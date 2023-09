این بیماری تباه کننده کبد است

هپاتیت‌های ویروسی یکی از چالش‌های بزرگ سلامتی در جهان هستند؛ هپاتیت B و C علت اصلی بیماری مزمن کبدی است که می‌تواند به سیروز، سرطان کبد و مرگ منجر شود.

به گزارش تابناک، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جهرم به مناسبت ۲۸ جولای مصادف با ششم مرداد که روز جهانی مبارزه با هپاتیت نام دارد اظهار داشت: هپاتیت به معنی التهاب کبد است که می‌تواند بر اثر عوارض مصرف بسیاری از داروها، مواد نیروزا و عوامل دیگری، چون ویروس‌های مختلف، بیماری‌های خود ایمنی و بیماری ژنتیکی پدید آید.

دکتر سید مجید ارجمند افزود: بسیاری از بیماران تا زمانی که دچار آسیب کبدی شوند، ازبیماری خود بی‌اطلاع هستند و این امر ممکن است چندین سال پس از آلوده‌شدن فرد به ویروس هپاتیت C رخ دهد.

وی ابراز کرد: شایعترین راه انتقال هپاتیت‌های ویروسی روش تزریقی است و ۸۵ درصد افراد که به ویروس هپاتیت مبتلا می‌شوند از بیماری خود بی‌اطلاع هستند و وارد مرحله پیشرفته و طولانی بیماری می‌شوند.

ارجمند افرادی را که مواد مخدر تزریق می‌کنند یا سابقه تزریق مواد مخدر و مواد غیر قانونی دارند از گروه‌های پر خطر ابتلا به هپاتیت C و B دانست و افزود: افراد زندانی یا افراد با سابقه زندان، افراد دارای رفتار جنسی پر خطر و محافظت نشده، کسانی سابقه خالکوبی یا حجامت دارند، نوزادان متولد شده از مادران مبتلا به هپاتیت B و C، افرادی که با HIV زندگی می‌کنند، از گروه‌های پر خطر برای ابتلا به هپاتیت C هستند.

وی ادامه داد: همچنین کارکنان شاغل در مراکز بهداشتی و درمانی با سابقه تماس‌های اتفاقی شغلی با سوزن آلوده، افراد مبتلا به هموفیلی و تالاسمی، افراد تحت همودیالیز یا کسانی که سابقه قبلی دیالیز دارند و بیمارانی که سابقه پیوند عضو دارند مهم است به طور سالانه مورد غربالگری قرار گیرند.

وی گفت: ویروس هپاتیت B و C علاوه بر خون در سایر مایعات بدن فرد مبتلا وجود دارد، ولی بالاترین مقدار آن در خون است.

به گفته معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جهرم استفاده مشترک از وسایل تزریقی آلود، وسایل پزشکی غیر استریل مانند سرنگ و سوزن، تاتو و سوراخ کردن بدن با وسایل آلوده، تماس اتفاقی شغلی یا غیر شغلی با سوزن و سرنگ آلوده، تیغ ریش تراشی، قیچی و ماشین اصلاح مشترک در صورت آلودگی با خون فرد مبتلا (این وسایل در صورتی که تمیز نشده باشند و بلافاصله استفاده شوند عامل خطر هستند) و استفاده از مسواک مشترک را از راه‌های انتقال ویروس هپاتیت B و C است.

ارجمند با اشاره به انتقال ویروس هپاتیت B و C از مادر به فرزند که انتقال عمودی نام دارد گفت: انتقال عمودی به انتقال ویروس از مادر به فرزند طی بارداری، زایمان یا دوران نوزادی گفته می‌شود و حدود یک سوم تا نیمی از موارد انتقال از مادر به فرزند در داخل رحم و قبل از آخرین ماه بارداری یا در حین زایمان صورت می‌گیرد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جهرم با اشاره به ابتلای مادر باردار به طور همزمان به عفونت‌های HIV و هپاتیت C افزود: در این حالت احتمال انتقال ویروس هپاتیت C دوبرابر حالتی است که مادر فقط به هپاتیت C مبتلا است.

کارشناس بیماری‌های واگیر دانشگاه علوم پزشکی جهرم نیز در گفتگو با ایرنا گفت: ویروس هپاتیت C از طریق دست دادن و بوسیدن فرد مبتلا، استفاده از ظروف مشترک، معاشرت معمولی در محل کار و منزل، از راه هوا، استفاده از سرویس بهداشتی مشترک، شنا کردن در یک استخر و شیر دهی انتقال داده نمی‌شود.

امیرمحمد ابراهیمی افزود: برای پیشگیری از ابتلای به هپاتیت C واکسنی وجود ندارد و جلوگیری از تماس با خون و دیگر مایعات بالقوه عفونی و پیشگیری از ابتلای شغلی و تصادفی و رعایت اصول احتیاط و استاندارد ضروری است.

وی با اشاره به سبک زندگی در مبتلایان به هپاتیت C اظهار کرد: مصرف مواد غذایی سالم و رژیم غذایی متعادل، ورزش مستمر، قطع مصرف الکل، سیگار و مواد مخدر، پرهیز از مصرف سرنگ و سوزن مشترک با دیگران، استفاده از تیغ ریش تراشی و مسواک به صوت شخصی به کم کردن آسیب کبدی برای این بیماران و پیشگیری از انتقال این بیماری کمک کند.

وی ابراز کرد: نقش خانواده در جلوگیری از رفتار‌های پر خطر درجامعه، چون روی آوردن جوانان به مصرف مواد مخدر، روابط جنسی نامشروع و... که از عوامل خطرزا در ابتلا به بیماری هپاتیت هستند، بسیار مهم است.

وی گفت: والدین با داشتن رفتار‌های سالم، الگوی مناسب برای فرزندان هستند. تقویت روابط والدین و فرزندان با تامین نیاز‌های روانی و ایجاد احساس امنیت نقش اساسی در سلامت روانی و اجتماعی آن‌ها دارد.

اقدامات درمانی در مورد هپاتیت در فسا

کارشناس پیشگیری از بیماری‌های واگیر معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا اظهار داشت: ۲۸۲ نفر مبتلا به هپاتیت در این شهرستان شناسایی شدند که ۹۶ نفر از آن‌ها به صورت قطعی درمان شده اند.

زهرا استادی اعلام کرد: در این مرکز به ۱۹۲۹ نفر از مراجعین به مراکز دولتی درمان سوء مصرف مواد مخدر، کمپ‌های ترک اعتیاد، بیماران مبتلا به HIV، زندانیان و افراد در معرض خطر در زمینه هپاتیت خدمات مشاوره ارایه شده است و از مجموع این افراد، ۱۴۸۷ نفر آزمایش اولیه انجام داده اند که ۲۸۲ نفر مبتلا به هپاتیت C شناسایی شدند و تعداد ۱۱۶ بیمار مبتلا به هپاتیت C تحت درمان قرار گرفتند که ۹۶ نفر درمان قطعی شدند.

وی به ایرنا گفت: ۳۲نفر از مبتلایان شناسایی شده به صورت توام به هپاتیت C و HIV مبتلا بودند که هپاتیت ۱۰ نفر از این افراد درمان شده است.

استادی بیان کرد: اطلاع رسانی و آموزش، افزایش پوشش واکسیناسیون هپاتیت B، شناسایی، غربالگری و درمان بیماران از جمله فعالیت‌های این مرکز است.

کارشناس پیشگیری از بیماری‌های واگیر معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا اظهار داشت: این موفقیت با همکاری معاونت‌های بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا، آزمایشگاه‌های بخش خصوصی و دولتی، انجمن کبد و گوارش بیمارستان دکتر شریعتی تهران، اداره زندان فسا، مراکز دولتی درمان سوء مصرف مواد و کمپ‌های ترک اعتیاد این شهرستان حاصل شده است.

مرکز مشاوره هپاتیت دانشگاه علوم پزشکی فسا از دی ماه سال ۹۶ با هدف حذف بیماری هپاتیت در فسا شروع به کار کرد.

شهرستان فسا در فاصله ۱۳۰ کیلومتری جنوب شرقی شیراز واقع شده است.

شعار روز جهانی هپاتیت ۲۰۱۹، سرمایه گذاری به منظور حذف هپاتیت است.