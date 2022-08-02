الله اکبر این همه جلال ؛ مهدی رسولی

روی لبها نور و قدر و کوثر و طاها
ذکر نورانی عاشقها تسبیحات حضرت زهرا
الله اکبر این همه جلال الله اکبر این همه شکوه
الله اکبر در راه علی فاطمه ایستاده مثل یه کوه
صلی الله علیک یا فاطمه صلی الله علیک یا فاطمه
صلی الله علیک یا فاطمه صلی الله علیک یا فاطمه
روی لب ها نور و قدر و کوثر و طاها
الله اکبر این همه جلال الله اکبر این همه شکوه
الله اکبر در راه علی فاطمه ایستاده مثل یه کوه
میدونم که راز شهادته این اشکا
رنگ خدا میگیرم من با تسبیحاتحضرت زهرا
الحمدلله که نوکرتم الحمدلله که مادرمی
الحمدلله که از بچگیام مادر سایه روی سرمی
صلی الله علیک یا فاطمه صلی الله علیک یا فاطمه
صلی الله علیک یا فاطمه صلی الله علیک یا فاطمه
از غصه ها چشم عاشقا شده دریا
روضه ی بعد نماز ما تسبیحات حضرت زهرا
سبحان الله باغ بهشت و دود سبحان الله از لحظه ی ورود
سبحان الله پیش چشم علی آیه های کوثر شده کبود
صلی الله علیک یا فاطمه صلی الله علیک یا فاطمه
صلی الله علیک یا فاطمه صلی الله علیک یا فاطمه
الحمدلله که نوکرتم الحمدلله که مادرمی مهدی رسولی
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