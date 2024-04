دانشگاه تهران در میان ۱۰ دانشگاه اول خاورمیانه

به گزارش تابناک به نقل از دانشگاه تهران، جایگاه ملی دانشگاه تهران در ویرایش 2024 میلادی «سکیمگو» بدون تغییر، در برابر ویرایش پیشین این نظام رتبه‌بندی، مانده و پس از دانشگاه علوم پزشکی تهران دوم شده است.

نخستین هدف آزمایشگاه «سکیمگو» از انتشار سیاهة دانشگاه‌های برتر، نه رتبه‌بندی مؤسسه‌ها، بلکه ارائۀ یک ابزار فراگیرِ علم‌سنجی برای سیاست‌گذاران، مؤسسه‌ها، و مدیران پژوهشی است. از این رو، آنها می‌توانند برون‌دادهای پژوهشی خود را تحلیل و ارزیابی کنند و راه‌هایی برای بهبود بیابند.

رتبه‌بندی «سکیمگو» از فراگیرترین نظام‌های رتبه‌بندی جهانی مؤسسه‌های آموزشی، پژوهشی، و بهداشتیِ دولتی، و خصوصی در جهان به شمار می‌رود. پژوهش، نوآوری، و تأثیر اجتماعی سه بُعدی هستند که 20 سنجۀ کلیدیِ ارزیابی مؤسسه‌ها را در این نظام پوشش می‌دهند.

بهترین امتیاز دانشگاه تهران در ابعاد گوناگون ارزیابی این نظام رتبه‌بندی در بعد «پژوهش» به دست آمده که در آن در جایگاه 290 جهان جای گرفته است. بعد «پژوهش» در این نظام رتبه‌بندی به دنبال سنجش برون‌دادهای پژوهشی دانشگاه است. شمار انتشارات دانشگاه (که یکی از پژوهشگران دانشگاه در اثری پدیدآور نخست باشد)، شمار انتشارات در پایگاه «اسکوپوس»، همکاری بین‌المللی، انتشارات با کیفیت، میزان استنادها، و انتشارات دسترسی آزاد از سنجه‌های کلیدی برای اندازه‌گیری این بعد هستند.

افزون بر رتبه‌بندی کلی / فراگیر، «سکیمگو» مؤسسه‌ها و دانشگاه‌های جهان را از دیدگاه موضوعی نیز ارزیابی و رتبه‌بندی می‌کند. بر پایۀ ویرایش تازۀ نظام رتبه‌بندی موضوعی «سکیمگو» در سال 2024 میلادی، دانشگاه تهران در زمینه‌های «بازرگانی، مدیریت، و حسابداری»، «علوم جوی» و «مهندسی معماری» جایگاه نخست خاورمیانه، در زمینه‌های «جنگلداری»، «زمین‌شناسی»، «مهندسی عمران و سازه»، «مهندسی صنایع و تولید»، «مهندسی مکانیک» و «جغرافیا، برنامه‌ریزی و توسعه» رتبه دوم خاورمیانه و در زمینه‌های «علوم فضا و سیاره‌شناسی»، «اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی» و «ساختمان و ساخت‌وساز» رتبه سوم خاورمیانه را به دست آورده است.

بر اساس ویرایش 2024 این رتبه‌بندی، دانشگاه تهران در دو زمینه علمی «بازرگانی، مدیریت و حسابداری» و «مهندسی معماری» جزو 50 دانشگاه اول جهان قرار دارد.

آزمایشگاه «سکیمگو» در ویرایش سال 2024 میلادی نام 197 مؤسسۀ ایرانی (از بخش‌های دولتی، بهداشت، آموزش عالی، و خصوصی) را در میان مؤسسه‌های برتر جهان آورده است. بر پایه این سیاهه، دانشگاه «علوم پزشکی تهران» در جایگاه نخست ملی و 452 جهان جای گرفته است. در ویرایش پیشین این نظام، 194 مؤسسة ایرانی در میان برترین‌های جهان جای گرفته بودند.

بر پایۀ گزارش سال 2024 میلادی نظام رتبه‌بندی جهانی «سکیمگو » «Chinese Academy of Sciences» پیشتاز است و «Ministry of Education of the People's Republic of China»، «Centre National de la Recherche Scientifique»، «Harvard University»، «University of Chinese Academy of Sciences»، «Tsinghua University»، «Harvard Medical School»، «Zhejiang University»، «Helmholtz Gemeinschaft»، و «Google International LLC» در جایگاه دوم تا دهم جهان هستند.