جستجوهای برتر گوگل در سال ۲۰۲۲ کدامند؟

به گزارش «تابناک»، به نقل از «برنا»، در تازه‌ترین فهرست منتشر شده گوگل، نام‌هایی در حوزه‌های مختلف دیده می‌شوند که بیشترین جستجو را در یک سال گذشته داشته اند.

«جانی دپ»، «امبر هرد»، «ویل اسمیت»، «کریس راک» و «جیدا پینکت اسمیت» در طول سال ۲۰۲۲، جستجو‌های زیادی در گوگل داشته اند که در این میان، «جانی دپ» در مقایسه با افراد دیگر، سهم بیشتری به خود اختصاص داده است.

جستجوی سالانه گوگل یادآور همه چیز‌ها و اتفاقاتی است که آن‌ها در طول سالی که گذشته، قلب و ذهن افراد را به خود مشغول کرده اند که امسال هم، همانند سال‌های گذشته، این اتفاق برای ۲۰۲۲ رقم خورده است.

جنگ اوکراین و روسیه، یکی از جستجو‌های پرطرفدار گوگل در این سال بود. امسال با یک سری از وقایع برای این دو کشور شروع شد و به همین دلیل، مردم سراسر جهان به افرادی مثل ولادیمیر پوتین و جنگ روسیه و اوکراین واکنش نشان دادند؛ به طوری که آن‌ها تلاش کردند که به مردم اوکراین کمک کنند. از اینرو، پرسش‌هایی مثل «چگونه به اوکراین کمک کنیم؟» و همین طور، «چگونه به پناهندگان اوکراینی کمک کنیم؟» در صدر جستجو‌های گوگل در سال ۲۰۲۲ قرار گرفته اند.

اگرچه خداحافظی با ملکه الیزابت پس از فوت او و برگزاری مراسمش نیز، از دیگر پربازدیدترین جستجو‌های گوگل در این سال بود، ولی در دنیای سینمای جهان، نام جانی دپ بیش از افراد دیگر به چشم می‌خورد و در صدر فهرست پرطرفدارترین جستجو‌های گوگل بوده که بخش عمده‌ای از این اتفاق به خاطر دادگاه او و همسر سابقش، امبر هرد و پیروزی جانی دپ در این محاکمه بوده است.

نام‌های ویل اسمیت، جیدا پینکت و کریس راک هم از دیگر جستجو‌های برتر گوگل در سال۲۰۲۲ هستند چراکه در نود و چهارمین مراسم اسکار، پس از این که کریس راک، کمدین آمریکایی و یکی از مجریان این دوره از مراسم با جیدا پینکت، همسر ویل اسمیت که به دلیل بیماری، مو‌های سرش ریخته بود، شوخی کرد با واکنش ویل اسمیت روبرو شد تا جایی که او روی سِن رفت و به کریس راک سیلی زد که در جریان آن، ویل اسمیت از سوی آکادمی اسکار محکوم شد.

«ایوان پیترز» هم به خاطر سریال جنجالی «دامر – هیولا: داستان جفری دامر» (Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story) در این فهرست قرار دارد.

فهرست‌های ۱۰ جستجوی برتر گوگل در سال ۲۰۲۲ عبارتند از:



بازیگران

۱. جانی دپ

۲. ویل اسمیت

۳. امبر هرد

۴. کریس راک

۵. جیدا پینکت اسمیت

۶. جوزف کویین

۷. ایوان پیترز

۸. اندرو گارفیلد

۹. جولیا فاکس

۱۰. ازرا میلر

افراد

۱. جانی دپ

۲. ویل اسمیت

۳. امبر هرد

۴. ولادیمیر پوتین

۵. کریس راک

۶. نواک جوکوویچ

۷. آنا سوروکین (دلوی)

۸. اندرو تیت

۹. ریشی سونا

۱۰. شیمون لفیف

فیلم‌ها

۱. ثور: عشق و تندر (Thor: Love and Thunder)

جانی دپ؛ رتبه اول جستجو‌های گوگل در سال ۲۰۲۲،

۲. بلک آدام (Black Adam)

۳. تاپ گان: ماوریک (Top Gun: Maverick)

۴. بتمن (The Batman)

۵. انکانتو (Encanto)

۶. برهماسترا: قسمت اول – شیوا (Brahmāstra: Part One – Shiva)

۷. قلمرو دنیای ژوراسیک (Jurassic World Dominion)

۸. کی. جی. اف: بخش ۲ (K.G.F: Chapter ۲)

۹. آنچارتد (Uncharted)

۱۰. موربیوس (Morbius)

سریال‌ها

۱. سرخوشی (Euphoria)

۲. خاندان اژد‌ها (House of the Dragon)

۳. شوالیه ماه (Moon Knight)

۴. نظاره‌گر (The Watcher)

۵. جعل آنا (Inventing Anna)

۶. دامر (Dahmer)

۷. پسران (The Boys)

۸. همه ما مرده‌ایم (All of Us Are Dead)

۹. سندمن (Sandman)

۱۰. هارت‌استاپر (Heartstopper)

درگذشتگان

۱. ملکه الیزابت دوم

۲. بتی وایت

۳. آن هیش

۴. باب سگت

۵. آرون کارتر

۶. الیویا نیوتن- جان

۷. ری لایوتا

۸. تیلور هاکینز

۹. شینزو آبه

۱۰. ایوانا ترامپ