سناریوهای ایرانی در برابر ترور اسرائیلی

به گزارش «تابناک» به نقل از خراسان، دی ماه را می‌توان ماه شهادت نامید. چند روزی مانده به سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی، شامگاه دوشنبه خبر شهادت یار و همرزم او سردار شهید سید رضی موسوی بسیاری از چهره ها و رسانه ها را غافلگیر کرد. او مستشار نظامی رسمی ایران در سوریه بود و اقدام صهیونیست‌ها در به شهادت رساندن وی برخلاف کنوانسیون‌های بین‌المللی است؛ این یعنی حق مقابله برای کشورمان کاملا محفوظ است. خبر جانسوز شهادت سیدرضی موجی از واکنش ها را در داخل و خارج به همراه داشت. برخی به تحلیل این حمله موشکی صهیونیستی پرداخته و با اشاره به پشت پرده این ترور، سناریوهای پیش روی ایران و سوریه برای انتقام را ترسیم کردند. در همین باره عبدا... گنجی فعال سیاسی نوشت: «ماهیت ترور شهبد سیدرضی متفاوت با ترور دانشمندان هسته‌ای و فخری زاده است.

‏آن‌ها امنیتی، بدون مسئولیت پذیری و بدون امکان اثبات حقوقی بودند. این‌جا ترور نظامی است با هواپیما به منزل شخصی و آشکار است. ‏بنابراین پاسخ امنیتی لازم ندارد. اولویت پاسخ مشابه است. از منظر حقوقی هم پاسخ موجه است.» کاربری نیز نوشت: «یک نفر در مقابل یک نفر، رئیس ستاد در مقابل رئیس ستاد، نتانیا در مقابل زینبیه، روز روشن در مقابل روز روشن، منزل در مقابل منزل، AGM-84H در مقابل DDNP» سجاد علیزاده کارشناس امور نظامی نیز با تاکید بر این‌که جمهوری اسلامی ایران، این گونه رفتارها را بدون پاسخ نگذاشته، نوشت: «هیچ حمله‌ای، تاکید می‌شود هیچ حمله‌ای از سوی رژیم اسرائیل علیه نیروهای ایرانی نبوده که بی‌پاسخ بماند. چه آن‌هایی که هدف عملیاتی، ایرانیان نبودند. مانند تی۴ .چه آن‌هایی که هدف عملیاتی، نیروی ایرانی بوده. مانند الامل. عملیات انجام می‌شود؛ اگر موفق نباشد آن قدر تکرار می‌شود که موفق باشد. One way or another فقط آن که جمهوری اسلامی نمی‌خواهد رسانه‌ای شود.» کاربری نیز از زاویه دیگری به این ماجرا اشاره کرد و نوشت: «هرچند این ترور حاکی از عصبانیت رژیم صهیونیستی بابت شکست‌های اخیرش است اما باز هم محاسبات‌شان اشتباه از آب درخواهد آمد؛ چون تجربه ثابت کرده که اولا جریان مقاومت، شخص محور نیست و درثانی با هر ترور، نفر جایگزین کابوس بدتری برایشان خلق خواهد کرد!» حسین اکبری سفیر ایران در سوریه، ترور این شهید والا مقام را حاصل استیصال صهیونیستی در جنگ غزه عنوان کرده و می‌گوید :« این اقدام ناجوانمردانه صهیونیست‌ها واکنشی نسبت به شرایطی که رژیم صهیونیستی در آن گرفتار شده و در همین چارچوب آن‌ها دیوانه‌وار اقداماتی انجام می‌دهند که بتوانند برخی از شکست‌های خود را جبران کنند. این رژیم در مسائل داخلی خود با مشکلاتی روبه‌رو شده و همچنین در جریان ۸۰ روز جنایت در غزه نیز نتوانسته به اهداف خود برسد.»

در همین باره کاربری نوشت: «استیصال اگر قرار بود نمود بیرونی داشته باشد، حتما عملیات ترور سید رضی یکی از بزرگ‌ترین نمونه‌های آن بود اما ترور این مرد خدا هم ضربه بزرگی را که اسرائیل در طوفان الاقصی متحمل شد ترمیم نخواهد کرد!» علی نادری فعال رسانه ای نیز واکنش جالبی به این ترور صهیونیستی داشت و نوشت: «کسانی که می‌گویند اقدام رژیم صهیونیستی در ترور شهید سیدرضی یک حمله است و به صورت هیجانی طالب واکنش سریع ایران هستند سخت در اشتباه‌اند؛ اقدام اسرائیل صرفا یک واکنش محدود و بسیار کوچک به صدها حمله ای است که جبهه ایران علیه اسرائیل داشته است. آن‌ها فرد را می‌زنند، ایران ریشه رژیم را!» کاربر دیگری نیز دراین باره نوشت: «واقعیت میدان این است که بزرگ‌ترین هدیه به اسرائیل، بازی کردن در پازل آن‌هاست!» پاسخ ایران به شهادت سیدرضی موسوی اگرچه حتمی و قطعی ا‌ست، اما نه در جایی که آن‌ها انتظارش را می‌کشند و نه در پازلی که خودشان طراحی کردند؛ فراموش نکنیم رژیمِ ضربه فنی شده به قبل از ۷ اکتبر بازنمی‌گردد!»



سرلشکرباقری: بدون پاسخ نخواهد ماند

در این میان سران قوا و دیگر مقامات لشکری و کشوری جمهوری اسلامی ایران همچون گروه های مختلف مقاومت انصارا...یمن، حزب ا...لبنان و جهاد اسلامی فلسطین، در پیام های جداگانه ای شهادت این سردار سرافراز اسلام را تسلیت گفتند و تاکید کردند که مقاومت از مسیر خود منحرف نشده و قاتلان شهید سیدرضی تاوان این جنایت خود را پرداخت خواهند کرد. در همین راستا، سرلشکر باقری رئیس کل ستاد نیروهای مسلح کشورمان در اظهاراتی تاکید کرد: «سران جنایتکار اسرائیل که از سرگیجه ناشی از حوادث اخیر خارج نشده‌اند در ترور شهید سردار سیدرضی موسوی هم دچار خطای راهبردی شدند.» وی افزود: «تحولات اخیر، رژیم رو به منحوس را به مرحله‌ای رسانده که هرگونه اقدام تروریستی و جنون‌آمیز، نه تنها به ترمیم پایه‌های متزلزل آن‌ها کمک نخواهد کرد، بلکه محاصره محور مقاومت علیه خود را تنگ‌تر از گذشته خواهد کرد. او همچنین خاطر نشان کرد: «اطمینان دارم که ثمره خون این شهیدان، اضمحلال اسرائیل، این غده چرکین در جهان اسلام را تسریع کرده و بی‌تردید جنایات آن‌ها بدون پاسخ نخواهد ماند.» سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان نیز در واکنش به این ترور تاکید کرد که «جمهوری اسلامی ایران حقوق خود را برای اتخاذ تدابیر لازم و پاسخ به این اقدام در زمان و مکان مناسب محفوظ می‌داند.» همچنین حسین امیر عبداللهیان هشدار داد: تل‌آویو منتظر شمارش معکوس سخت باشد در همین راستا سردار جعفر اسدی فرمانده اسبق مستشاران ایرانی در سوریه نیز با اشاره به شهادت سردار سید رضی موسوی در سوریه توسط اسرائیل گفت: «رژیم صهیونیستی، هفته‌های گذشته هم همین مکان را به گمان این‌که شهید سید رضی موسوی در آن‌جا حضور دارد هدف گرفته بود ولی او در آن مکان نبود؛ ولی این بار به واسطه جاسوس‌هایی که داشتند، توانستند مکان دقیق حضورش را شناسایی کنند.» نکته قابل توجه پوشش رسانه های آن سوی مرزها از شهادت سردار سید رضی بود. آنان از شهید سید رضی با عناوینی نظیر «دستیار قاسم سلیمانی» و «مقام ارشدسپاه قدس» نام می برند. بی بی سی درباره او می‌گوید: «او یک مهره مهم و مردی در سایه بود؛ شهادت وی هیچ خللی در رویکرد جمهوری اسلامی وارد نمی‌کند و آن‌ها عقب‌نشینی نخواهند کرد؛ موقعیت آمریکا اکنون ضعیف است!» ایران اینترنشنال نیز در این باره از تلافی ایران سخن گفته است: «ایران اکنون از تمام ظرفیت‌های خود برای تلافی استفاده می‌کند! ارتش و سپاه ایران توانایی‌های قابل توجهی دارند و آمریکا بازدارندگی مطلق خود را از دست داده است!»