شرکت های مولکولی تجهیز آزمایشگاه

راه اندازی یک آزمایشگاه در هر حوزه ای که باشد نیازمند افراد متخصص و نیروی کار آزموده ، دارا بودن هزینه کافی، محل راه اندازی متناسب با کار، مجوز ها و گواهی ها و از همه مهم تر تجهیزات آزمایشگاهی مناسب است.

شاید بتوان گفت که بخش مهمی از هزینه ها برای تاسیس یک آزمایشگاه خوب، مربوط به تهیه ی لوازم و دستگاه های مورد استفاده در آن است.

با وجود بالا بودن هزینه های خرید دستگاه های آزمایشگاهی باید به این نکات توجه داشت که صرفا برای داشتن هزینه های کمتر در این بخش از کار نباید به آن بی توجه بود و از دستگاه های نامرغوب و برند های ناشناخته استفاده کرد.

اقدام به خرید تجهیزات دستگاهی بدون اطلاعات کامل و بررسی برند ها و مدل های مختلف و بدون مشاوره پیش از خرید منجر به خسارت های بیشتر در آینده ی نزدیک خواهد شد!

اگر شما در حال اقدام برای تاسیس یک آزمایشگاه هستید این مقاله برای شماست

تصور کنید :

دستگاهی را خریداری کرده اید اما خدمات و پشتیبانی آن مشخص نیست و شرکت ها پاسخگوی شما نیستند.

همیشه استرس خرابی آن را خواهید داشت!

دستگاهی را با هزینه بالا خریداری کرده اید اما متوجه می شوید کاربرد مناسب برای تست های شما ندارد!

شاید با مشاوره با افراد مطلع می توانستید با هزینه ای کم تر دستگاه مناسب خودتان را بخرید!

روی برند خاصی تعصب دارید اما شنیده اید مدل قدرتمند تری از این دستگاه در برندی دیگر وجود دارد. کدام را انتخاب خواهید کرد؟

میخواهید دستگاهی دقیق و با کارایی بالا داشته باشید اما بودجه کافی برای خرید دستگاه آکبند ندارید. می توانید دستگاهی کم کارکرد خریداری کنید!

اما باید از کجا خریداری کنید؟ به کدام شرکت برای خرید اعتماد می کنید؟

در ادامه ما به 8 مورد از مهم ترین شرکت های ارائه کننده خدمات تجهیز و راه اندازی آزمایشگاهی در ایران اشاره میکنیم.

8 تا از شرکت های ارائه خدمات تجهیز و راه اندازی آزمایشگاهی در ایران

مانا تک ( زیست دانش مانا تک)

مجموعه زیست دانش مانا تک با نام تجاری مانا تک (MANATECH) با بیش از چندین سال تجربه در زمینه تکنولوژی مولکولی، تجهیز و تامین اقلام آزمایشگاهی، به صورت تخصصی در زمینه ی راه اندازی بخش مولکولی و ژنتیک برای مراکز طبی، تحقیقاتی و دامپزشکی فعالیت می کند.

این شرکت محصولات و خدمات گسترده ای در زمینه مولکولی به شما ارائه می دهد که شامل انواع کیت های استخراج، انواع مسترمیکس ها از برند معتبر وان یا one Lab sciences ،کیت های تشخیصی از جمله کیت تشخیص ژنوتایپینگ HPV یا پاپیلوما ویروس انسانی، دستگاه های تشخیص مولکولی از جمله دستگاه ریل تایم pcr از جمله step one plus و rotor gene Qiagen،cfx 96 Bio Rad و دستگاه ترمال سایکلر PCR از جمله Veriti ABI, Veriti PRO proflex PCR, Miniamp ABI, Bio Rad T100, ،لوازم مصرفی و سایر تجهیزات و خدمات مرتبط می شود.

پشتیبانی و خدمات پس از فروش در مورد تمام محصولات به صورت تخصصی با تیم مشاوره ای و فنی زیست دانش مانا تک انجام می گیرد. از جمله خدمات دیگر مانا تک امکان مشاوره تخصصی خرید دستگاه و راه اندازی بخش، ستاپ تست های مولکولی، آموزش پرسنل، نصب و پشتیبانی فنی و راه اندازی بخش بر اساس بودجه با ارائه ی دستگاه های نو، ریفربیشد و کم کارکرد از انواع برند ها است. ماناتک دارای ضمانت و پشتیبانی پس از فروش برای تمامی دستگاه های ارائه شده نو و حتی کارکرده به آزمایشگاه شما می باشد.

هلدینگ KTG

سه شرکت کیمیا تجهیز غرب، کیمیا طب گستر و کیمیا تجهیز سکو شرکت های تشکیل دهنده این هلدینگ هستند که با نام KTG شناخته شده اند. زمینه فعالیت این هلدینگ در حوزه ی واردات و توزیع انواع لوازم آزمایشگاهی، انواع مواد شیمیایی، کالاهای پزشکی و صنعتی است. هم چنین طراحی و فضاسازی آزمایشگاه و سکوبندی نیز از جمله خدماتی است که می توانید برای راه اندازی مجموعه آزمایشگاهی خود از این شرکت دریافت کنید. این مجموعه دارای پشتیبانی از خدمات ارائه شده برای مراکز و نیز ضمانت و خدمات پس از فروش برای دستگاه ها می باشد.

استاندارد آزما

این شرکت با نام تجاری استاندارد آزما یکی از شرکت های دانش بنیان در زمینه ی تجهیزات آزمایشگاهی است که ارائه کننده ی خدمات تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه ها می باشد. از جمله خدمات این شرکت آموزش در حوزه های آزمایشگاهی ، مشاوره و اجرای طراحی داخلی آزمایشگاه، تامین اقلام و ملزومات آزمایشگاهی و نیز طراحی و ساخت آزمایشگاه های سیار است. این مجموعه برای خدمات و لوازم ارائه شده به مراکز دارای پشتیبانی و خدمات پس از فروش نیز می باشد.

رویان ایران

این مجموعه از دیگر مراکزی است که ارائه کننده خدمات تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه ها است که با سرمایه گذاری بخش خصوصی هلدینگ زیست بنیان به صورت تخصصی اقدام به راه اندازی بستری مناسب برای راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه ها کرده است. این شرکت ارائه دهنده ی انواع لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی در حوزه های مختلف پاتولوژی،ژنتیک مولکولی، آب و فاضلاب، صنایع غذایی، کشاورزی و داروسازی است و برای اقلام دستگاه ها دارای ضمانت و خدمات پس از فروش و مشاوره پیش از خرید می باشد.

فر آزما

این شرکت به عنوان یک وارد کننده تجهیزات و اقلام مصرفی آزمایشگاهی خدمات خود را به کلیه مراکز درمانی,آزمایشگاهی,تحقیقاتی و صنعتی ارائه می دهد. این مجموعه محصولات و خدمات خود را در قالب دو دسته ی محصولات تجهیزات آزمایشگاهی کنترل کیفیت و تحقیقاتی و محصولات آزمایشگاه های تشخیص طبی ارائه می کند. ارزیابی کالا از نظر کیفی و همچنین خدمات و پشتیبانی پس از فروش ،جزء تعهدات شرکت است.

شیمی پژوه سهند

این شرکت از مراکز قابل اعتماد برای تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه شماست. این مجموعه در زمینه ى تولید تجهیزات ثابت آزمایشگاهى با همکارى شرکت هاى معتبر خارجى توانسته است الزامات و استاندارد هاى بسیارى را در زمینه ساخت و راه اندازى آزمایشگاه رعایت نماید. از جمله خدمات این شرکت می توان به مشاوره، طراحی و راه اندازی انواع آزمایشگاه ها، سکوبندی، تامین تجهیزات عمومی و تخصصی،تامین موادشیمیایی و مواد مصرفی و شیشه آلات آزمایشگاهی، باز سازی و استاندارد سازی آزمایشگاه های مختلف اشاره کرد.

آرکا راد تجارت

شرکت آرکا راد تجارت با نام تجاری ARTECO و با برند آزوناکس AZONAX یکی دیگر از مجموعه های موفق در سکوبندی و تجهیز انواع آزمایشگاه ها، واردات و تولید تجهیزات و دستگاه های آزمایشگاهی، تحقیقاتی و صنعتی است. این مجموعه در حوزه ی تامین لوازم مصرفی و مواد شیمیایی آزمایشگاهی نیز فعالیت دارد. این مجموعه همچنین تامین کننده مورد تایید وزارت نفت و شرکت های فولادی و دیگر صنایع معتبر کشور می باشد و برای خدمات و محصولات خود ارائه کننده ی مشاوره، ضمانت و خدمات پس از فروش است.

هلدینگ آیهان آزما درمان

این مجموعه نیز یکی دیگر از مجموعه های فعال در زمینه تاسیس آزمایشگاه ها است.خدمات این شرکت به دو بخش خدمات آزمایشگاه های تشخیص پزشکی،پاتولوژی و مولکولی و ارئه خدمات پایش سلامت تقسیم می شود. این شرکت علاوه بر ارائه خدمات آزمایشگاهی سابقه درخشانی در راه اندازی و تاسیس آزمایشگاه های تشخیص پزشکی دارد. از دیگر خدمات این مجموعه می توان به انجام کلیه آزمایشات چکاپ، انجام تست‌های فدراسیون‌های پزشکی و باشگاه‌ها، آزمایشات غربالگری سرطان پروستات و دهانه رحم، غربالگری مادر و جنین، نمونه گیری در محل و کلیه خدمات آزمایشگاهی جهت صدور کارت بهداشت اصناف اشاره داشت.

سخن پایانی

در این مقاله به مهم ترین شرکت های تجهیز آزمایشگاهی در ایران اشاره کرده ایم و سعی کردیم نکاتی را در هنگام خرید محصولات آزمایشگاهی به شما بگوییم تا بتوانید از این نکات استفاده کنید، با تشکر از مطالعه شما

انتهای رپرتاژ آگهی/