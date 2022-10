وقتی کاربران جمله‌ای خاص مثل «How many emojis on Apple» را در موتور جستجوی گوگل جستجو می‌کنند، پس از تایم‌اوت پیغام خطای سرور در صفحه نمایش داده می‌شود.

به گزارش تابناک، به نقل از بلیپینگ‌کامپیوتر، موتور جستجوی گوگل در مواجهه با جستجوی جملاتی چون «How many emojis on Apple»، «How many emojis on iOS» و «How many emojis on Windows» دچار خطای سرور می‌شود.

هنگام جستجوی این عبارات موتور جستجو پس از تایم‌اوت پیغام خطای زیر را نمایش می‌دهد.

جمله‌ای که موتور جستجوی گوگل را از کار می‌اندازد

در آغاز گمان می‌شد که این خطا فقط در کشورهایی خاص روی می‌دهد اما با امتحان کردن دامین‌های مختلف مشخص شد که این خطا در نقاط گوناگون دیده می‌شود.

این خطا هم در نسخه موتور جستجوی گوگل هم در موبایل روی می‌دهد. گوگل هنوز دلیل بروز این خطا را اعلام نکرده است.