پاکسازی کبد از سموم با خرمالو

به گزارش «تابناک» به نقل از صدا و سیما، کبد بزرگ‌ترین غده موجود در بدن انسان است که وظیفه دفع سموم از بدن را به عهده دارد. در صورتی که کبد در دفع این سموم از بدن کوتاهی کند، همه چربی‌ها و سموم در کبد، رسوب و ایجاد کبد چرب می‌کنند.



خرمالو یکی از میوه‌هایی است که به‌دلیل فیبر بالا در هضم مواد غذایی کمک می‌کند. در نتیجه، دفع از بدن از سوی کبد، راحت‌تر انجام می‌شود.



یکی از بارزترین خواص خرمالو مرتبط به کبد است. امروزه بیشتر افراد به دلیل زمان بندی نامناسب در خواب شب، خوردن انواع چربی و فست فودها، ورزش نکردن، ادرار نکردن هنگام بیدار شدن از خواب، زیاده روی در غذا خوردن، صبحانه خوردن با عجله، به کبد چرب مبتلا هستند.



خرمالو جزو آن دسته از میوه‌هایی است که منبع بالایی از فیبر است. این میوه به دلیل خاصیت ملین بودن، برای افرادی که مشکل یبوست و کبد دارند، بسیار مفید است. خرمالو میوه‌ای آبدار است؛ بنابراین با مصرف آن می‌توانید به پاکسازی کبد خود به طور خودکار کمک کنید. خرمالو، همه چربی‌ها و سموم را از دستگاه گوارش و کبد پاک می‌کند.



۸۰ درصد خرمالو از آب تشکیل شده است؛ به همین دلیل یک منبع عالی برای از بین بردن و دفع چربی‌های موجود در کبد خواهد بود. این میوه به دلیل ویتامین A موجود از ابتلا به بیماری کبد و چاقی نوع اول جلوگیری می‌کند، به شرط آن‌که در مصرف آن زیاده‌روی نکنید.

خواص خرمالو

اگر در فصل سرما لثه‌های شما خونریزی می‌کند، امکان دارد به دلیل کمبود ویتامین C باشد. باید بدانید که مصرف خرمالو و جذب ویتامین C آن برای بالا بردن استحکام سلامت لثه‌ها مؤثر است. این ویتامین برای شفافیت پوست نیز مفید است.



این میوه سرشار از پتاسیم و منیزیم است که با کلسترول و فشارخون بالا مقابله می‌کند. به علاوه، پکتین موجود در خرمالو نقش به‌سزایی در کاھش کلسترول خون دارد.



میوه خرمالو با داشتن ویتامین‌های A و C، کلسیم، پتاسیم و منیزیم می‌تواند به ھضم ھرچه بھتر غذا، تقویت بینایی و بھبود عملکرد سیستم ایمنی بدن کمک کند. شاید بد نباشد بدانید که خرمالو تقویت‌کننده معده است، اسھال را برطرف می‌کند، باعث نرمی سینه می‌شود، کم‌خونی را رفع می‌کند و اشتھاآور خوبی است.



طبع خرمالو، گرم وتر است و دانه میوه خرمالو که کوبیده و به صورت گرد درآمده باشد، سنگ کلیه و مثانه را دفع می‌کند.



خرمالو حاوی مقدار زیادی پکتین است. پکتین، یکی از فیبرهای محلول در آب است که باعث کاهش چربی خون می‌شود.



خرمالو آرام کننده سکسکه بوده و به‌طور چشمگیری، بندآورنده خونریزی است.



خرمالو، ورم و التهاب بواسیر را فرو می‌نشاند و داروی مؤثر ضد تیفوس و تیفوئید است. باید از جوشانده کاسبرگ‌های زیر گل و دم گل استفاده شود. خرمالو سرشار از ویتامین‌های A، B و C است.



ویتامین A در خرمالو برای پوست و ناخن و موهای خشک و شکننده، مفید است.

طرز تهیه یک معجون مقوی با خرمالو

جهت تهیه این معجون، یک عدد خرمالو را با کمی آب لیموترش، کمی ماست و عسل مخلوط کنید و هم بزنید. این معجون را صبح‌ها زمانی که ناشتا هستید، میل کنید تا انرژی بسیاری وارد بدن شما شود.

طرز تهیه یک مسکن ضد دردهای کمر و مفاصل

کوبیده هسته خرمالو را با روغن منداب مخلوط کنید، در یک بطری بریزید، سر آن را محکم ببندید و در آب جوش، به مدت یک ساعت بجوشانید. سپس، از این روغن می‌توان ضد دردهای کمر، مفاصل و نقرس استفاده کرد و همچنین، پودر دانه آن که با حرارت بو داده شده است، مانند قهوه دم‌کرده، میل شود.