سایت وکیل مهاجرت و وکلای مهاجرت (به) ایران

بنا به گزارش سایت وکیل مهاجرت IranianLawyer.info ، ایران کشوری چهار فصل با جاذبه‌های توریستی بی‌شمار، مانند نگینی در قلب خاورمیانه می‌درخشد. سفر به ایران در هر ماهی از سال با شگفتی‌های خاص خود همراه است. در این مقاله با ما همراه باشید تا شما را با بخشی از تمدن هزارساله ایران کهن آشنا کنیم.

هدف‌گذاری برای یک تعطیلات دلچسب

به تازگی مشاهده شده است که وکلای مهاجرت، کشور ایران را نیز در لیست پیشنهادی موکلان خود قرار می‌دهند. شاید دلیل این امر، اشراف به این مهم است که ایران بهشت گردشگران است. به دلیل نوسانات بازار ارز، ایران به ویژه برای شهروندان اروپایی، مقصد ارزانی محسوب می‌شود.

Persian Gulf - one of the most critical bodies of water

گردشگران از هر نقطه جهان می‌توانند با صرف کمترین هزینه، یک تعطیلات رویایی برای خود در ایران تدارک ببینند. چرا که تنها در ایران می‌توانند با جابه جایی چند ساعته، از کویر داغ به دریای نیلگون خلیج فارس (Perisan Gulf) برسند و در روی ماسه‌های رنگی جزیره هرمز حمام آفتاب بگیرند و یا با سفری به غرب کشور در جنگل‎‌های ارسباران، هوایی کوهستانی و پاک را استنشاق کنند.

در کوهستان‌های کردستان به گشت و گذار بپردازند و در زیبایی اورامان و ییلاقات مناطق کردنشین غرق لذت و سرخوشی شوند.

تسهیل مهاجرت معکوس هم وطنان به ایران

ایران - Iran



بی‌شک هر ایرانی در هر نقطه از جهان علاقه دارد در صورت مهیا شدن شرایط، به کشور بازگردد و در جوار خانواده و عزیزانش به فعالیت و زندگی بپردازد. زمانی که از ایران زیبا صحبت می‎‌کنیم باید به این موضوع اذعان داشته باشیم که کشور ایران پتانسیل بالایی برای فعالیت‌های اقتصادی دارد.

نیروی کار جوان، منابع طبیعی بکر و متنوع، بافت فرهنگی و بستر اجتماعی موجب می‌شود که راه‌اندازی هر نوع کسب و کاری در ایران به سهولت فراهم می‌شود. در صورتی که هم‌وطنان ما تصمیم به بازگشت به مام وطن بگیرند، می‌توانند در عرصه‌های اقتصادی موجب شکوفایی کشورمان بشوند.

وکیل مهاجرت به ایران از زیبایی و تمدن ایران می‌گوید

در سرتاسر جهان کمتر کشوری را می‌توان یافت که در کنار طبیعت بکر و زیبا، دارای منابع غنی نفت و گاز و معادن سنگ و مس و .... باشد و همۀ این ویژگی‌ها را در بستر تمدنی چندین هزارساله، فراهم آورده باشد.

به جرات می‌توان گفت که در کشور ایران نمی‌توان شهری را یافت که ردپایی از تاریخ پرشکوه در آن به چشم نخورد.

مهاجرت به ایران یا سیری در تاریخ

اگر از قلب ایران شروع کنیم می‌توانیم سری به شیراز این عروس نازکرده ایران زمین بپردازیم که در هر وجب از خاکش نمادی از تاریخ را به یادگار دارد. از خانه‌های تاریخی تا مساجد قدیمی، از بازار و حمام وکیل تا تمدن باشکوه هخامنشیان در تخت جمشید و پاسارگاد و نقش رستم. از شیراز که سری به اصفهان بزنیم باید در برابر زیبایی‌اش کلاه از سر برداریم.



میدان نقش جهان نمادی از اصالت و شکوه صفویه است که دور تا دورش را مساجد شاه و شیخ لطف‌الله و کاخ عالی‌قاپو و بازار احاطه کرده‌اند. کاخ چهل‌ستون از قلب تاریخ به گردشگران سلام می‌کند و شب‌ها در میان روشنایی‌های پل خواجو و سی‌و‌سه‌پل می‌توان غرق زیبایی زاینده‌رود شد. می‌توان سری به یزد زد و در شهر بادگیرها در میان کوچه‌های قدیمی بافت تاریخی را به تمامی تماشا کرد.



می‌توان به تبریز این شهر ماندگار سفر کرد و در میان قلب تاریخ به دیدار ارگ باشکوه رفت، بزرگترین بازار سرپوشیده جهان را از نزدیک دید و در میان بوی ادویه‌ها و نقش و رنگ قالی‌های تبریز دمی از زندگی شهری فاصله گرفت. تبریز شهر خانه‌های قدیمی و موزه‌هاست. هیچ گردشگری در تبریز دچار ملال نخواهد شد.

طبیعت بکر و زنده در چهار گوشۀ ایران

ایران در شمال و جنوب دو دریای آبی و نیلگون دارد که هر کدام با آب و هوای متفاوت پذیرای مسافران و گردشگران هستند. جزایر بکر دریای جنوب، نخل‌های با صلابت، خاک رنگی و جزایر مرجانی تنها گوشه‌هایی از جذابیت‌های جنوب است. کوهستان و جنگل در ایران بی‌شمار است. فقط کافی است اراده کنید و کوله‌بار سفر به دل طبیعت را ببندید. خواهید دید که در گوشه کنار این سرزمین پهناور پر است از دشت سرسبز و جنگل و بیشه بکر و دست نخورده. جنگل ابر شاهرود، جنگل فندوق‌لو در اردبیل، چشمه‌های آب گرم سرعین، جنگل‌های ارسباران، جنگل حرا و.... تنها بخشی از زیبایی‌های ایران هستند.

وکیل مهاجرت به ایران

در این مقاله تلاش کردیم تا با کنار هم قرار دادن داده‌های موجود، پتانسیل ایران برای پذیرفتن مهاجران و گردشگران عزیز را نشان دهیم. وکلای مهاجرت به ایران در تلاش هستند که با شناسایی صحیح ایران، افق دیدی برای عزیزان مشتاق ترسیم کنند تا در سفرهای خود، ایران را هم به عنوان یک مقصد رویایی مدنظر قرار دهند.



آیا شما تجربه سفر به شهرهای مختلف ایران را داشته‌اید؟ کدام منطقه توریستی را به عنوان مقصد گردشگری پیشنهاد می‌کنید؟

به امید روزی که ایرانیان سراسر دنیا دست به دست هم داده و در جهت رشد و تعالی صنعت گردشگری و اقتصاد ایران قدمی بردارند.

