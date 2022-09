هومن سیدی و محسن تنابنده برنده جوایز ونیز شدند

محسن تنابنده برای بازی در فیلم «جنگ جهانی سوم» و هومن سیدی برای کارگردانی این فیلم،به ترتیب موفق به کسب جایزه بهترین بازیگری مرد و بهترین فیلم بخش افق‌های جشنواره ونیز شدند.

به گزارش «تابناک»، مراسم اختتامیه هفتاد و نهمین جشنواره فیلم ونیز شامگاه ۱۹ شهریور ماه در ونیز ایتالیا برگزار شد و محسن تنابنده برای بازی در فیلم «جنگ جهانی سوم» ساخته هومن سیدی موفق به کسب جایزه بهترین بازیگر مرد بخش افق‌های ونیز شد.

فهرست کامل جوایز بدین شرح است:



بخش اصلی:

جایزه مارچلو ماسترویانی: تیلور راسل (Taylor Russell) برای بازی در فیلم Bones and All

بهترین بازیگر مرد: کالین فارل (Colin Farrell) برای بازی در فیلم The Banshees of Inisherin «ارواح اینشرین»

بهترین بازیگر زن: کیت بلانشت (Cate Blanchett) برای بازی در فیلم Tár

بهترین فیلمنامه: مارتین مک دونا (Martin McDonagh) برای فیلم The Banshees of Inisherin

جایزه ویژه هیئت داوران: فیلم خرس نیست (No Bears) به کارگردانی جعفر پناهی

شیر نقره ای بهترین کارگردانی: لوکا گوادانینو (Luca Guadagnino) برای کارگردانی فیلم Bones and All

شیر نقره ای جایزه بزرگ هیئت داوران: فیلم Saint Omer به کارگردانی آلیس دیوپ (Alice Diop) فرانسه

جایزه شیر طلایی: فیلم All the Beauty and the Bloodshed به کارگردانی لورا پویتراس (Laura

جایزه بهترین فیلم اولی(شیر فردا): فیلم Saint Omer «قدیس عمر» به کارگردانی آلیس دیوپ (Alice Diop) –

بخش افق‌ها:

بهترین فیلم کوتاه: فیلم Snow in September به کارگردانی لاگوادولام پورو-اوچیر (Lkhagvadulam Purev-Ochir)

بهترین فیلمنامه: فیلم Blanquita به کارگردانی فرناندو گوزونی (Fernando Guzzoni) –

بهترین بازیگر مرد: محسن تنابنده برای بازی در فیلم جنگ جهانی سوم (World War III) به کارگردانی هومن سیدی

بهترین بازیگر زن: ورا جما (Vera Gemma) برای بازی در فیلم Vera به کارگردانی تیزا کووی (Tizza Covi) و رینر فریمل (Rainer Frimmel)

جایزه ویژه هیئت داوران: فیلم Bread and Salt به کارگردانی دامیان کوچور (Damian Kocur)

بهترین کارگردان: تیزا کووی (Tizza Covi) و رینر فریمل (Rainer Frimmel) برای کارگردانی فیلم Vera

بهترین فیلم: فیلم جنگ جهانی سوم (World War III) به کارگردانی هومن سیدی