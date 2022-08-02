الله اکبر این همه جلال ؛ مهدی رسولی نوای تسبیحات حضرت زهرا را با صدای مهدی رسولی مداح اهل بیت در تابناک...

قوانین باورنکردنی جنگ یک دانشجوی ایرانی در هلند ویدیویی درباره قوانین باورنکردنی جنگ ساخته که...

توزیع کیک 110 متری در نجف اشرف زائرین ایرانی که از مشهد به نجف مشرف شده بودند، همزمان با سالروز میلاد...

پخت کیک 110 متری توسط زائرین ایرانی در نجف زائرین ایرانی که از مشهد به نجف مشرف شده بودند، همزمان با سالروز میلاد...

بی‌قراری ؛ علی انصاری بی‌قراری قطعه‌ای است که علی انصاری برای امام رضا (ع) خوانده است. این...

علی العباس واویلا حسین تنهاست واویلا نوای علی العباس واویلا حسین تنهاست واویلا و العطش از دم‌های قدمی در...

سوره ناس با صدای عبدالباسط عبدالصمد سوره ناس صد و چهاردهمین و آخرین سورهٔ قرآن است و شش آیه دارد. معنی واژهٔ...

سوره فلق با صدای عبدالباسط عبدالصمد فلق صد و سیزدهمین سوره از سوره‌های قرآن است که به نام «قل اعوذ برب...

سوره توحید با صدای عبدالباسط عبدالصمد سوره توحید یا اخلاص، صد و دوازدهمین سوره قرآن، سوره مکی است که دارای 4...

سوره مسد با صدای عبدالباسط عبدالصمد مسد صد و یازدهمین سوره از قرآن است که به نام‌های سوره تبت و سوره ابی‌لهب...

سوره نصر با صدای عبدالباسط عبدالصمد سوره نصر صد و دهمین سوره از سوره‌های قرآن است که قبل از سوره مسد و بعد...

سوره کافرون با صدای عبدالباسط عبدالصمد کافرون (عربی: ألكَافِرُونَ‎‎) صد و نهمین سوره از سوره‌های قرآن است. این...

سوره کوثر با صدای عبدالباسط عبدالصمد سورهٔ کوثر (به عربی: سورَةُ الْکَوْثَر) یکصد و هشتمین سوره قرآن و دارای...

سوره ماعون با صدای عبدالباسط عبدالصمد سوره ماعون در مکه نازل شده و دارای هفت آیه است. کلمه ماعون به معنی ظرف...

سوره قریش با صدای عبدالباسط عبدالصمد قریش صد و ششمین سوره از قرآن است که با موضوع تمجید از قبیله قریش،...

سوره فیل با صدای عبدالباسط عبدالصمد فیل صد و پنجمین سوره از سوره‌های قرآن است که قبل از سوره قریش و بعد از...

سوره همزه با صدای عبدالباسط عبدالصمد سورهٔ هُمَزَه صد و چهارمین سورهٔ قرآن است و 9 آیه دارد. کلمه همزه به...

سوره عصر با صدای عبدالباسط عبدالصمد سوره عصر یکی از سوره‌های قرآن کتاب مقدس دین اسلام است. بیشتر مفسرین بر...