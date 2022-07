تزریق ۴۰ میلیون دز واکسن هپاتیت به مردم

به گزارش تابناک به نقل از فارس، همزمان با روز جهانی هپاتیت، پویش شناسایی- پیشگیری و خودمراقبتی از این بیماری با حضور سید موید علویان در بیمارستان ساسان برگزار شد.

در این مراسم که جمعی از پزشکان، سوپروایزران و سرپرستاران این بیمارستان حضور داشتند، سید موید علویان موسس شبکه هپاتیت ایران و رئیس نظام پزشکی تهران بزرگ، یاد و خاطره ی مرحوم منوچهر دوایی را که در زمان جنگ برای مجروحین و پس از جنگ برای جانبازان زحمات زیادی گرامی داشت و ضمن بیان این نکته که « روز جهانی هپاتیت، سابقه ای بیش از ۱۳ یا ۱۴ سال ندارد» ، گفت: سالها قبل ، سازمان بهداشت جهانی تصمیم گرفت که برای هپاتیت، روزی را اختصاص دهد تا سطح آگاهی جامعه نسبت به بیماری افزایش پیدا کند و ورود سیاست گذاران و پزشکان جهت کنترل بیماری تقویت شود.

وی ادامه داد: درحالیکه ایران ۱۴ و ۱۵ سال قبل از سازمان بهداشت جهانی ( در سال ۱۳۷۷ ) روزی را در تقویم برای هپاتیت نامگذاری کرده بود بنابراین ایران تنها کشوری بود که از سالها پیش، برای این بیماری هفته اطلاع رسانی پایه ریزی کرده بود؛ این موضوع نشان می دهد که چیدمان مسیر کنترل و ریشه کنی بیماری از ابتدا به درستی صورت گرفته است .

به گفته علویان، هپاتیت C بیماری است که تا قبل از سال ۱۹۹۰ ، تنها می دانستند که از طریق خون منتقل می شود و پس از آن مشخص شد، افرادی که سابقه تزریق خون دارند، بیشتر مبتلا خواهند شد .

وی ضمن اشاره به این مطلب که « یکی از گروه هایی که در معرض خطر ابتلا به این بیماری بودند، جانبازان و مجروحین و اسرای جنگ بودند، گفت: از انجایی که اسارت، یک نوع رفتار خشن، همراه با شکنجه و با سطح بهداشت پایین است، بعضا اسیران جنگ نیز در زمره ی گروه مبتلا به این بیماری قرار داشتند.

علویان این نکته را مورد اشاره قرار داد که اگرچه به مرور زمان انتظار داشتیم که بیماری هپاتیت C رو به افول برود و ریشه کن شود اما عوامل دیگری منجمله اعتیاد تزریقی و رفتارهای پرخطر دیگر موجب شد که این بیماری کماکان جدی باشد.

وی ضمن بیان این مطلب که « در حال حاضر بیش از ۹۸ درصد بیماری هپاتیت C با درمان های بسیار ساده ریشه کن می شود» ، اعلام کرد: ۱۰ سال پیش می‌گفتیم که بیماری هپاتیت C نیاز به پزشک مخصوص دارد اما الان چنین حرفی در میان نیست به طوریکه هم اینک پزشک عمومی هم می تواند این بیماری را درمان کند و نیازی به ورود پزشک فوق تخصص نیست.

وی اضافه کرد: در گذشته ۱۸ درصد بیماران دیالیزی، هپاتیت داشتند اما الان بیش از ۸۰ درصد مراکز دیالیزی ، عاری از این بیماری هستند و یا در یک زمانی ، ۵۰ درصد هموفیلی ها، هپاتیت C داشتند اما الان کمتر از ۵۰ نفر و آن هم در جاهای خاص به این بیماری مبتلا هستند یا قبلا حدود ۳۰ درصد تالاسمی ها ، هپاتیت C داشتند اما الان کمتر از ۷۰ نفر مبتلا هستند بنابراین این بیماری در این گروهها در حال ریشه کن شدن است؛ حتی سالها قبل، جانبازان مبتلا به هپاتیت C داشتیم اما الان به ندرت جانبازان مبتلا به این بیماری می بینیم.

موسس شبکه هپاتیت ایران با تاکید بر اینکه « هپاتیت C با داروهای بسیار ساده قابل ریشه کن شدن است»، در مورد ابتلای زنان به هپاتیت گفت: زنانی که سابقه ی تزریق خون و یا همسر معتاد تزریقی دارند و یا به انجام تتو اقدام کردند، در معرض ابتلا به این بیماری هستند.

وی اضافه کرد: اگرچه با بسیاری از مراکز آرایشگری مکاتبه و حتی از موضع آموزشی ورود کردیم و بارها هشدار دادیم که حتی خود آرایشگران هم در معرض ابتلا به این بیماری هستند ولی کفایت نکرده بنابراین بایستی نظارت ها در این موضوع قوی باشد.

وی همچنین خطر انتقال بیماری هپاتیت را از یک بیمار به بیمار دیگر گوشزد کرد و گفت : در قدیم گمان می کردند که از طریق دستگاه، هپاتیت از یک بیمار به بیمار دیگر منتقل می شود درحالیکه بعد ها مشخص شد که این امکان وجود دارد که هپاتیت از بیماران نیز منتقل شود. بنابراین ضرورت دارد که پرستاران دقت کافی داشته باشند که چنانچه مریض هپاتیت C در بخش بستری شد، در هنگام تزریقات احتیاط بیشتری کنند.

علویان در مورد هپاتیت B نیز عنوان کرد: اگرچه در اثر واکسیناسیون ، بیماری هپاتیت B نیز رو به کاهش رفت اما هنوز درمان قطعی ندارد ولی قابل کنترل است و میتوان مانع پیشرفت و آسیب به کبد شد.

وی تصریح کرد: وظیفه حاکمیت این است که برنامه ریزی درستی برای سلامت جامعه داشته باشد و تصمیمات درست و به موقع بگیرد.

موسس شبکه هپاتیت ایران اعلام کرد: تا کنون حدود ۴۰ میلیون ایرانی واکسن این بیماری را دریافت کردند و تقریبا این بیماری برای افراد زیر سی سال خیلی نادر است.

وی ادامه داد: سازمان بهداشت جهانی تا ۹ سال دیگر ، ریشه کنی هپاتیت C را هدف گذاری کرده و هدف بر کنترل هپاتیت B را نیز مورد توجه دارد تا از بروز ۹۰ درصد موارد جلوگیری کند؛ بنابراین با همه اقدامات پیشگیرانه می توان گفت که هنوز هم مبتلایانی به این بیماری وجود دارند.

رییس نظام پزشکی تهران بزرگ همچنین ضمن اشاره به از خودگذشتگی و فداکاری های جامعه پزشکی به ویژه در دوران کرونا ، با انتقاد از برخورد های تهدید امیز و خشن با این گروه ، گفت : حق جامعه پزشکی ما این نیست که به این شکل با آنها رفتار شود، متاسفانه تا کنون در هیچ حکومتی تا به این اندازه با شاغلین حرفه پزشکی و سلامت برخورد خشن نشده است.

وی ادامه داد: انگار خدمات این گروه را در دوران کرونا از یاد بردیم ، هنوز کرونا کنترل نشده که در قوانین و مقرراتها به ویژه در بودجه ۱۴۰۱ این گروه را مدام تهدید می کنند که اگر فلان نشود، لغو پروانه و زندان می کنیم .

وی خاطر نشان کرد: مسیر مقام معظم رهبری کاملا متفاوت است و به گروه های مختلف احترام می گذراند و تشویق می کنند اما متولیان مسیر دیگری را می روند .

علویان همچنین به لغو قرار داد با پرستارانی در دوران کرونا خدمت کردند، اشاره کرد و گفت: به جای آنکه اینها را استخدام کنند ، لغو قرارداد می کنند؛ انگار اصلا عقلانیت وجود ندارد که چنین شیوه های تهدید آمیزی و تصمیمات غلطی را میگیرند که یک پرستار به جای خدمت در ایران، در کشورهای دیگر خدمت کند.