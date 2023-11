«سوئیت شماره 5 برای چلو در دو مینور / Bach - Cello Suite no. 5 in C minor» اثر یوهان سباستیان باخ آهنگ‌ساز و نوازنده ارگ و هارپسیکورد اهل آلمان است. اجرای این قطعه با اجرای سوزوکی هیدیمی نوازنده ویولنسل اهل ژاپن را در «تابناک» می‌بینید و می‌شنوید.