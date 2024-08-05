"با حالت مستی نماز نخوان" یعنی چه؟

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَ أَنتُمْ سُكَارَىٰ ﴿نساء ٤٣﴾ ای کسانی که ایمان آورده اید، در حال مستی به نماز نزدیک نشوید.

عَنْ أَبِي أُسَامَةَ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (صلوات الله علیه) قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‌ لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُكارى‌[نساء 43] فَقَالَ سُكْرُ النَّوْمِ.

زید شحام گوید به امام صادق (صلوات الله علیه) گفتم:



کلام خداوند عز و جل: در حال مستی به نماز نزدیک نشوید. (نساء 43) (به چه معناست؟)



فرمود: مستیِ خواب.

الكافي- ط الاسلامية جلد 3 صفحه 371 بَابُ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ وَ مَا يُؤْخَذُ مِنْهَا وَ الْحَدَثِ فِيهَا مِنَ النَّوْمِ وَ غَيْرِهِ‌ حدیث15

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نماز را با خواب آلودگی نخوان

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ آبَائِهِ (صلوات الله علیهم) أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (صلوات الله علیه) قَالَ إِذَا غَلَبَتْكَ عَيْنُكَ وَ أَنْتَ فِي الصَّلَاةِ فَاقْطَعِ الصَّلَاةَ وَ نَمْ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي لَعَلَّكَ أَنْ تَدْعُوَ عَلَى نَفْسِكَ

از امام صادق نقل شده پدرم از جدم از پدرانم (صلوات الله علیهم) مرا حدیث کرد که امیرالمومنین (صلوات الله علیه) فرمود: هرگاه در حال نماز خواب بر چشم تو چیره شد نماز را قطع کن و بخواب زیرا در حال خواب آلودگی نمی دانی چه بر زبان می رانی شاید بر خود نفرین می نمایی

علل الشرائع جلد 2 صفحه 353 باب 64 العلة التي من أجلها لا يجوز للرجل أن يصلي و النوم يغلبه تحف العقول صفحه118

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نمازگزار پیوسته تحت رحمت الهی است

عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (صلوات الله علیه) يَقُولُ‌: إِذَا قَامَ الْمُصَلِّی إِلَی الصَّلَاةِ نَزَلَتْ عَلَیْهِ الرَّحْمَةُ مِنْ أَعْنَانِ السَّمَاءِ إِلَی أَعْنَانِ الْأَرْضِ وَ حَفَّتْ بِهِ الْمَلَائِکَةُ وَ نَادَاهُ مَلَکٌ لَوْ یَعْلَمُ هَذَا الْمُصَلِّی مَا فِی الصَّلَاةِ مَا انْفَتَلَ

امام صادق صلوات الله علیه: «زمانى كه نمازگزار به نماز مى ايستد، رحمت الهى از آفاق آسمان تا روى زمين بر او فرود مى آيد و فرشتگان اطراف او جمع مى شوند و فرشته اى ندا مى دهد: اگر اين نمازگزار بداند آنچه را كه در نماز است هرگز از آن رو بر نمى تاباند.»

الكافي- ط الاسلامية جلد 3 صفحه 265 كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ حدیث 4

وسائل الشيعة - ط الإسلامية جلد 3 صفحه 21 باب 8 وجوب اتمام الصلاة وإقامتها حدیث 3

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