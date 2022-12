چند توصیه برای پیشگیری از مسمومیت با مونوکسید کربن

مونوکسید کربن (CO) گازی است که هنگام سوختن بنزین و سایر سوخت‌ها تولید می‌شود. نامرئی و بی‌رنگ است، بنابراین شما نمی‌توانید آن را بو یا مزه کنید. این گاز می‌تواند به سرعت ایجاد و در سطوح بالا باعث مرگ شود.

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، گلبول‌های قرمز خون، اکسیژن را در سراسر بدن حمل می‌کنند. اندام‌های شما برای زندگی به اکسیژن نیاز دارند با این حال گلبول های قرمز مونوکسید کربن را سریع‌تر از اکسیژن جذب می‌کنند. در سطوح بالا، CO باعث ازبین‌رفتن اکسیژن در جریان خون می‌شود.

اگر بیش از حد CO تنفس می‌کنید، اندام‌هایی مانند مغز و قلب، اکسیژن کافی دریافت نمی‌کنند. CO همچنین می‌تواند با پروتئین‌های بدن ترکیب شود و به سلول‌ها و اندام‌ها آسیب برساند. اگر مقدار زیادی CO استنشاق کنید، می‌توانید هوشیاری خود را از دست بدهید. (بیهوش شوید)

همه افراد در معرض خطر مسمومیت با گاز مونوکسید کربن هستند. بالاترین خطر برای جنین‌های در حال رشد و نوزادان، افراد مسن، افرادی که در ارتفاعات زندگی می‌کنند، افراد مبتلا به بیماری مزمن قلبی، کم خونی یا مشکلات تنفسی و افرادی که سطح دی‌اکسیدکربن بالایی دارند مانند کسانی که سیگار می‌کشند، است.

مسمومیت با CO زمانی اتفاق می‌افتد که افراد از سوخت بدون تهویه مناسب یا به روش‌های ناایمن دیگر استفاده کنند.

به گزارش emergency، علائم مسمومیت خفیف با CO مشابه علائم آنفلوآنزا یا مسمومیت غذایی است. این علائم عبارتند از:

سردرد خفیف، حالت تهوع خفیف، تنگی نفس، درد قفسه سینه، سرگیجه و ضعف، ازدست‌دادن هماهنگی عضلات، ناراحتی معده.

اگر مشکوک هستید که در معرض مونوکسید کربن قرار گرفته‌اید یا علائم مسمومیت با مونوکسید کربن دارید، با اورژانس تماس بگیرید. قبل از رسیدن اورژانس، فوراً از محل خارج شده و به‌ دنبال هوای تازه باشید.

همچنین برای کمک به حفظ سلامتی خود می‌توانید اقدامات پیشگیرانه زیر را انجام دهید:

- در ابتدای هر فصل گرمایش، یک متخصص آموزش‌دیده را برای بررسی وسایل گرمایشی در نظر بگیرید.

- وسایلی را انتخاب کنید که دود را به بیرون تخلیه کنند. آنها باید به‌درستی نصب و نگهداری شوند.

- همیشه در فصل سرد یک پنجره خانه را کمی باز نگه‌ دارید.

- هرگز از اجاق گاز یا فر به‌ عنوان منبع گرمایش استفاده نکنید.

- یک آشکارساز مونوکسید کربن در خانه خود نصب و هر پنج‌سال یکبار آن را تعویض کنید.

- اگر شومینه دارید، آن را به‌خوبی تعمیر کنید و دودکش شومینه خود را هر سال تمیز کنید.