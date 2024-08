۱۵ کتاب داستان انگلیسی برای تمامی سطوح

کتاب داستان انگلیسی سطح مبتدی

در سطح مبتدی، خواندن داستان‌های ساده و روان و داستان‌های کلاسیک مخصوص کودکان و نوجوان می‌تواند حسابی کمکتان کند. داستان‌های کلاسیک کودک و نوجوان زبانی ساده و روان و قصه‌هایی جذاب دارند. این داستان‌ها باعث می‌شوند با سرعت بیشتری زبان یاد بگیرید و در عین حال از قصه‌های خواندنی جهان هم لذت ببرید.

The Very Hungry Caterpillar (کرم ابریشم خیلی گرسنه، نوشته اریک کارل)

«کرم ابریشم خیلی گرسنه» یکی از مشهورترین داستان‌های کودک در جهان است که روایتی ساده و در عین حال خواندنی دارد. این داستان کوتاه انگلیسی ماجرای تولد و یک هفته از زندگی کرم ابریشمی خوش‌اشتها را روایت می‌کند، کرمی که در هرکدام از روزهای هفته سراغ یک خوراکی می‌رود.

این داستان علاوه بر اینکه خواندنی و ساده است، معلمی خوش‌صحبت و ماهر هم محسوب می‌شود. اگر در سطح مبتدی هستید، می‌توانید با خواندن زندگی‌نامه کرم ابریشم گرسنه، اسم خوراکی‌ها و روزهای هفته را به انگلیسی یاد بگیرید.

Diary of a Wimpy Kid (خاطرات یک بچه چلمن، نوشته جف کینی)

مجموعه داستان «خاطرات یک بچه چلمن» مجموعه‌ای خواندنی است که اگر شروعش کنید، دیگر نمی‌توانید آن را زمین بگذارید. این کتاب ماجراهای یک نوجوان را روایت می‌کند. اگرچه این کتاب در زمره کتاب‌های کودک و نوجوان است، در ربودن دل‌های بزرگ‌سالان هم موفق عمل می‌کند. با خواندن این کتاب داستان انگلیسی می‌توانید همان‌طور که یک داستان بسیار بامزه می‌خوانید و هر آن ممکن است قهقهه بزنید، زبان انگلیسی را هم یاد بگیرید. «خاطرات بچه چلمن» به زبان محاوره نوشته شده است، برای همین می‌توانید مهارت مکالمه‌تان را هم تقویت کنید.

این مجموعه علاوه بر اینکه داستانی به‌یادماندنی، خواندنی و خنده‌دار است، یک شغل دوم هم دارد و آن آموزش زبان انگلیسی با داستان است. زبان روان و ساده این کتاب به خواننده کمک می‌کند به ساده‌ترین شکل ممکن زبان انگلیسی را یاد بگیرد.

The Little Prince (شازده کوچولو، نوشته آنتوان دوسنت اگزوپری)

کمتر کسی پیدا می‌شود که شازده کوچولو را نشناسد، مسافر اخترک b-612 که به زمین سفر می‌کند و همچنین یکی از معروف‌ترین چهره‌های ادبیات داستانی که شهرتی جهانی و ماندگار دارد. نسخه انگلیسی شازده کوچولو نیز برای زبان‌آموزان معلم خوبی است. این کتاب اگرچه جمله‌هایی فلسفی دارد، در کل متن ساده‌ای دارد و قابل‌فهم است. در ضمن چون به‌احتمال زیاد داستان شازده کوچولو را شنیده‌اید، خواندن این کتاب برایتان راحت‌تر خواهد بود و برای یادگیری زبان بیشتر کمکتان می‌کند.

The Gashlycrumb Tinies (بچه‌های گشلی‌کرامب، نوشته ادوارد گوری)

اگر دنبال کتابی متفاوت هستید، کتابی که همیشه در ذهنتان بماند، «بچه‌های گشلی‌کرامب» انتخاب‌ خوبی است. «بچه‌های گشلی‌کرامب» داستانی ساده و ترسناک است، داستان ۲۶ کودک که به‌شیوه‌های عجیب و دردناکی می‌میرند! هرکدام از این داستان‌ها با یکی از حروف الفبای انگلیسی که اول اسم آن بچه‌ است شروع می‌شود. یکی از پله‌ها می‌افتد، دیگری طعمه خرس‌ها می‌شود و دیگری در دریا غرق می‌شود.

این داستان مصور است و تصاویر ویکتوریایی‌اش باعث می‌شوند جمله‌هایش را به‌سادگی فراموش نکنید. ژانر وحشت یکی از ژانرهای جذاب ادبیات است و این مسئله باعث می‌شود شما با خواندن این کتاب، جمله‌هایش را به خاطر بسپارید و از داستانی عجیب و جذاب لذت ببرید.

Charlotte’s Web (تارِ شارلوت، نوشته ای. بی. وایت)

«تار شارلوت» کتاب کودکانه جذابی است که شما را تا آخر داستان با خود همراه می‌کند. البته خواندن این کتاب برای بزرگ‌سالان هم جذاب است و می‌تواند دلشان را به دست آورد. در این کتاب داستان زندگی خوکی بامزه را می‌خوانید که با یک عنکبوت دوست می‌شود و عنکبوت جانش را نجات می‌دهد.

این کتاب بسیار روان نوشته شده است و می‌تواند معلم خوبی برای آموزش زبان انگلیسی در سطح مبتدی و متوسط باشد، یک کتاب داستان انگلیسی که هم معلم زبان است و هم قصه‌گویی شیرین‌زبان.

کتاب داستان انگلیسی سطح متوسط

اگر سطح‌ زبانتان متوسط است، داستان‌های شاهکار زیادی هستند که هم روایتی خواندنی دارند و هم زبانی روان و می‌توانید از آنها برای یادگیری زبان بهره بگیرید.

Harry Potter and the Philosophers Stone (هری‌ پاتر و سنگ جادو، نوشته جی ‌کی ‌رولینگ)

هری پاتر مجموعه‌ای شگفت‌انگیز است که در تمام دنیا محبوب است. در این کتاب وارد دنیایی جدید می‌شوید که دوست ندارید دیگر از آن خارج شوید. «هری‌ پاتر و سنگ جادو» اولین عضو خانواده هری ‌پاتر است، داستان پسر نوجوانی که به مدرسه جادوگری هاگوارتز می‌رود. این کتاب معلمی بی‌نظیر است، معلمی که آن‌قدر شما را مسحور داستانش می‌کند که خودتان هم متوجه نمی‌شوید چطور این‌همه جملات و اصطلاحات انگلیسی را یاد گرفته‌اید.

The Hunger Games (عطش مبارزه، نوشته سوزان کالینز)

اگر می‌خواهید معلم زبانتان داستانی علمی‌تخیلی و جذاب باشد، «عطش مبارزه» انتخاب خوبی است. این کتاب جهانی آخرالزمانی یا پادآرمان‌شهری را به تصویر می‌کشد. حکومت مستبد این کشور زندگی سختی را برای مردمش رقم زده است؛ در این کشور هر سال مسابقه‌ای به‌نام بازی عطش برگزار می‌شود که از ۲۴ نفر شرکت‌کننده آن، فقط ۱ نفر زنده می‌ماند. حال دختری نوجوان مجبور است در این مسابقه شرکت کند.

Curious Incident of the Dog in the Nighttime (ماجرای عجیب سگی در شب، نوشته مارک هادون)

«ماجرای عجیب سگی در شب» که یکی از تحسین‌شده‌ترین و خواندنی‌ترین کتاب‌های نوجوان به شمار می‌رود، به موضوعی مهم و کمتر مطرح‌‌شده پرداخته است. این کتاب داستان زندگی کریستوفر، نوجوانی مبتلا به اوتیسم را روایت می‌کند. داستان از کشته‌شدن یک سگ در همسایگی کریستوفر شروع می‌شود؛ او در مدرسه استثنایی درس می‌خواند و علی‌رغم مشکلاتش، هوش عجیبی دارد. کریستوفر در حل معادلات ریاضی نابغه است و علاقه زیادی به سگ‌ها دارد. او تصمیم می‌گیرد قاتل سگ همسایه را پیدا کند و در این بین، ماجراهای هیجان‌انگیز زیادی اتفاق می‌افتند. اگر دنبال یک کتاب داستان انگلیسی جذاب هستید که در سطح متوسط باشد، این کتاب را به شما پیشنهاد می‌کنیم.

Murder on the Oxford Canal (قتل در کانال آکسفورد، نوشته فیث مارتین)

اگر دوست دارید معلمتان یک کتاب داستان انگلیسی باشد، اما داستان‌های کودک و نوجوان چندان باب‌ میلتان نیستند، می‌توانید «قتل در کانال آکسفورد» را بخوانید، کتاب هیجان‌انگیز کارآگاهی که کلمات و جملات روان و به‌روزی دارد. این کتاب برایتان گنجینه‌ای از جملات دم‌دستی و روزمره دارد که حسابی به دردتان می‌خورند.

Killing Floor (قتل‌گاه، نوشته لی چایلد)

این کتاب اولین جلد از مجموعه پرفروش جک ریچر است، داستانی خواندنی که ماجرایی پلیسی و هیجان‌انگیز دارد. اگر از طرف‌داران داستان‌های پلیسی و کارآگاهی هستید، با قتل‌گاه می‌توانید هم یک داستان خواندنی بخوانید و هم زبان انگلیسی را یاد بگیرید. این داستان زبان ساده و روانی دارد و به زبان‌آموزان متوسط کمک زیادی می‌کند.

The Old Man and the Sea (پیرمرد و دریا، نوشته‌ ارنست همینگوی)

ارنست همینگوی، نویسنده نام‌آشنا، به جمله‌های روان و کوتاه و ساده مشهور است. این داستان یکی از مشهورترین معلم‌های زبان است که در سرتاسر دنیا برای آشنایی با زبان انگلیسی مطالعه می‌شود.

اگر سطح زبانتان متوسط است، با خواندن این کتاب هم یکی از داستان‌های کلاسیک را مطالعه کرده‌اید، هم سطح زبانتان تقویت می‌شود. البته توجه کنید که این داستان در سال ۱۹۵۲ منتشر شده و ممکن است چندان امروزی نباشد!

کتاب داستان انگلیسی سطح پیشرفته

اگر در جاده حسابی پیش رفته‌اید و از سطح مبتدی و متوسط گذشته‌اید، به قسمت قشنگی به‌نام سطح پیشرفته ‌رسیده‌اید؛ در این بخش مسیر انتخاب‌های خیلی بیشتری دارید و می‌توانید هر کتابی دلتان می‌خواهد بخوانید، بااین‌حال چند کتاب مشهور را که می‌توانند در شروع حسابی گرمتان کنند، معرفی می‌کنیم.

To Kill a Mockingbird (کشتن مرغ مینا، نوشته هارپر لی)

حتما اسم رمان مشهور «کشتن مرغ مینا» را شنیده‌اید، کتابی پرماجرا و دوست‌داشتنی که ماجرای زندگی دختری به‌نام اسکات و خانواده‌اش را روایت می‌کند. این داستان جو حاکم بر جامعه و تبعیض‌های نژادی را به تصویر می‌کشد. مطالعه این کتاب می‌تواند برایتان لذت‌بخش و ‌آموزنده باشد.

1984 (۱۹۸۴، نوشته جورج اورول)

۱۹۸۴ داستانی پادآرمان‌شهری‌ است که فضای عجیبی برای خواننده می‌سازد. این رمان داستان حکومتی را روایت می‌کند که در خصوصی‌ترین ابعاد زندگی مردم حضور دارد. در این فضا زندگی در تمام ابعادش رنگ باخته است، فکرها کنترل می‌شوند و کسی حق ندارد فکر کند.

این شاهکار علمی‌تخیلی تجربه‌ای به‌یادماندنی را برای شما رقم می‌زند. در ضمن قلم اورول در این داستان روان است و می‌تواند در شروع، موتور ذهنتان را برای خواندن کتاب انگلیسی برای آموزش زبان گرم کند.

The Adventures of Tom Sawyer (ماجراهای تام سایر، نوشته مارک تواین)

تام سایر پسر یتیم و بازیگوشی ا‌ست که ماجراهایش در سرتاسر جهان مشهور شده‌اند. داستان انگلیسی تام سایر قدمت زیادی دارد و جز اولین کتاب‌هایی ا‌ست که با ماشین تحریر نوشته‌ شده‌اند. بنابراین نباید انتظار زبانی به‌روز را داشته باشید؛ بااین‌حال مطالعه این کتاب و ماجراهایش خالی از لذت و یادگیری نیست.

The Kite Runner (بادبادک‌باز، نوشته خالد حسینی)

نسخه انگلیسی رمان زیبای «بادبادک‌باز» یکی از بهترین کتاب‌هایی ا‌ست که می‌توانید در مسیر یادگیری و تقویت زبان انگلیسی بخوانید. این رمان داستان زندگی ۲ پسر نوجوان افغان را روایت می‌کند. با مطالعه این کتاب می‌توانید هم شاهد یک داستان خوب باشید و هم زبانتان را تقویت کنید. این کتاب در بسیاری از مدارس تدریس می‌شود.