهی از بازماندگان دنیایی آخرالزمانی را دنبال می‌کنیم که از دست واکر‌ها (زامبی‌ها) فرار می‌کنند. ترکیب‌شدن سکانس‌های اکشن شگفت‌انگیز با داستان‌های شخصیت‌محور جذاب و فضایی دلگیر و غم‌انگیز این سریال را به یکی از بهترین سریال‌های اکشن زامبی‌محور تبدیل کرده است.



۱۹. حمله متقابل (Strike Back)

کشور سازنده: انگلیس

شروع پخش: ۲۰۱۰

خالقان: بیل ایگلز، ام جی. باست

بازیگران اصلی: سالیوان استیپلتون، فیلیپ وینچستر

وضعیت پخش: تمام‌شده

تعداد فصل تاکنون: ۸

دوبله فارسی: ندارد

امتیاز (IMDB): ۸٫۱

در این سریال، ماجرای یک گروه از مأموران مخفی ضدتروریسم در انگلیس را دنبال می‌کنیم. آن‌ها برای انجام مأموریت‌های خطرناک به سراسر جهان سفر می‌کنند. صحنه‌های مبارزه‌ای دیدنی، داستان جذاب و شخصیت‌های به‌یادماندنی سبب شده تا «حمله متقابل» به یکی از بهترین سریال‌های اکشن تبدیل شود.



۱۸. ریچر (Reacher)

کشور سازنده: آمریکا

شروع پخش: ۲۰۲۲

خالق: نیک سانتورا

بازیگران اصلی: آلن ریچسون، مالکولم گودوین

وضعیت پخش: در حال پخش

تعداد فصل تاکنون: ۲

دوبله فارسی: دارد

امتیاز (IMDB): ۸٫۱

در «ریچر» مجموعه داستان‌های «جک ریچر» اثر لی چایلد ماهرانه به نمایش درآمده‌اند. این سریال ماجرا‌های این مأمور سابق پلیس را از زاویه‌ای جدید روایت می‌کند. شخصیت این قهرمان خیالی جست‌وجوی بی‌وقفه برای کشف حقیقت و توانایی ذاتی او برای پیشی‌گرفتن از دشمنان و مبارزه با آن‌ها سبب شده که ریچر همیشه یکی از قهرمانان سریال‌های اکشن و جنایی بماند. این سریال با نقشه‌های پیچیده و مبارزات سرسختانه دنیایی جذاب را به تصویر می‌کشد که در آن ذهن زیرک و قدرت بی‌رحمانه با هم روبه‌رو می‌شوند. اگر جزو طرف‌داران مجموعه داستان‌های «جک ریچر» هستید یا فیلم «جک ریچر» با بازی تام کروز را دوست داشته‌اید، تماشای این سریال را هم به شما پیشنهاد می‌دهیم.



۱۷. چاک (Chuck)

کشور سازنده: آمریکا

شروع پخش: ۲۰۰۷

خالقان: جاش شوارتز، کریس فداک

بازیگران اصلی: زکری لی‌وای، ایوان استراهوفسکی

وضعیت پخش: تمام‌شده

تعداد فصل تاکنون: ۵

دوبله فارسی: ندارد

امتیاز (IMDB): ۸٫۲

این سریال ترکیبی از ژانر کمدی، اکشن و جاسوسی است و ماجراجویی‌های چاک بارتوفسکی را به تصویر می‌کشد. او یک تعمیرکار کامپیوتر است که داده‌هایی محرمانه را ناخواسته در ذهن خود ثبت می‌کند. «چاک» با ترکیبی غیرمتعارف از ژانر اکشن و کمدی به یکی از بهترین سریال‌هایی تبدیل شده است که علاقه‌مندان به سریال اکشن می‌توانند ببینند.



۱۶. صلح‌طلب (Peacemaker)

کشور سازنده: آمریکا

شروع پخش: ۲۰۲۲

خالق: جیمز گان

بازیگران اصلی: جان سینا، جنیفر هلند

وضعیت پخش: در حال پخش

تعداد فصل تاکنون: ۱

دوبله فارسی: دارد

امتیاز (IMDB): ۸٫۳

«صلح‌طلب» برگرفته از فیلم تحسین‌شده‌ای به‌نام «جوخه انتحار» است. در «صلح‌طلب» ماجرای شخصیت ضدقهرمان «جوخه انتحار» در دنیایی پرمخاطره دنبال می‌شود. این سریال با ترکیبی از سکانس‌های اکشن، طنز تاریک و شخصیت‌های جذاب برداشتی تازه و مبتکرانه از دنیای ضدقهرمان‌هاست.



۱۵. گمشدگان (Lost)

کشور سازنده: آمریکا

شروع پخش: ۲۰۰۴

خالقان: جفری لیبر، جی. جی. آبرامز، دیمون لیندلوف

بازیگران اصلی: متیو فاکس، مایکل امرسون

وضعیت پخش: تمام‌شده

تعداد فصل تاکنون: ۶

دوبله فارسی: دارد

امتیاز (IMDB): ۸٫۳

«گمشدگان» سریال اکشنی است که می‌توانید آن را چندین بار ببینید و لذت ببرید. در این سریال معمایی ماجرای مسافران هواپیمایی را دنبال می‌کنیم که در جزیره‌ای ناشناخته گرفتار شده‌اند. داستان نوآورانه، شخصیت‌های فراموش‌نشدنی و تأثیر این سریال بر ژانر خود سبب شده که به یکی از بهترین سریال‌های اکشن و معمایی تاریخ تبدیل شود.



۱۴. هوملند (Homeland)

کشور سازنده: آمریکا

شروع پخش: ۲۰۱۱

خالقان: الکس گانسا، هاوارد گوردون

بازیگران اصلی: کلر دینز، مندی پتینکین

وضعیت پخش: تمام‌شده

تعداد فصل تاکنون: ۸

دوبله فارسی: ندارد

امتیاز (IMDB): ۸٫۳

سریال «میهن» که بیشتر با نام «هوملند» شناخته می‌شود، ماجرای یک مأمور سازمان سیا را به تصویر می‌کشد که به اختلال دوقطبی مبتلاست. او تلاش می‌کند تا با تروریسم بین‌المللی مبارزه کند. برخی از تصاویری که در این سریال به نمایش درآمده‌اند مانند آنچه در خاورمیانه می‌گذرد، چندان واقع‌گرایانه نیستند. بااین‌حال اگر به تماشای سریال‌های اکشن جنایی علاقه دارید، می‌توانید «هوملند» را هم به فهرست سریال‌هایی که باید ببینید اضافه کنید.



۱۳. فرار از زندان (Prison Break)

کشور سازنده: انگلیس، آمریکا

شروع پخش: ۲۰۰۵

خالق: پل شیورینگ

بازیگران اصلی: ونتورت میلر، دامینیک پرسل

وضعیت پخش: تمام‌شده

تعداد فصل تاکنون: ۵

دوبله فارسی: دارد

امتیاز (IMDB): ۸٫۳

فرار از زندان‌های مخوفی که در این سریال می‌بینید تقریبا غیرممکن است، اما مایکل اسکافیلد این‌طور فکر نمی‌کند. او نقشه‌هایی پیچیده برای فرار از این زندان‌ها دارد که اجرای آن‌ها غیرممکن به نظر می‌رسد. برادر مایکل به ناحق محکوم شده و او خود را به زندان می‌اندازد تا برادرش را نجات دهد. در «فرار از زندان» سکانس‌های اکشن پرمخاطره با نقشه‌های هوشمندانه ترکیب شده‌اند تا حس تعلیق و خطر تا آخرین قسمت سریال حفظ شود.



۱۲. ۲۴ (۲۴)

کشور سازنده: آمریکا

شروع پخش: ۲۰۰۱

خالقان: رابرت کاکرین، جول سارنو

بازیگران اصلی: کیفر ساترلند، کارلوس برنارد

وضعیت پخش: تمام‌شده

تعداد فصل تاکنون: ۸

دوبله فارسی: دارد

امتیاز (IMDB): ۸٫۴

«۲۴» هم در شکل روایت و هم در سکانس‌های اکشن یکی از سریال‌های پیشگام این ژانر محسوب می‌شود. در این سریال نسبتا قدیمی اکشن ماجرا‌های یک مأمور ضدتروریسم به‌نام جک بائر را دنبال می‌کنیم. ویژگی خاص این سریال این است که هر فصل از آن ۲۴ قسمت دارد و در هریک از این قسمت‌ها ماجرای ۱ ساعت از زندگی جک بائر را می‌بینیم. این شخصیت خیالی قهرمانی است که برای نجات جان دیگران عزم، تدبیر و تعهدی سرسختانه دارد. شاید «۲۴» سریال جدیدی نباشد، اما قطعا با تماشای چند قسمت از آن دیگر به دنبال یک سریال اکشن ترکی جدید یا سریال‌هایی مانند آن نخواهید بود.



۱۱. بانشی (Banshee)

کشور سازنده: آمریکا

شروع پخش: ۲۰۱۳

خالقان: جاناتان تروپر، دیوید چیکلر

بازیگران اصلی: آنتونی استار، ایوانا میلیچویچ

وضعیت پخش: تمام‌شده

تعداد فصل تاکنون: ۴

دوبله فارسی: ندارد

امتیاز (IMDB): ۸٫۴

«بانشی» ماجرای شهری کوچک را روایت می‌کند که کلانتری خاص دارد. کلانتر این شهر در واقع یک کلاهبردار سابقه‌دار است که به بانشی آمده تا گذشته‌اش را پنهان کند و در عین حال به‌شیوه خود عدالت را برقرار کند. شخصیت‌های جذاب و ماجرا‌های پیچیده «بانشی» این سریال را به سریالی بهتر از سریال‌های اکشن کره‌ای و نظیر آن تبدیل می‌کند.



۱۰. مجازاتگر (The Punisher)

کشور سازنده: آمریکا

شروع پخش: ۲۰۱۷

خالق: استیو لایت‌فوت

بازیگران اصلی: جان برنثال، ابن ماس-بچراک

وضعیت پخش: تمام‌شده

تعداد فصل تاکنون: ۲

دوبله فارسی: دارد

امتیاز (IMDB): ۸٫۴

«مجازاتگر» یک سریال اکشن درخشان است که در آن ماجرای فرانک کسل را دنبال می‌کنیم. او تفنگدار سابق نیروی دریایی است و پس از دیدن کشتار بی‌رحمانه خانواده‌اش به آدم‌کشی حرفه‌ای و شرور تبدیل می‌شود. در این سریال، زندگی این ضدقهرمان را با چاشنی موضوعاتی مانند انتقام‌جویی، عدالت و اخلاق می‌بینید و تماشای سکانس‌های پرهیجان آن شما را سر جای خود میخکوب می‌کند.



۹. وایکینگ‌ها (Vikings)

کشور سازنده: ایرلند، کانادا

شروع پخش: ۲۰۱۳

خالق: مایکل هرست

بازیگران اصلی: تراویس فیمل، کاترین وینیک

وضعیت پخش: تمام‌شده

تعداد فصل تاکنون: ۶

دوبله فارسی: دارد

امتیاز (IMDB): ۸٫۵

راگنار لودبروک یکی از قهرمانان افسانه‌ای وایکینگ‌ها بود و در این سریال تاریخی اکشن، ماجرای زندگی او و فرزندانش دنبال می‌شود. آن‌ها سرزمین‌های جدید را فتح می‌کنند تا قلمروشان گسترده‌تر شود. در «وایکینگ‌ها» نبرد‌های وحشیانه جنگجویانی به تصویر کشیده می‌شود که روزی تصور می‌کردند دنیا در سرزمین آن‌ها خلاصه می‌شود. اگر همیشه به دنبال بهترین سریال ترکی اکشن هستید تا ماجرا‌های تاریخی این نوع سریال‌ها را دنبال کنید، به شما پیشنهاد می‌دهیم به‌جای آن‌ها «وایکینگ‌ها» را ببینید که در ژانر خود بی‌نظیر است.

۸. آخرین پادشاهی (The Last Kingdom)

کشور سازنده: انگلیس

شروع پخش: ۲۰۱۵

خالقان: ادوارد بزلجت، جان ایست

بازیگران اصلی: الکساندر دریمون، توماس گابریلسون

وضعیت پخش: تمام‌شده

تعداد فصل تاکنون: ۵

دوبله فارسی: دارد

امتیاز (IMDB): ۸٫۵

این درام تاریخی حماسی شما را به دوران پرفرازونشیب قرن نهم انگلستان می‌برد. در «آخرین پادشاهی» ماجرای اوترد از ببانبورگ را دنبال می‌کنیم. اوترد جنگجویی ساکسونی‌تبار است که وایکینگ‌ها او را بزرگ کرده‌اند. او در دنیای جنگ، سیاست و اتحاد‌های همیشه در حال تغییر سفر می‌کند و تماشای ماجراجویی‌هایش هر بیننده‌ای را سر جای خود میخکوب خواهد کرد.



۷. موجه (Justified)







کشور سازنده: آمریکا

شروع پخش: ۲۰۱۰

خالق: گراهام یوست

بازیگران اصلی: تیموتی اولفینت، نیک سیرسی

وضعیت پخش: تمام‌شده

تعداد فصل تاکنون: ۶

دوبله فارسی: ندارد

امتیاز (IMDB): ۸٫۶

ریلان گیونز کلانتری آمریکایی است که تلاش می‌کند در شهر زادگاهش کنتاکی عدالت را اجرا کند. این سریال با طنز تاریک، شخصیت‌های پیچیده و سکانس‌های اکشن جذاب شما را به یاد فیلم‌های وسترن قدیمی می‌اندازد و شخصیت‌های قانونمند این فیلم‌ها را به‌شکلی جدید به تصویر می‌کشد.



۶. فرزندان آشوب (Sons of Anarchy)

کشور سازنده: آمریکا

شروع پخش: ۲۰۰۸

خالق: کورت ساتر

بازیگران اصلی: چارلی هونام، کیتی سیگال

وضعیت پخش: تمام‌شده

تعداد فصل تاکنون: ۷

دوبله فارسی: ندارد

امتیاز (IMDB): ۸٫۶

«فرزندان آشوب» داستانی خشن و هیجان‌انگیز درباره خانواده، وفاداری و خیانت را به تصویر می‌کشد و بینندگان علاقه‌مند به سریال‌های اکشن و جنایی را با خود همراه می‌کند. در این سریال اکشن، ماجرای اعضای یک باشگاه غیرقانونی موتورسواری در شهری کوچک از کالیفرنیا را دنبال می‌کنیم. سبک روایی فراموش‌نشدنی، شخصیت‌های جذاب و سکانس‌های دیدنی این سریال را به یکی از بهترین‌های ژانر خود تبدیل کرده است.



۵. دکستر (Dexter)

کشور سازنده: آمریکا

شروع پخش: ۲۰۰۶

خالق: جمیز منوس جونیور

بازیگران اصلی: مایکل سی هال، جنیفر کارپنتر

وضعیت پخش: تمام‌شده

تعداد فصل تاکنون: ۸

دوبله فارسی: ندارد

امتیاز (IMDB): ۸٫۶

در این سریال اکشن جنایی ماجرای یک قاتل زنجیره‌ای را دنبال می‌کنیم که ظاهری آرام و خونسرد دارد. دکستر مورگان یک کارشناس پزشکی قانونی است که زندگی دوگانه‌ای دارد. او روز‌ها پرده از راز جنایات مخوف برمی‌دارد و شب‌ها به قاتلی که به کشتن جنایتکاران معتاد شده تبدیل می‌شود. در این سریال موضوعاتی مانند اخلاق و ماهیت شر به تصویر کشیده می‌شوند و حس تعلیق و سکانس‌های اکشن و پرماجرای آن شما را تا آخر با خود همراه می‌کنند.



۴. دردویل (Daredevil)

کشور سازنده: آمریکا

شروع پخش: ۲۰۱۵

خالق: درو گادرد

بازیگران اصلی: چارلی کاکس، دبورا آن ول

وضعیت پخش: تمام‌شده

تعداد فصل تاکنون: ۳

دوبله فارسی: دارد

امتیاز (IMDB): ۸٫۶

«دردویل» یا «بی‌باک» ماجرا‌های ابرقهرمانی نابینا به‌نام مت مورداک را به تصویر می‌کشد. او هم‌زمان با جنایت‌کاران و شیاطین درونی خود مبارزه می‌کند. داستان جذاب، صحنه‌های مبارزه‌ای فراوان و شخصیت‌پردازی‌های پیچیده باعث شده که این سریال جذاب اکشن طرف‌داران بسیاری داشته باشد. اگر به دنبال تماشای بهترین سریال اکشن هستید، «دردویل» قطعا نظر شما را به خود جلب خواهد کرد.



۳. پسران (The Boys)

کشور سازنده: آمریکا

شروع پخش: ۲۰۱۹

خالق: اریک کریپک

بازیگران اصلی: کارل اوربان، جک کوید

وضعیت پخش: در حال پخش

تعداد فصل تاکنون: ۳

دوبله فارسی: دارد

امتیاز (IMDB): ۸٫۷

تا پیش از این سریال، کمتر فیلم یا سریالی مفاهیم ابرقهرمانی را با نقدی تاریک و طنزآمیز به تصویر می‌کشید. «پسران» ماجرای گروهی پارتیزانی را روایت می‌کند که می‌خواهند اقدامات وحشیانه و فاسد محبوب‌ترین ابرقهرمانان دنیا را افشا کنند. اگر به تماشای سریال‌ها یا فیلم‌های ابرقهرمانی علاقه دارید، داستان‌سرایی جسورانه و ساختارشکنانه «پسرها» از الگو‌های رایج ابرقهرمانی نظر شما را به خود جلب خواهد کرد.



۲. آخرین بازماندگان ما (The Last of Us)

کشور سازنده: آمریکا، کانادا

شروع پخش: ۲۰۲۳

خالقان: کریگ مازن، نیل دراکمن

بازیگران اصلی: پدرو پاسکال، بلا رمزی

وضعیت پخش: در حال پخش

تعداد فصل تاکنون: ۱

دوبله فارسی: دارد

امتیاز (IMDB): ۸٫۷

این سریال اکشن ۲۰۲۳ بر اساس یک بازی ویدئویی پرطرف‌دار در جهان ساخته شده است. در «آخرین بازماندگان ما» به دنیای پساآخرالزمانی سفر می‌کنیم که در آن یک بیماری همه‌گیر قارچی شیوع یافته است. حالا آخرین انسان‌های باقی‌مانده روی کره زمین باید برای زنده‌ماندن با موجودات آلوده به ویروس ناشناخته و یکدیگر مبارزه کنند. سبک روایی پراحساس و پرداختن به موضوعاتی مانند تلاش برای محافظت از کسانی که دوستشان داریم «آخرین بازماندگان ما» را به اثری تماشایی تبدیل کرده است.



۱. جوخه برادران (Band of Brothers)؛ بهترین سریال اکشن تاریخ

کشور سازنده: انگلیس، آمریکا

شروع پخش: ۲۰۰۱

خالقان: تام هنکس، استیون اسپیلبرگ

بازیگران اصلی: اسکات گریمز، دیمین لوئیس

وضعیت پخش: تمام‌شده

تعداد فصل تاکنون: ۱

دوبله فارسی: دارد

امتیاز (IMDB): ۹٫۴

در این مینی‌سریال حماسی ماجرای گروهی از چتربازان در برخی از دلخراش‌ترین نبرد‌های جنگ جهانی دوم روایت شده است. «جوخه برادران» با داستان‌سرایی جذاب، رفاقت و فداکاری سربازانی را به تصویر می‌کشد که در گردباد تاریخ گرفتار شده‌اند. در ژانر جنگ جهانی، این سریال هم صحنه‌های نبرد فوق‌العاده‌ای دارد و هم لحظات صمیمی میان شخصیت‌های اصلی را به زیبایی نشان می‌دهد. تصاویر واقعی از تلفات انسانی جنگ و سکانس‌های اکشن «جوخه برادران» باعث شده که این سریال هنوز هم بهترین سریال اکشن جهان باشد.



شما بگویید

در این مقاله بهترین سریال‌های اکشنی را که می‌توانید ببینید معرفی کردیم. آیا این سریال‌ها را دیده‌اید؟ به‌نظر شما کدام‌یک از این ۴۰ سریال اکشن جذاب‌تر از همه هستند؟ فکر می‌کنید چه نام‌های دیگری را باید به این فهرست اضافه کرد؟