به گزارش تابناک، سنگ‌های کلیه رسوباتی سخت از جنس مواد معدنی (کلسیم، اگزالات و فسفات) هستند که در کلیه‌های شما تشکیل می‌شوند. ابتلا به سنگ کلیه دلایل زیادی دارد و می‌تواند هر بخشی از دستگاه ادراری شما از کلیه‌ها تا مثانه را درگیر کند و دفع این سنگ‌ها اغلب بسیار دردناک است. بسته به وضعیت بیمار، ممکن است نیاز به مصرف داروهای ضد درد وجود داشته باشد. نوشیدن آب زیاد برای دفع سنگ کلیه ضروری به نظر می‌رسد. درد شدید در پهلو، دردی که به قسمت تحتانی شکم و کشاله ران کشیده می‌شود، درد در هنگام ادرار، حالت تهوع و استفراغ، نیاز مداوم به ادرار کردن، تب و لرز (در صورت وجود عفونت)، از علائم ابتلا به سنگ کلیه هستند.

اگر می‌خواهید از تشکیل این سنگ‌ها پیشگیری کنید، باید از علل ابتلا به این سنگ‌ها آگاه باشید. ۸ علت که خطر ابتلا به این عارضه را تشدید می‌کنند، شامل موارد زیر است:

_ مصرف نوشابه: اگر فکر می‌کنید نوشیدن نوشابه‌ها به هضم موثر غذا کمک می‌کند، در اشتباه هستید. بر اساس تحقیقات، فروکتوز موجود در این نوشیدنی‌ها باعث افزایش خطر ابتلا به سنگ کلیه می‌شود. مصرف روزانه یک قوطی نوشابه خطر ابتلا به سنگ کلیه را تا ۲۳ درصد افزایش می‌دهد.

_ خوردن بیش از حد گوشت: این روند باعث افزایش اسید اوریک بدن شده و خطر ابتلا به سنگ کلیه را بالا می‌برد. کسانی که گیاهخوار هستند یا بیشتر ماهی می‌خورند، ۳۰ تا ۵۰ درصد کمتر در معرض خطر این عارضه هستند.

_ مصرف بیش از حد مکمل‌های ویتامین C: بر اساس مطالعات اخیر، مکمل‌های ویتامین C عامل ابتلا به سنگ کلیه هستند. کسانی که بیش از ۷ مکمل ویتامین C در هفته دریافت می‌کنند، بیشتر در معرض ابتلا به این عارضه هستند؛ زیرا ویتامین C در فرم اگزالات دفع می‌شود و می‌تواند در مجاری کلیوی به سنگ تبدیل شود. البته هیچ ارتباطی بین غذاهای طبیعی سرشار از این ویتامین و ابتلا به سنگ کلیه وجود ندارد.

_ عدم دریافت کافی مرکبات: مرکبات حاوی سیترات هستند؛ ترکیباتی که خطر ابتلا به سنگ کلیه را کاهش می‌دهند. افزودن لیمو به آب آشامیدنی، راهی آسان برای پیشگیری از ابتلا به سنگ کلیه است.

_ مصرف کم کلسیم: تصور اکثر مردم این است که کاهش مصرف کلسیم باعث کاهش خطر ابتلا به سنگ‌های کلیوی می‌شود. این فرض اشتباه است چون بنا به نتایج تحقیقات، افرادی که رژیم‌های کم کلسیم دارند، بیشتر به سنگ کلیه مبتلا می‌شوند.

_ خوردن بیش از حد سبزیجات تیره‌رنگ: این سبزیجات سرشار از اگزالات هستند و همانطور که گفته شد، این ماده خطر ابتلا به سنگ کلیه را افزایش می‌دهد. اگر سابقه ابتلا به سنگ کلیه را دارید، این سبزیجات را کمتر مصرف کنید.

_ کم‌آبی بدن: ننوشیدن کافی آب خطر ابتلا به سنگ کلیه را افزایش می‌دهد. اطمینان حاصل کنید که حداقل ۲ لیتر مایعات را در طول شبانه روز مصرف می‌کنید.

_ مصرف زیاد نمک: مصرف نمک به میزان زیاد باعث افزایش مقدار کلسیم دفع شده توسط کلیه می‌شود و خطر ابتلا به سنگ کلیه را تشدید می‌کند. اکثر نمک مصرفی ما در غذاهای فراوری شبه پنهان است.