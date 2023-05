جهان گیم از جهتی همانند جهان اساطیری است. همانطور که در جهان اساطیری، خدایان مختلفی وجود دارد در جهان گیم نیز خدایان زیادی وجود دارد؛ با این تفاوت که امکان مرگ یا تولد این خدایان در جهان گیم وجود دارد. مهمترین خدایان جهان گیم عبارتند از: Nintendo (نینتندو)، SEGA (سگا). Rockstar (راک استار). Activision (اکتیویژن)،Blizzard (بلیزارد)،Bethesda (بتزدا یا بتسدا)، Ubisoft (یوبی سافت)، CD Projekt (سی دی پراجکت)، CAPCOM (کپ کام). Konami (کونامی). BioWare (بایوور)، From Software (فرام سافتور)، 2K (2 کی)، Techland (تکلند)، Sony(سونی)، Microsoft (ماکروسافت)،Electronic Arts(EA) (ایی ای). در اوایل شکل گیری جهان گیم، بازی ها در دستگاه هایی به نام آرکید(Arcade) که امروزه در بسیاری از شهربازی ها چه در خارج و چه در داخل کشور یافت می شوند پدید آمدند.

با آمدن کنسول های خانگی همانند «کالر تی‌ وی گیم» (Color TV Game Consoles)، بازی های ویدویی راه خود را به خانه های بازیکنان باز کردند.

در حال حاضر با آمدن نسل جدید کنسول های خانگی همانند پلی استیشن 5 (Play Station 5)و «ایکس باس سری اِیکس» (Xbox Series X) به گسترش جهان خود ادامه می دهند.

در ادامه، باختصار به معرفی بزرگان و خدایان جهان گیم می پردازیم:

Nintendo (نینتندو)

اولین شرکت بازی سازی در جهان، شرکت Nintendo (نینتدو) نام دارد که توسط کشور ژاپن در سال 1889 تاسیس شد. همانگونه که در تمام داستان های اساطیری یک خدا سر رشته و منشاء تمام جهان و خدایان دیگر است در صنعت گیم نیز این خدا، نینتندو نام دارد. نینتندو یکی از ثروتمندترین و با ارزش‌ترین شرکت‌ها در بازار ژاپن است. بسیاری این شرکت را نماد خلاقیت و نوآوری در بازی‌های ویدیویی می‌دانند. بازی‌هایSuper Mario (سوپر ماریو)، Pokemon(پوکمون) و Legend of Zelda (افسانه زلدا) از پرآوازه‌ترین بازی‌های شرکت نینتندو هستند.

SEGA (سگا)

شرکت ژاپنی SEGA در سال۱۹۴۰ میلادی با نام Standard Games (استاندارد گیمز)، شروع بکار کرد و در سال ۱۹۵۲ به SErvice GAmes یا SEGA (برگرفته از دو حرف اول از SErvice و دو حرف اول از GAmes ) تغییر نام داد و تا به امروز، این نام همچنان حفظ شده‌ است. سگا را می توان بزرگ ترین رقیب نینتندو دانست. آنها سالیان سال برسر ساخت کنسول های بازی بهتر (Game Console) به رقابت پرداختند اما در نهایت برنده این رقابت نینتندو بود. اگر چه سگا رقابت را باخت، اما پادشاهی دستگاه های بازی «آرکید» (Arcade) را بدست آورد و تاکنون اکثر دستگاه های آرکید توسط شرکت سگا ساخته می شوند. همچنین شرکت سگا، در ساخت بازی های ویدویی برای کامپیوتر، نیز تجربه دارد که از مهم ترین بازی های کامپیوتری ساخته شده توسط این شرکت، می توان به سری Sonic (سونیک)، سری Total Wars (توتال وارز)، Streets of Rage (استریت آو ریج) که برخی به نام «شورش در شهر» آن را می شناسند، اشاره کرد.

Rockstar Games (راک استار گیمز)

شرکت راک‌استار گیمز، اولین بار در سال ۱۹۹۸ در نیویورک ساخته شد. شرکتی که با خلق بازیGTA (جی. تی. ای.) انقلابی در قالب بازی های جهان آزاد (بازی هایی که به شما اجازه می دهند آزادانه در یک محیط بزرگ به کاوش بپردازید) به وجود آورد. این شرکت بر روی پروژه هایش بسیار وقت می گذارد و بازی های او از قدیمی ترین تا جدیدترین، از کیفیت بسیار بالایی برخوردار هستند. از ساخته های این شرکت می توان به بازیهای GTA (جی تی ای). Red Dead Redemption (رد دد ریدمشن) و Max Payne (مکس پین) اشاره کرد.

Activision (اکتیویژن)

شرکت اکتیویژن، شرکت آمریکایی ناشر بازی‌های رایانه‌ای است که زیرمجموعه شرکت آمریکایی اکتیویژن بلیزارد کار می‌کند و در سال ۱۹۷۹ تأسیس گردید. اکتیویژن، بی شک شاه بازی های «اول شخص شوتر» است. خالق بازی Call Of Duty (کال آو دیوتی) است و به عنوان ناشر و شریک در بسیاری از پروژه ها حضور داشته است.

Blizzard (بلیزارد)

شرکت بلیزارد، در سال ۱۹۹۱ از شرکت اکتیویژن بلیزارد، جدا شد. این شرکت، یکی از موفق ترین شرکتها در خلق «بازی های استراتژیک» است. از ساخته های فاخر این کمپانی می توان به بازی های Warcraft (وارکرفت)، World of Warcraft (دنیای وارکرفت) و Starcraft (استار کرفت) اشاره کرد.

Bethesda (بتزدا یا بتسدا)

شرکت بتزدا یا بتسدا، یک شرکت ناشر و سازنده بازی‌های رایانه‌ای است که در سال 1986 در آمریکا تاسیس شد. بتزدا، یکی از تاثیرگذارترین کمپانی های بازی سازی بر دنیای گیم است. از بازی های فاخر و جذاب این شرکت می توان به بازی Doom (دووم) که در بازی های اول شخص شوتر، انقلاب بپا کرد و همچنین دو بازی Elder Scrolls (الدر اسکرولز) و Fallout (فال آوت) که هر دوی آنها از بزرگترین بازی های RPG ( نقش آفرینی) محسوب می شوند، اشاره کرد.

Ubisoft (یوبی سافت)

این شرکت، در سال ۱۹۸۶ در فرانسه تأسیس توسط پنج برادر تاسیس شد. یوبی سافت، خالق بازی های زیادی همچون Assassins Creed است که تقریبا هیچ گیمری نیست که اسم این بازی به گوشش نخورده باشد. همچنین بازی های جذاب دیگری همچون Prince of persia (شاهزاده ایران)، Far Cry (فار کرای)، Forza (فورتزا) و Splinter Cell (اسپلینتر سل) در کارنامه این شرکت به ثبت رسیده است.

CAPCOM (کپ کام)

شرکت کپ کام، یکی از بزرگ ترین شرکت‌های ناشر و توسعه ‌دهنده بازی‌های ویدیویی است که در سال ۱۹۷۹ در ژاپن تأسیس شده ‌است. این شرکت، خالق اثر شگفت انگیز Resident Evil (رزیدنت اویل) است. از آثار دیگر این شرکت می توان به بازی های Street Fighter (جنگجوی خیابانی) و Devil May Cry (شیطان هم می گرید) اشاره کرد.

Konami (کونامی)

شرکت ژاپنی کونامی در سال 1962 تاسیس شد. یک شرکت موفق در خلق سناریو برای بازی که اغلب به خاطر کارگردان فوق العاده اش کوجیما شناخته می شود. این شرکت خالق بازیهای Metal Gear Solid، Silent Hills (تپه های خاموش)، بازی PES که زمانی تنها رقیب بازی فیفا تلقی می شد و Castlevania (کسل وانیا) می باشد.

BioWare (بایوور)

استودیو کانادایی بایوور، در سال ۱۹۹۵ تاسیس شد. این شرکت، جان تازه ای به بازی هایRPG (نقش آفرینی) بخشید و به آن در جهان گیم پر و بال داد. از معروف ترین بازیهای این شرکت می توان به Mass Effect، Dragon Age (عصر اژدهایان)، Star Wars Old Republic و بازیGreedfall اشاره کرد.

Software From (فرام سافتور)

این شرکت ژاپنی در سال ۱۹۸۶ تأسیس شد. شرکت فرام سافتور که به عنوان خالق بازیهای سری Souls (ارواح) شناخته می شود، تبحر خاصی در ایجاد بازی های سخت و چالش برنگیز دارد که هر کسی قادر به انجام آنها نیست. از معروف ترین این آثار می توان به سری Dark Souls، SEKIRO، Blood Borne (بلاد بورن). Elden Ring اشاره کرد.

CD Projekt (سی دی پراجکت)

شرکت سی‌دی پراجکت، در سال ۱۹۹۴ توسط کشور لهستان بنیان‌گذاری شد. این شرکت لهستانی، توانست قدرت بازی سازی لهستان را به جهان اثبات کند. سی دی پراجکت، خالق بازی های Witcher (ویچر) و Cyberpunk (سایبر پانک) می باشد.

Electronic Arts(EA) (ایی ای)

شرکت الکترونیک آرتس، یک شرکت آمریکایی است که از بزرگترین شرکت‌های تولید کننده و ناشر بازی‌های رایانه‌ای به‌شمار می‌آید. این شرکت در سال ۱۹۸۲ تأسیس شد. این شرکت تقریبا انحصار تمام بازی های ورزشی را دارد. بازی های FIFA، Star wars battelfront، Star Wars:Fallen Order، Battelfield ساخته این شرکت می باشند.

SONY (سونی)

شرکت سونی ژاپن، در سال ۱۹۴۶ تأسیس شد. سونی صاحب کنسول پلی استیشن 5 (Play Station 5) و یکی از خلاق ترین شرکت های بازی سازی است. کیفیت یکی از اصلی ترین ویژگی های ساخته های این شرکت است. از بارزترین بازی های ساخت این شرکت می توان به God of War، Days Gone (روزهای از دست رفته)، Last of us (آخرین بازمانده)، Marvel’s Spider-Man، Ghost of Toshima (روح توشیما) و Horizon: Zero Dawn اشاره کرد.

Microsoft (ماکروسافت)

شرکت معروف و صاحب نام ماکروسافت در سال 1981 توسط بیل گیتس (Bill Gates) در آمریکا تاسیس شد. شرکتی بسیار ثروتمند، بانفوذ که صاحب کنسول ایکس باکس (XBOX) و خالق بازیHalo و minecraft می باشد. همچنین از صاحبان اصلی شرکتهای معروف اکتیویژن، بتزدا، بلیزارد، بایوور است.

2K Games (2 کی)

شرکت بازی سازی۲کی، یک شرکت تولید و انتشار بازی‌های رایانه‌ای در سراسر جهان است که در سال2005 به وجود آمد. خالق بازیMafia (مافیا) که زمانی رقیب سرسخت بازی GTA (جی تی ای) بود. بازی معروف Borderlands (اراضی مرزی) توسط این شرکت ساخته شده است.

Techland (تکلند)

شرکت تکلند، یک شرکت توسعه‌دهنده بازی‌های ویدیویی لهستانی است که در سال ۱۹۹۱ بنیان گذاری شد. خالق بازیDead Island (جزیره مردگان) که به تازگی نسخه دوم آن عرضه شده است و همچنین خالق بازی Dylightاست.

جمع بندی

این بود مقاله آشنایی با مهم ترین خدایان جهان گیم. در مقالات بعدی تلاش خواهیم کرد تا با تفصیل بیشتری به تحلیل و نقد هر کدام از شرکت های بازی سازی بپردازیم. متاسفانه باید گفت که کشور عزیز ما جایگاهی در جهان گیم ندارد. به عنوان یک ایرانی حسرت می خورم چرا با این همه پتانسیل و تاریخ غنی که برخوردار هستیم و براحتی می توانستیم بخش بزرگی از جهان گیم را تصاحب کنیم و یکی از قوی ترین خدایان و بزرگان جهان گیم باشیم و فرهنگ و اقتصاد کشورمان را شکوفا کنیم اما عقب مانده ایم و میدان را برای کشور هایی که یک سوم کشور ما منابع تاریخی و فرهنگی ندارند رها کرده ایم.