به گزارش تابناک، در اطلاعیه شماره 2 دفترحفاظت منافع ایران در واشنگتن آمده است: در بمنظور ايجاد تسهيلات در انجام اخذ آراء هموطنان مقيم آمريكا و كانادا، رايزنى هايى در خصوص ايجاد حوزه هاى اخذ رأى و بررسى امكان رأى گيرى بصورت غيرحضورى و پستى، در حال انجام است.

در متن انگلیسی این بیانیه نیز این موضوع به شرح زیر اشاره شده است:

To facilitate voting for fellow Iranian compatriots residing in the United States and Canada, consultations are underway regarding the establishment of polling stations and the feasibility of absentee and postal voting.

در صورتی که انتخابات این دوره ریاست جمهوری برای ایرانیان مقیم امریکا و کانادا به صورت غیرحضوری و پستی انجام شود، این موضوع برای اولین بار در طول تاریخ رای گیری در جمهوری اسلامی محسوب می شود.