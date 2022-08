هشدار در باره مهاجرت متخصصان IT

رویکرد متفاوت دو کشور امارت و قطر برای توسعه صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات موجب شده است که موج مهاجرت متخصصان صنعت IT از ایران راه بیفتد.

به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه شرق، محمدرضا فرجی‌تهرانی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران، با اشاره به مشکلات متعدد شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از موج مهاجرت فعالان این صنعت خبر می‌دهد و به «شرق» می‌گوید که مشکلات عدیده اهالی این صنف باعث شده که بسیاری از آنها به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به‌ویژه امارات و قطر مهاجرت کنند.

فرجی‌تهرانی ادامه می‌دهد: مهاجرت متخصصان IT ایران با استقبال کشورهای عربی مواجه شده و امارات با وجود سخت‌گیری برای اعطای اقامت و حقوق شهروندی به مهاجران، مشوق‌هایی برای نخبگان این صنعت در نظر گرفته و به آنها ویزای طلایی می‌دهد. او تأکید می‌کند که دستمزد متخصصان IT ایران در قیاس با مهاجران اروپایی، آمریکایی یا حتی هندی امارات پایین‌تر و حدود یک‌چهارم آنهاست و این کشور جذب متخصصان IT ایران را برای خود مزیت تصور می‌کند.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران می‌گوید مشکلات فعالان صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران بسیار گسترده و عمیق است و تا همین چند وقت پیش آنها گرفتار پروسه دشوار دریافت مجوز فعالیت بوده‌اند که البته هم‌اکنون اندکی شرایط تسهیل شده است.

فرجی‌تهرانی توضیح می‌دهد: براساس قانون جدید شرکت‌های دانش‌بنیان از این پس می‌توانند در واحدهای مسکونی با موقعیت اداری فعالیت کنند. او توضیح می‌دهد که حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد شرکت‌های دانش‌بنیان از اعضای صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات هستند و از آنجا که شرکت‌های دانش‌بنیان عموما شرکت‌هایی با توان مالی نه‌چندان قوی هستند، برای پرداخت هزینه‌های اسکان یا اجاره در واحدهای تجاری دچار مشکل هستند. ضمن اینکه باید گفت که مجوز عرضه کالا یا خدمات شرکت‌های دانش‌بنیان منوط به داشتن جواز صنفی است و تا پیش از این تنها شرکت‌هایی موفق به دریافت جواز صنفی می‌شدند که در واحدهای تجاری فعالیت داشتند؛ اما با مصوبه اخیر مبنی بر فعالیت در واحدهای مسکونی با موقعیت اداری، یک مشکل مهم از پیش پای شرکت‌های دانش‌بنیان برداشته شده است.

«نه» عراقی‌ها به بازار فناوری ایران

«موج مهاجرت متخصصان صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات پس از شدت‌گرفتن زمزمه‌های طرح صیانت تشدید شده است». این نکته‌ای است که رضا الفت‌نسب، عضو هیئت‌مدیره انجمن کسب‌وکارهای اینترنتی، به «شرق» می‌گوید و توضیح می‌دهد: «بسیار غم‌انگیز است که محدودیت‌های گسترده و ایجاد اختلال در اینترنت باعث شده که بسیاری از متخصصان جوان این صنعت از فعالیت در ایران مأیوس شده و بسیاری از برنامه‌نویسان ایرانی درحال مهاجرت به امارات، قطر و کانادا هستند و این کشورها ویزای ویژه برای جذب این دسته از متخصصان در نظر گرفته‌اند».

او می‌گوید که برخی کشورها ازجمله امارات پدیده مهاجرت مجازی هم راه انداخته‌اند و متخصصان صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات از کشور محل سکونت خود برای شرکت‌های بین‌المللی کار می‌کنند و ارزش افزوده کار آنها نصیب کشورهای خارجی می‌شود. الفت‌نسب تأکید می‌کند که کسب‌وکارهای اینترنتی در ایران نه چشم‌اندازی برای فعالیت در بازار داخلی و نه بازار خارجی و حتی منطقه‌ای دارند.

او می‌گوید که نه‌تنها محدودیت‌های اینترنت بلکه کاهش قدرت خرید مردم باعث شده که فضای کار برای کسب‌وکارهای آنلاین در ایران متزلزل شود و «جای تأسف است که حتی کشورهایی مانند عراق حاضر نیستند بازار آنلاین خود را در اختیار کسب‌وکارهای اینترنتی ایران بگذارند و به محض اینکه می‌شنوند کسب‌وکارهای آنلاین متقاضی، ایرانی هستند، از افتتاح حساب برای آنها در عراق خودداری می‌کنند».