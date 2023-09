آیفون ۱۵ وارد بازار ایران شد

به گزارش تابناک، ایران جیب نوشت: پس از رونمایی از پرچم‌دار جدید شرکت اپل، این گوشی هم اکنون در بازار ایران (رجیستر نشده) در دسترس می باشد.

آن‌طور که محمدرضا عالیان، دبیر کنگره موبایل ایران، می‌گوید، با توجه به تصمیمات دولت مبنی بر ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار چه به صورت گمرکی و چه به شکل مسافری و عدم امکان رجیستر پرچم‌دار جدید اپل، امکان واردات رسمی این گوشی‌ها به ایران وجود ندارد.

نسخه آیفون ۱۵ پرو مکس ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت هم اکنون در بازار حدود ۱۰۰ میلیون تومان قیمت دارد.

لیست قیمت کلی گوشی های اپل در بازار تهران:

قیمت (تومان) حافظه مدل

۲۸.۰۰۰.۰۰۰ ۱۲۸ Apple iPhone SE ۲۰۲۲

۳۳.۵۰۰.۰۰۰ ۱۲۸ Apple iPhone ۱۱ Pro Max

۵۹.۵۰۰.۰۰۰ ۵۱۲ Apple iPhone ۱۲ Pro

۵۸.۰۰۰.۰۰۰ ۲۵۶ Apple iPhone ۱۲ Pro Max

۷۸.۰۰۰.۰۰۰ ۵۱۲ Apple iPhone ۱۲ Pro Max

۴۲.۵۰۰.۰۰۰ ۱۲۸ Apple iPhone ۱۳ Mini

۵۲.۲۰۰.۰۰۰ ۲۵۶ Apple iPhone ۱۳ Mini

۴۳.۰۰۰.۰۰۰ ۱۲۸ Apple iPhone ۱۳ CH

۴۵.۳۰۰.۰۰۰ ۲۵۶ Apple iPhone ۱۳ CH

۷۵.۲۰۰.۰۰۰ ۱۲۸ Apple iPhone ۱۳ Pro

۸۷.۲۰۰.۰۰۰ ۲۵۶ Apple iPhone ۱۳ Pro

۹۳.۴۰۰.۰۰۰ ۵۱۲ Apple iPhone ۱۳ Pro

۹۵.۵۰۰.۰۰۰ ۱۰۰۰ Apple iPhone ۱۳ Pro

۸۲.۰۰۰.۰۰۰ ۱۲۸ Apple iPhone ۱۳ Pro Max

۹۴.۲۰۰.۰۰۰ ۲۵۶ Apple iPhone ۱۳ Pro Max

۱۰۳.۰۰۰.۰۰۰ ۵۱۲ Apple iPhone ۱۳ Pro Max

۱۱۶.۰۰۰.۰۰۰ ۱۰۰۰ Apple iPhone ۱۳ Pro Max

۴۱.۰۰۰.۰۰۰ ۱۲۸ (Not Active )Apple iPhone ۱۴

۴۷.۵۰۰.۰۰۰ ۲۵۶ (Not Active )Apple iPhone ۱۴

۵۶.۵۰۰.۰۰۰ ۲۵۶ (Not Active )Apple iPhone ۱۴ Pro

۷۲.۰۰۰.۰۰۰ ۵۱۲ (Not Active )Apple iPhone ۱۴ Pro

۸۷.۰۰۰.۰۰۰ ۱۰۰۰ (Not Active )Apple iPhone ۱۴ Pro

۶۳.۵۰۰.۰۰۰ ۲۵۶ (Not Active )Apple iPhone ۱۴ Pro Max

۷۶.۵۰۰.۰۰۰ ۵۱۲ (Not Active )Apple iPhone ۱۴ Pro Max

۸۸.۰۰۰.۰۰۰ ۱۰۰۰ (Not Active )Apple iPhone ۱۴ Pro Max

۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۲۵۶ Apple iPhone ۱۵ Pro Max (Not Active )