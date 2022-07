بین الملل تابناک: درخواست بایدن از کشور‌های خلیج فارس برای افزایش تولید نفت، محدودیت صادراتی آمریکا برای ۱۲ شرکت چینی به بهانه همکاری با ایران، اعلام گفتگو‌های علنی میان ایران و عربستان، گاف جدید بایدن درباره سوئد و سوئیس و کمک ۶۰ میلیون دلاری قطر به ارتش لبنان، از مهم‌ترین خبر‌ها و رویداد‌های منطقه و جهان در ۲۴ ساعت گذشته بوده اند.

درخواست بایدن از کشورهای خلیج فارس برای افزایش تولید نفت

«جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا، روز پنجشنبه و پیش از بازگشت به واشنگتن گفت، از کشورهای حاشیه خلیج فارس درخواست می‌کند تولید نفت خود را افزایش دهند.

بایدن ضمن سخنرانی در حاشیه آخرین روز نشست سران ناتو در مادرید گفت، کشورش به اوکراین پدافند هوای و موشک انداز ارسال کرده است و آمریکا قصد دارد، ۸۰۰ میلیون دلار دیگر کمک تسلیحاتی برای اوکراین فراهم کند و حمایت‌های بیشتری طی روزهای آینده انجام خواهد شد.

او همچنین گفت، کشورهای عضو گروه ۷ نیز متعهد شده‌اند که ۶۰۰ میلیارد دلار کمک برای توسعه زیرساخت جهانی فراهم کنند.

بایدن در پاسخ به این که آیا در سفر ماه آینده به عربستان سعودی خواستار افزایش تولید نفت این کشور خواهد شد گفت، از همه کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس این درخواست را خواهد داشت.

محدودیت صادراتی آمریکا برای ۱۲ شرکت چینی به بهانه همکاری با ایران

آمریکا در بیانیه‌ای چند روز پیش اعلام کرده اسامی ۱۲ شرکت مستقر در چین را به بهانه همکاری‌های نظامی با ایران در فهرست «Entity List» قرار داده است.

اشخاص، سازمان‌ها یا دولت‌هایی که در این فهرست قرار می‌گیرند با محدودیت‌های صادراتی مواجه خواهند شد و طرف‌های دیگر برای صادرات اقلامی نظیر فناوری‌های آمریکایی به آنها بایستی از دولت آمریکا مجوز دریافت کنند.

با وجود این، خرید اقلام و محصولات از شرکت‌هایی که در Entity List قرار گرفته‌اند برای اشخاص و شرکت‌های آمریکایی ممنوع نیست.

وزارت بازرگانی آمریکا در بیانیه‌ای روز سه‌شنبه این شرکت‌ها را به انجام «فعالیت‌هایی در مغایرت با امنیت ملی و منافع سیاست خارجی ایالات متحده» متهم کرده است.

در این بیانیه ادعا شده است: «۱۲ شرکت مستقر در چین به دلیل انجام فعالیت‌های فریبکارانه جهت عرضه قطعات الکترونیکی‌ای که در نهایت باعث حمایت از بخش نظامی ایران می‌شد به این فهرست اضافه شدند.»

اسامی این شرکت‌ها به شرح زیر است؛

At One Electronics

Blueschip Company Limited

Chen Zhouqian

Chipwinone Electronics

Chuangxinda Electronics-Tech Co., Ltd

Ehang International Trade Limited

Gaohui HK Electronics

ICSOSO Electronics Company Limited

Shenzhen Avanlane

Suntric Company Limited

Wayne Weipeng; and Yiru Zhuang

وزارت بازرگانی آمریکا ۲۵ آذرماه سال گذشته هم اسامی ۱۲ شرکت دیگر را به بهانه‌ همکاری با بخش تسلیحاتی و موشکی ایران در نقض تحریم‌های آمریکا در همین فهرست قرار داده بود.

اعلام گفت‌وگوهای علنی میان ایران و عربستان

فؤاد حسین وزیر امورخارجه عراق روز پنجشنبه با بیان اینکه بغداد پیشنهاد تبدیل گفت‌وگوی پنهانی ایران و عربستان به مذاکرات آشکار و علنی را مطرح کرده است، گفت که سیاست خارجی ما موفق بوده و بسیاری از کشورها از آن حمایت می‌کنند.

حسین این سخنان را در گفت وگوی اختصاصی با شبکه "العربیه" عربستان بیان کرده که گزیده هایی از آن روز پنجشنبه بدون اشاره به تاریخ پخش آن منتشر شده است.

وی تایید کرد که محور سفر روز شنبه گذشته مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق به عربستان سعودی به گفت و گوی ریاض و تهران بوده است.

وی گفته است که روابط عراق با عربستان بسیار خوب بوده و در تحول مستمر است.

الکاظمی در روزهای ۲۵ و ۲۶ ژوئن به عربستان و سپس ایران سفر کرد و در این دو سفر، برای آرامش و ثبات در منطقه گفت و گو کرد.

نخست وزیر عراق هشتم ژوئن اعلام کرد که مذاکرات ایران و عربستان که در بغداد در حال انجام است به مراحل پیشرفته رسیده است.

وزیر خارجه عراق که کشورش میزبان مذاکرات ایران و عربستان بوده است، بار دیگر اعلام کرد که گفت وگوها در بغداد میان اردن - ایران و قاهره و تهران آغاز شده است.

روابط دیپلماتیک میان ایران و مصر به دنبال «تنش‌ها» در دهه‌های گذشته هنوز در سطح دفتر حافظ منافع در دو کشور است.

گاف جدید بایدن درباره سوئد و سوئیس

رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در جریان سخنرانی مطبوعاتی خود گفت که با رهبر سوئیس تماس گرفته است تا درباره کنار گذاشتن دو قرن بی طرفی برای پیوستن به ناتو گفت وگو کند. وی بلافاصله اشتباه خود را تصحیح کرد و گفت منظورش در واقع سوئد است!

به گزارش نیویورک پست، بایدن در سخنرانی مطبوعاتی خود گفت: برخی از مطبوعات آمریکایی به یاد دارند آن زمان را که رئیس جمهوری فنلاند با من تماس گرفت و پرسید می‌تواند بیاید و من را ببیند، سپس او روز بعد آمد و گفت: آیا از پیوستن کشورم به ناتو حمایت می‌کنید؟ همان موقع وی پیشنهاد کرد که با رهبر سوئیس هم تماس بگیریم.

رئیس جمهوری آمریکا بلافاصله اشتباه خود را اصلاح کرد و با شوخی افزود: سوئیس؟ خدای من، من واقعا نگران گسترش ناتو! و پیوستن سوئد هستم.

کمک ۶۰ میلیون دلاری قطر به ارتش لبنان

دولت قطر روز پنجشنبه، اعلام کرد که ۶۰ میلیون دلار به ارتش لبنان کمک کرده است.

وزارت امورخارجه قطر در بیانیه‌ای که در صفحه خود در توئیتر منتشر کرد، آورده است که این حمایت به دنبال اجرای فرمان شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر این کشور صورت گرفته است.

بر اساس این گزارش، اعلام این کمک مالی در چارچوب تعهد قطر به حمایت از لبنان و حمایت از مردم آن در کنار اعتقاد راسخ مقامات دوحه به اهمیت و ضرورت اقدام مشترک کشورهای عربی صورت گرفته است.

اعلام حمایت ۶۰ میلیون دلاری قطر برای کمک به ارتش لبنان همزمان با سفر محمد بن عبدالرحمن آل ثانوی معاون نخست وزیر، وزیر امورخارجه و رییس هیأت مدیره صندوق توسعه قطر در سفر به لبنان صورت می گیرد.

بن عبدالرحمن برای شرکت در نشست مشورتی وزیران امورخارجه کشورهای عربی راهی بیروت شده است.

خبرگزاری رسمی لبنان با تأیید سفر بن عبدالرحمن به قطر اعلام کرد که عبدالله بوحبیب، وزیر امورخارجه دولت پیشبرد امور لبنان و فرح بری سفیر لبنان در قطر و ابراهیم عبدالعزیز السهلاوی به استقبال وزیر امورخارجه قطر در فرودگاه رفته‌اند.

کشور قطر ژوئیه سال گذشته نیز اعلام کرده بود که یک سال، ماهانه ۷۰ تن غذا در اختیار ارتش لبنان قرار می دهد.