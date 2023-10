بسته ویدیویی «تابناک» مجموعه‌ای از ویدیوها عمدتاً متکی بر گزارش‌ها و تحلیل‌ها و ویدیویی‌هایی درباره دیگر موضوعات فرهنگی، اقتصادی و... است که تماشایش را از دست داده‌اید؛ نگاهی دوباره و متفاوت به آنچه در این بستر می‌توان فرا گرفت.

ساختار و جزئیات شهرک‌های اسرائیلی

از سال 1967 به بعد، سیاست دولت‌ اسرائیل افزایش ساخت‌وساز و توسعه شهرک‌های یهودی‌نشین در اراضی اشغالی فلسطین بوده است. دولت‌های اسرائیل این سیاست کلی را با اقدامات حقوقی و اجرایی مختلف پیش برده‌اند از جمله ارائه سوبسید، تخفیف مالیاتی و خدمات شهری ارزان برای تشویق یهودیان اسرائیلی به زندگی در این شهرک‌ها و تقویت اقتصاد شهرک‌ها؛ شهرک‌هایی که برخلاف مصوبات شورای امنیت سازمان ملل است. در این ویدیو با ساختار، جزئیات و اهداف شکل گیری این شهرک‌های صهیونیست نشین آشنا می‌شوید.

لحظات فشار به بایدن برای فریز 6 میلیارد دلار ایران

پس از فشار در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی آمریکا به دولت آمریکا برای فریز شش میلیارد دلار دارایی آزاده شده ایران که به قطر منتقل شده، این فضاسازی و فشار به رئیس جمهور آمریکا، به نشست خبری جو بایدن در کاخ سفید رسید و خبرنگار از او پرسید: «آقای رئیس جمهور آیا 6 میلیارد دلار [در اختیار ایران] را دوباره مسدود خواهید کرد؟! / Will you re-freeze the $6 BILLION provided to Iran Mr. President» بایدن بدون پاسخ به این پرسش نشست خبری را ترک کرد. این لحظات را در تابناک می‌بینید.

سخنرانی امپراتور ژاپن برای تسلیم در جنگ‌جهانی‌ دوم

پس از دومین انفجار هسته‌ای در ناگاساکی و اعلام جنگ شوروی به ژاپن علی‌رغم پیمان بی‌طرفی ژاپن و شوروی، امپراتور ژاپن تصمیم گرفت شرایط تسلیم مطرح شده در اعلامیه پوتسدام را بپذیرد. اعلامیه پوتسدام التیماتومی بود که بیان می‌کرد اگر ژاپن تسلیم نشود، ممکن است منجر به انهدام کامل و بی‌درنگ آن کشور شود. علی‌رغم تصمیم امپراتور افرادی در ژاپن حاضر به پذیرش تسلیم نبودند و یک کودتای نافرجام جهت اجتناب از تسلیم شدن ژاپن نیز در آن ساعات مهم رخ داد اما بالاخره هیروهیتو با سخنرانی که از طریق رادیو پخش شد تصمیم خود را به گوش مردم خود و متفقین رساند. ترجمه این سخنرانی را در «تابناک» می‌بینید.

داستان تاسیس و رشد فراری

خودروسازی ایتالیایی فراری | Ferrari در سال 1929 با تمرکز بر طراحی و تولید خودروهای لوکس، اسپورت و سوپراسپورت تاسیس شد و آغاز به فعالیت کرد. تولد فراری، یکی از خاص‌ترین و گران‌ترین برندهای خودرویی جهان، ریشه در ذهن خلاق و آینده‌نگر انزو فراری داشت. او که بود و چگونه تولد این شاهکار دنیای خودرو را رقم زد؟ این داستان تولد فراری است، خودرویی که به سمبل خودروهای لوکس و پرسرعت و نماد تخصص ایتالیایی‌ها تبدیل شد. این داستان جذاب را می‌بینید.