سونات برای ابوا در دو مینور | Sonata for oboe b.c. in C minor RV 53 یکی از قطعات آنتونیو لوچو آهنگساز و ویولونیست چیره‌دست دوره باروک ایتالیا است. اجرای این قطعه را در قالب یک کوارتت با اجرای جوزپه نایلین نوازنده ابوای باروک | baroque oboe، فابینو مرلانته نوازنده آرک لوت | Archlute، مکس واروسیو نوازنده ویولنسل باروک | baroue cello و رافئله ورینا نوازنده هارپسیکورد در تابناک می‌بینید و می‌شنوید.