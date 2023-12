نتایج اولیه آزمون دکتری تخصصی گروه علوم پزشکی سال ۱۴۰۲ اعلام شد

نتایج اولیه آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی و دندانپزشکی اعلام شد.



به گزارش «تابناک»، دکتر محمدمهدی نوروزشمسی، رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی با اعلام این خبر گفت: نتایج اولیه آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) و دکتری تخصصی پژوهشی/ فناوری محور (Oriented-Technology/Research by Ph.D) رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی و دندانپزشکی به صورت کارنامه در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شد.



وی افزود: اسامی افراد مجاز به میزان دو برابر ظرفیت پذیرش اعلام شده است و داوطلبان مجاز براساس کارنامه باید از روز چهارشنبه ۱۵ آذر تا شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲ نسبت به انتخاب رشته / محل و ارسال مدارک و سوابق آموزشی و پژوهشی خود از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی اقدام کنند.



رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی یادآور شد: دفترچه انتخاب رشته محل آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی و دندانپزشکی بر روی سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی قرار گرفته است.



گفتنی است آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) و دکتری تخصصی پژوهشی/ فناوری محور (Oriented-Technology/Research by Ph.D) رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی و دندانپزشکی پنجشنبه ۴ آبان ۱۴۰۲ با حضور ۱۱ هزار و ۹۴۴ نفر در ۷۱ رشته و ۳۱ حوزه امتحانی در دانشگاه‌های علوم پزشکی برگزار شد.



ظرفیت اولیه پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی (Ph.D) یا دکتری تخصصی پژوهشی/ فناوری محور (Oriented-Technology/Research by Ph.D) رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی و دندانپزشکی در مجموع ۱۳۰۴ نفر است که از این تعداد ۱۰۸۳ نفر در پذیرش عادی و ۲۲۱ نفر در پذیرش شهریه پرداز پذیرفته می‌شوند.



همچنین در دکتری تخصصی پژوهشی / فناوری محور رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت تعداد ۴۷ نفر در ۳۴ مرکز تحقیقاتی پذیرفته خواهند شد. همچنین ظرفیتی به میزان ۲۰ نفر به پذیرش رشته‌های تخصصی دندانپزشکی در مقطع دکتری تخصصی اختصاص یافته است.