معاملات آپشن چیست؟ آشنایی با قرارداد اختیار معامله

معاملات آپشن یا اختیار معامله (Options Trading)، نوعی استراتژی معاملاتی و سرمایه‌گذاری بوده که دهه‌های زیادی است که در بازارهای مالی سنتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. امروزه، معاملات آپشن ارز دیجیتال نیز طرفداران زیادی پیدا کرده البته که در حال حاضر، پلتفرم‌های داخلی نظیر صرافی او ام پی فینکس خدمات بازار مشتقات (Derivatives) مانند معاملات آپشن یا فیوچرز (آتی / Futures) را ارائه نمی‌کنند.

فعالان بازار رمزارزها از معاملات آپشن ارز دیجیتال جهت ایجاد تنوع در سبد سرمایه خود استفاده می‌کنند. معاملات آپشن یا قرارداد اختیار معامله همان‌طور که از نامش پیدا است، قراردادی است که به خریدار این اختیار (نه تعهد) را داده تا در بازه زمانی مشخص‌شده در قرارداد و به مقدار مشخص، بتواند یک ارز دیجیتال را خرید و فروش کند. معامله‌گران ارزهای دیجیتال از طریق معاملات آپشن می‌توانند بدون خرید واقعی یک رمزارز، صرفاً از نوسانات قیمتی آن کسب سود کنند.

استراتژی معاملات آپشن ممکن است برای برخی افراد پیچیده و پرریسک باشد، اما در عین حال می‌تواند برای معامله‌گر سودهای بزرگی را رقم زند. در این مقاله ابتدا می‌پردازیم که معاملات آپشن چیست و چه مفاهیمی را در بر می‌گیرد، و سپس به مزایا و ریسک‌های این شیوه معامله‌گری می‌پردازیم.

معاملات آپشن چیست و چگونه انجام می‌ شود؟

معاملات آپشن ارزهای دیجیتال در واقع یک استراتژی معاملاتی پیشرفته است که به کاربر اجازه داده تغییرات قیمت یک ارز دیجیتال را پیش‌بینی کند و معاملات آن را بدون خرید رمزارز مربوطه انجام دهد. اگر بخواهیم به بیان ساده بگوییم که قرارداد اختیار معامله چیست ، باید گفت که قراردادی میان یک خریدار و فروشنده است که طبق آن، خریدار بر اساس صلاحدید خود در یک زمان مشخص و به مقدار مشخص، ارز دیجیتال مربوطه را می‌خرد یا می‌فروشد.

طبیعتاً در معاملات آپشن ارز دیجیتال، دارایی قابل معامله یک رمزارز خواهد بود. در صورتی که معامله‌گر پیش‌بینی می‌کند قیمت ارز دیجیتال مربوطه رو به رشد است، یک آپشنِ کال (Call) را خریداری می‌کند و چنانچه معامله‌گر فکر می‌کند قیمت آن ارز دچار کاهش خواهد شد، یک آپشنِ پوت (Put) را می‌خرد. معاملات آپشن برای معامله‌گرانی مناسب است که ریسک‌پذیری کمتری دارند و تمایلی به خرید و فروش مستقیم ارز دیجیتال در صرافی‌ها ندارند.

به‌علاوه کاربر در معاملات آپشن در مقایسه با معاملات فیوچرز، مارجین (وثیقه یا ضمانت / Margin) کمتری را قرار می‌دهد، زیرا این معاملات مستقیماً بر اساس قیمت لحظه ای و جهانی ارز دیجیتال انجام نمی‌شوند و درواقع، طبق قیمت اعمال‌شده یا استرایک (Strike Price) فعلی معاملات عمل می‌کنند. مقدار این قیمت از مفهومی تحت عنوان پریمیوم (Premium) گرفته می‌شود که ترکیبی از ارزش ذاتی (Intrinsic Value) دارایی مربوطه و پول موجود در معامله است.

معامله‌گران برای فعالیت در حوزه معاملات آپشن یا اختیار معامله، ابتدا باید با اصول و مفاهیم پایه این نوع معاملات از قبیل قیمت استرایک، تاریخ انقضا، پریمیوم و . . . آشنا شوند. قیمت استرایک در واقع قیمت مجاز و ممکن برای بازکردن یک معامله جدید است و تاریخ انقضا، تاریخی است که معامله شما در آن فعال می‌شود. پریمیوم هم قیمتی است که توسط خریدار به فروشنده برای یک قرارداد پرداخت می‌شود.

معاملات آپشن ارز دیجیتال را می‌توان در دو دسته آمریکایی (American) و اروپایی (European) قرار داد؛ معاملات آپشن آمریکایی را می‌توان در هر زمانی قبل از تاریخ انقضای آن‌ها باز کرد، اما آپشن‌های اروپایی را فقط می‌توان در تاریخ انقضای آن‌ها اجرا کرد.

یکی از مزایای مهم معاملات آپشن، قابلیت استفاده از اهرم (Leverage) در آن‌ها است که این یعنی معامله‌گران می‌توانند با سرمایه کمتر، مقدار بیشتری ارز دیجیتال را معامله کنند. البته که اهرم به همان نسبتی که حاشیه سود معامله‌گر را بیشتر می‌کند، ضررهای سنگین‌تری را در صورت معامله اشتباه به سرمایه فرد وارد خواهد کرد. معاملات آپشن ابزار قدرتمندی برای معامله‌گران در بازارهای مشتقات هستند؛ گرچه که معامله‌گر ابتدا باید با اصول و مفاهیم آن آشنایی پیدا کند و ریسک‌های آن را بشناسد.

مفاهیم و اصطلاحات رایج در معاملات آپشن

در این بخش به مفاهیم مهم و اصطلاحات معاملات آپشن می‌پردازیم که درک صحیح آن‌ها، برای معامله‌گران علاقه‌مند به این شیوه و نحوه فعالیت صحیح در آن بسیار حائز اهمیت است. دلیل هم این‌جا است که معاملات آپشن یا اختیار معامله دارای اهرم هستند و در صورت عدم آگاهی و اشتباه در معاملات، ضررهای سنگینی را برای فرد به‌همراه خواهند داشت.

کال آپشن (Call Option): کال آپشن نوعی قرارداد است که به خریدار حق یا اختیار (نه تعهد) خرید دارایی مربوطه را در یک زمان مشخص و مقدار مشخص می‌دهد.

پوت آپشن (Put Option): پوت آپشن نوعی قرارداد است که به خریدار حق یا اختیار (نه تعهد) فروش دارایی مربوطه را در یک زمان مشخص و مقدار مشخص می‌دهد.

استرایک پرایس (Strike Price): قیمت اعمال شده یا استرایک، سطح قیمتی است که در آن می‌توان یک دارایی را خرید یا فروخت که نسبت به معامله کال یا پوت متغیر خواهد بود.

پریمیوم (Premium): پریمیوم هزینه‌ای است که توسط خریدار به فروشنده پرداخته می‌شود تا اختیار خرید یا فروش دارایی مربوطه در قیمت استرایک را داشته باشد.

تاریخ انقضا (Expiration Date): تاریخ انقضا تاریخی است که در آن، قرارداد آپشن مربوطه منقضی شده و دیگر ارزشی ندارد.

در سود (In the Money): یک معامله آپشن زمانی «در سود» در نظر گرفته می‌شود که قیمت دارایی مربوطه در سطحی قرار دارد که خریدار با خرید یا فروش آن، سود خواهد کرد.

خارج از سود (Out of the Money): معاملات آپشن زمانی «خارج از سود» در نظر گرفته می‌شوند که قیمت دارایی مربوطه در سطحی قرار دارد که خریدار با خرید یا فروش آن، ضرر خواهد کرد.

زوال زمانی (Time Decay): زوال زمانی به روند کاهشی ارزش یک معامله، با نزدیک‌شدن آن به تاریخ انقاضای قرارداد اشاره داد.

نوسان ضمنی (Implied Volatility): نوسان ضمنی میزان انتظارات فعالان بازار از نوسانات آینده قیمت دارایی مربوطه است و در قیمت قرارداد تاثیر می‌گذارد.

ضرایب یونانی (Option Greeks): در معاملات آپشن، مجموعه‌ای از ضرایب اثرگذار بر قیمت دارایی مربوطه وجود دارند که با اعداد یونانی نشان داده می‌شوند و در واقع، میزان اثرپذیری یا حساسیت قیمت ارز دیجیتال به یک فاکتور در معاملات است:

دلتا (Delta): دلتا میزان اثرپذیری معامله آپشن از تغییرات قیمت لحظه‌ای رمزارز مربوطه در بازاراهای جهانی است.

گاما (Gamma): گاما حساسیت معامله آپشن به تغییرات نرخ نوسانات قیمت دارایی مربوطه را نشان می‌دهد.

تتا (Theta): تتا میزان اثرپذیری معامله آپشن از زوال زمانی را نشان می‌دهد.

وگا (Vega): وگا اثرات تغییرات نوسان ضمنی بر معامله آپشن را ارزیابی می‌کند.

ارزش ذاتی (Intrinsic Value): ارزش ذاتی در معاملات آپشن، اختلاف بین قیمت استرایک و قیمت فعلی دارایی مربوطه در بازارهای عادی است.

ارزش زمانی: ارزش زمانی بخشی از پریمیوم یک معامله آپشن بوده که درواقع بازتاب‌دهنده مدت‌زمان باقیمانده تا تاریخ انقضای قرارداد است.

مزایا و ریسک‌های معاملات آپشن

یکی از مهم‌ترین مزایای معاملات آپشن یا اختیار معامله، کاهش ریسک‌های معامله‌گری است که با توجه به پریمیوم پرداختی در قراردادها، ریسک ورود معامله به ناحیه ضرر را محدود خواهد کرد. به‌علاوه، معاملات آپشن شما را از نوسانات ذاتی بازار رمزارزها در امان نگه می‌دارد و در انجام معاملات به‌شما حق انتخاب می‌دهد؛ به این ترتیب که شما می‌توانید با تعیین قیمت استرایک و تاریخ انقضای قرارداد، در معاملات خود انعطاف به‌خرج دهید.

از دیگر مزایای معاملات آپشن می‌توان به استفاده از اهرم اشاره کرد که به شما اجازه داده با سرمایه کمتر، ارز دیجیتال بیشتری را خرید و فروش کنید و در صورت اجرای یک معامله موفق، سود بیشتری را کسب کنید.

اما در رابطه با معایب و ریسک‌های معاملات آپشن، می‌توان به نوسانات زیاد قیمت ارزهای دیجیتال اشاره کرد که ممکن است شما را در یک معامله غافل‌گیر کنند. یکی دیگر از این موارد، عدم وجود چهارچوب‌های قانونی و نظارتی برای معاملات آپشن است که کاربران را در معرض خطراتی نظیر کلاهبرداری قرار می‌دهد.

کمبود نقدینگی در این بازارها، چالش دیگر پیش روی علاقه‌مندان به این نوع معاملات است؛ این مسئله باعث می‌شود معامله‌گران گاهی اوقات برای تکمیل معاملات آپشن خود، مدت زیادی را منتظر بمانند که ممکن است قیمت دارایی مربوطه از سطح مد نظر معامله‌گر دور شود. همچنین، معاملات آپشن و درک نحوه عملکرد آن‌ها کمی پیچیده بوده و نیاز به آموزش قبل از ورود به این حوزه است.

در نهایت باید به ریسک‌های طرف مقابل یک قرارداد آپشن اشاره کرد که ممکن است یک طرف قرارداد، تعهدات موجود در معامله را نادیده بگیرد که برای طرف دیگر، ضرر به‌همراه خواهد داشت.

به‌طور کل باید گفت معاملات آپشن، ابزار سرمایه‌گذاری جذابی برای فعالان بازارهای مالی است، اما به آموزش و درک صحیح نحوه عملکرد و ریسک‌های مربوطه دارد. از این رو شما به‌عنوان یک سرمایه‌گذار و معامله‌گر، باید تحقیقات خود را در این زمینه کامل کنید و پیش از اقدام، تمامی جوانب را مورد تحلیل و بررسی قرار دهید. شناخت رفتار و روندهای بازار، ارزیابی پریمیوم معاملات آپشن و پیاده‌سازی صحیح استراتژی‌های مدیریت ریسک، شانس موفقیت شما در این نوع معاملات را بیشتر خواهند کرد.

با این وجود، معامله‌گران باید ریسک‌های مربوطه نظیر نوسانات قیمت رمزارزها، پیچیدگی معاملات آپشن و ضررهای آن را به‌خوبی بشناسند که در صورت رعایت تمامی اصول معامله‌گری و سرمایه‌گذاری، فعالیت شما در این نوع معاملات سودهای خوبی را در کارنامه مالی شما ثبت خواهد کرد.

