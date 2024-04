جورج گالووی، نماینده پارلمان بریتانیا و مجری برنامه Have it out with Galloway، می‌گوید ایران در برابر تهدیدها و کشورهایی که همگی دارای تسلیحات هسته‌ای هستند، بسیار صبور بوده است. او سیاستمدار و مجری بریتانیایی می‌گوید: «اگر من در ایران کاره‌ای بودم، کشور را برخوردار از سلاح‌های اتمی می‌کردم!» اظهارات گالووی را با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.