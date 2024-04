به گزارش تابناک به نقل از همشهری‌آنلاین، ویتامین C آنتی‌اکسیدانی است که می‌تواند به جبران آسیب ناشی از استرس اکسیداتیو بیش از حد کمک کند و ایمنی را احیا کند. در حالی که عموما تصور می‌شود پرتقال حاوی بیشترین میزان ویتامین C در میان میوه‌ها را دارد، در این مطلب به برخی از مواد غذایی که به طور طبیعی غنی از ویتامین C هستند و ویتامین بیشتری نسبت به پرتقال دارند، اشاره شده است. مطلب را بخوانید تا متوجه شوید.



ویتامین C چیست؟

ویتامین C یک آنتی اکسیدان ضروری است که به محافظت از سلول‌ها در برابر آسیب‌های ناشی از رادیکال‌های آزاد مضر کمک می‌کند و در نتیجه خطر بیماری‌های مزمن مانند سرطان و بیماری‌های قلبی را کاهش می‌دهد. ویتامین C همچنین نقش حیاتی در تقویت سیستم ایمنی دارد، به تولید و همچنین عملکرد گلبول‌های سفید خون برای مبارزه با عفونت‌ها و بیماری‌ها کمک می‌کند. علاوه بر این ویتامین C، برای سنتز کلاژن، پروتئینی که از ساختار و استحکام بافت‌ها، پوست، استخوان‌ها و رگ‌های خونی حمایت می‌کند، ضروری است. در نهایت، مصرف کافی ویتامین C برای سلامتی و شادابی کلی، به ویژه در فصل تابستان ضروری است.

فلفل دلمه‌ای قرمز

پرتقال معمولا حدود ۵۳ میلی‌گرم ویتامین C در هر ۱۰۰ گرم دارد، در حالی که افزودن فلفل دلمه‌ای قرمز به رژیم غذایی می‌تواند حدود ۱۲۷ میلی‌گرم ویتامین C در هر وعده ۱۰۰ گرمی به شما بدهد. فلفل دلمه‌ای قرمز همچنین منبع عالی ویتامین A است که برای بینایی، سلامت و عملکرد سیستم ایمنی ضروری است. علاوه بر این، فلفل قرمز همچنین حاوی ویتامین B ۶، ویتامین K ۱ و فولات، همراه با مواد معدنی ضروری مانند پتاسیم و منگنز است. فلفل دلمه‌ای قرمز سرشار از آنتی اکسیدان‌هایی مانند کاروتنوئید‌ها و فلاونوئید‌ها است که به کاهش التهاب و محافظت در برابر بیماری‌های مزمن کمک می‌کند.

کیوی

کیوی سرشار از ویتامین C، مواد معدنی، فیبر و مواد معدنی است که به بهبود سلامت کلی و همچنین متابولیسم کمک می‌کند، کیوی حاوی حدود ۹۳ میلی گرم ویتامین C در هر ۱۰۰ گرم است.

توت فرنگی

انواع توت‌ها به دلیل داشتن آنتی اکسیدان بالا و محتوای فیبر بالا شناخته شده اند، که به افزایش سلامت متابولیک کلی کمک می‌کند و برای تقویت سیستم ایمنی عالی است. توت فرنگی در هر ۱۰۰ گرم تقریباً ۵۸ میلی گرم ویتامین C دارد.

آناناس

آناناس یک میوه است که در هر ۱۰۰ گرم آن حدود ۴۷ میلی گرم ویتامین C دارد. وجود ویتامین C، بروملین و سایر مواد مغذی ضروری در این میوه، آن را به یک میوه مناسب برای مصرف در یک رژیم غذایی سالم تبدیل کرده است.