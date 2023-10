به گزارش «تابناک»، قتل و جنایت امری است که شنیدن خبرش هم حال آدم را بد می‌کند و احساس ترس در دل‌ها می‌نشاند به ویژه اگر مقتول فرد معروفی باشد. ماجرای قتل داریوش مهرجویی و همسرش نیز از این دست است.

قتل داریوش مهرجویی و همسرش یک فاجعۀ هولناک بود که همه را در شوک فرو برده است. قتل یک کارگردان معروف سینما آن هم در سن بالای ۸۰ سال برای بسیاری باورنکردنی است و این شبهه را ایجاد می‌کند که این ماجرا تنها در ایران اتفاق افتاده است.

وقتی نگاهمان را وسیع‌تر می‌کنیم می‌بینیم قتل و جنایت همواره در طول تاریخ بشر و در همه جا بوده و هست و مختص این منطقه و این زمان و این آدم و … نیست. شاید ندانیم و برایمان عجیب باشد، اما واقعی و درست است که برخی از شهره‌های سایر کشورها نیز در دام قتل گرفتار شده‌اند.

به نقل از روزیاتو متأسفانه قتل چهره‌های مشهور اتفاق بی‌سابقه‌ای نیست و پیش از این نیز شهره‌های دیگری در دنیا به این سرنوشت شوم گرفتار شده‌اند که در ادامه با تعدادی از مشهورترین آنها آشنا خواهیم شد.

شارون تیت؛ زن بارداری که با ۱۶ ضربه چاقو کشته شد

شارون تیت، هنرپیشه و همسر رومن پولانسکی، کارگردان مشهور در ۹ اوت ۱۹۶۹ توسط اعضای فرقه شیطان پرست چارلز منسون به طرز غم انگیزی به قتل رسید. در حالی که او و سه دوستش در خواب بودند، چهار عضو این فرقه وارد خانه تیت شدند و ۱۶ ضربه چاقو به او زدند. در زمان مرگ، او هشت ماه و نیم بود که فرزند کارگردان رومن پولانسکی را باردار بود.

جان لنون؛ خوانندۀ مشهوری که با ۴ گلوله کشته شد

جان لنون، ​​خواننده مشهور گروه بیتلز، در ۸ دسامبر ۱۹۸۰ در حادثه ای مشهور اما غم انگیز کشته شد. مردی به نام جان دیوید چپمن که سوء سابقه داشت، بیرون از خانه اش در نیویورک چهار گلوله به او شلیک کرد. چپمن بعداً ادعا کرد که در این اقدام از کتابی به نام The Catcher in the Rye الهام گرفته است. قاتل جان لنون به حبس ابد محکوم شد.

ناتالی وود و قتل مرموز در آب

جسد ناتالی وود، بازیگر زن مشهور در ۲۹ نوامبر ۱۹۸۱ پس از سفر به جزیره کاتالینا در قایق بادبانی همسرش، رابرت واگنر در اقیانوس آرام پیدا شد. اگرچه علت مرگ او “غرق شدن تصادفی” اعلام شد اما بسیاری گمان می‌کنند که او به قتل رسیده است، زیرا گزارش کالبد شکافی نشان می‌دهد که روی بدنش کبودی و روی گونه چپش بریدگی دیده شده بود.

خواننده‌ای که به دست پدرش کشته شد

ماروین گی، خواننده مشهور در اول آوریل ۱۹۸۴ پس از اینکه تلاش کرد دعوای پدر و مادرش را حل و فصل کرده و مانع از کتک خوردن مادرش توسط پدرش شود، توسط پدرش با گلوله کشته شد. او در خانه پدری در کالیفرنیا مورد اصابت دو گلوله قرار گرفت و در بدو ورود به مرکز پزشکی بیمارستان کالیفرنیا از دنیا رفت. پدر ماروین به شش سال حبس تعلیقی محکوم شد.

توپاک شکور با چهار گلوله از پا در آمد

توپاک شکور رپر مشهور در ۷ سپتامبر ۱۹۹۶ در حالی که سوار ماشین دوستش بود پس از پایان یک مسابقه بوکس در لاس وگاس با چهار گلوله از پا درآمد. او شش روز بعد در یک بیمارستان محلی در ۲۵ سالگی درگذشت.

قتل توپاک شکور هنوز یک معما باقی مانده است. بعد از گذشت ۲۷ سال از این حادثه، در سال ۲۰۲۳ پلیس آمریکا مردی به نام دوان دیویس را به عنوان مظنون به قتل توپاک بازداشت کرد. دیویس پیش تر در کتاب خاطرات خود با نام «افسانه خیابان کامپتون» که در سال ۲۰۱۹ منتشر شد، اعتراف کرده بود که یکی از سرنشینان خودرویی بوده که شلیک مرگبار به توپاک از آن صورت گرفته بود، اما هرگز به طور مستقیم نگفته بود کسی بوده که ماشه را کشیده بود. پلیس معتقد است دیویس که در زمان قتل توپاک سرکرده ی باند خلافکارهای محله ی کامپتون بوده، دستور قتل او را صادر کرده بود. تحقیقات پلیس درباره ی عاملین و علت قتل توپاک هنوز ادامه دارد.

فوتبالیستی که به خاطر گل به خودی به قتل رسید

آندرس اسکوبار، بازیکن فوتبال کلمبیا در ۲ ژوئیه ۱۹۹۴ در مدلین کلمبیا کشته شد. این بازیکن در جام جهانی ۱۹۹۴ به طور تصادفی به تیم خود گل زد و باعث حذف تیم کلمبیا از جام جهانی شد. این اتفاق باعث قتل او توسط طرفداران خشمگین کلمبیایی گردید. زمانی که او در گردش بود دو مرد اسلحه خود را بیرون آوردند و شش بار به او شلیک کردند.

طرفدار دیوانه ای که خانم بازیگر را کشت

ربکا شفر، هنرپیشه و مدل مشهور در ۱۸ ژوئیه ۱۹۸۹ پس از اصابت گلوله جلوی درب خانه اش به طرز غم انگیزی کشته شد. قاتل او یکی از طرفدارانش به نام رابرت جان باردو بود که سال ها او را تعقیب می کرد. گزارش شده است که او پس از دیدن ربکا در رختخواب با مرد دیگری در یک سریال تلویزیونی از حسادت دیوانه شد و شفر را کشت.

تصویری وحشتناک از جسد خانم بازیگر

الیزابت شورت، هنرپیشه قدیمی در ۱۵ ژانویه ۱۹۷۴ مرده پیدا شد. اگرچه او قبل از مرگش شهرت زیادی نداشت، اما قتل او به دلیل تصویر رسانه ای عجیبش بسیار مشهور شد. جسد برهنه شورت دو تکه شده و کاملاً از خون خالی شده بود. او همچنین بریدگی هایی در کنار دهان، ران ها و سینه هایش داشت. با وجود یک تحقیق عمیق و طولانی، اما معمای قتل او هنوز حل نشده باقی مانده است.